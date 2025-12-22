2025: год тотального контроля. Что должен знать каждый работодатель мигрантов

2025 год принес работодателям, бухгалтерам и кадровикам, работающим с иностранными сотрудниками, настоящий «миграционный штрифт». Если вы нанимаете иностранцев — сохраните эту статью. Здесь мы собрали все ключевые изменения, которые уже вступили в силу или скоро начнут действовать.

📌 Какие законы стали основой для изменений? Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»;

Новый Федеральный закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ, который вводит эксперимент по дополнительным механизмам учёта мигрантов.

Реестр контролируемых лиц

С 5 февраля 2025 года в России действует Реестр контролируемых лиц. В него автоматически вносятся иностранные граждане, утратившие законное право на пребывание в стране. Основанием для внесения может стать любое нарушение миграционного режима: от отсутствия регистрации или разрешения на работу до простой технической ошибки при заполнении миграционной карты.

При чем тут работодатель? Иностранца, который попал в реестр нельзя принимать на работу либо следует уволить, если он у вас уже работает. То есть проверка реестра должна стать для работодателя практически ежедневной. Цена вопроса: штраф от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с возможным приостановлением деятельности на 14-90 суток.

Важно также иметь в виду, что срок безвизового пребывания сокращён с 180 до 90 дней, контроль сроков также возложен на работодателей.

Как работает реестр?

Внесение происходит автоматически через систему межведомственного взаимодействия, а вот исключение из него возможно только при личном визите для устранения причины включения.

Работодателям можно посоветовать:

1. Внедрить регулярную процедуру проверки будущих и действующих иностранных сотрудников на предмет нахождения их В РКЛ.

2. Ужесточить внутренний документооборот, усилив контроль за документами работников – иностранцев (паспорта, патенты, разрешения на работу, уведомления о прибытии) при приеме на работу и в ходе их обновления.

3. Назначить на этот участок работы ответственного сотрудника.

Практические рекомендации по проверке иностранных сотрудников

Приложение «Амина»

С 1 сентября 2025 года в России вводится новое обязательное правило для всех безвизовых иностранных работников. При въезде с целью трудоустройства они должны будут скачать мобильное приложение «Амина» и зарегистрироваться в нем.

Главная функция приложения — контроль геолокации. Если передача геоданных прекратится или будет изменена несанкционированно более чем на трое суток, мигрант будет автоматически внесен в реестр контролируемых лиц. Это может привести к серьезным проблемам с правовым статусом в России. При этом ответственность ложится на работодателя. Именно компания-наниматель обязана обеспечить и проконтролировать установку и регистрацию в приложения, а также его корректное использование в течение всего срока работы. На практике многие мигранты не видят разницы между регистрацией по месту пребывания и регистрацией в «Амине», считая приложение излишним.

Крайне важно донести, что это — взаимодополняющие, но разные юридические требования. Регистрация в «Амине» — это обязательный элемент законного пребывания и трудовой деятельности на территории РФ, контролируемый государством в онлайн-режиме. Недостаточно просто помочь с скачиванием. Если мигрант перестанет пользоваться «Аминой», а работодатель этого не отследит, последуют санкции, а это серьезные штрафы от 400 000 до 1 000 000 рублей за каждого работника (ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ).

Патент для работы в двух регионах. Тонкости

С 1 сентября иностранец может работать в Москве и области по одному патенту, а также в Санкт- Петербурге и Ленинградской области.

Но! при этом с 22 октября ужесточена административная ответственность за работу в московской области без патента и/или разрешительных документов. Штрафы, предусмотренные для работодателей, принявших на работу человека без правильно оформленных документов выросли до уровня московских.

В связи с тем, что можно работать и в Москве, и в области, немного изменились формы ходатайств о заключении трудовых договоров (приказ МВД России 31 июля 2020 года № 536). Сложнее стало с уведомлениями о заключении/расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Вырос размер штрафа и в Ленинградской области. Если ранее компании, расположенные в городах федерального значения, уплачивали штрафы по ч.4 ст.18.15, а области по ч.2., то сейчас для всех действует ч.4.

Подавать уведомления нужно по месту осуществления трудовой деятельности, но как быть, например, клининговой или строительной компании, у которой сотрудник может трудиться на разных объектах по разным адресам? Нововведение усложняет оперативное перераспределение работников между объектами и вопрос пока остается открытым…

ВАЖНО! Уведомления о заключении и расторжении трудовых договоров принимаются только через портал Госуслуг, бумажные носители не принимаются!

Архив и хранение договоров с иностранными гражданами

В соответствии с статьей 4.5 КОАП РФ привлечь к административной ответственности работодателя могут в течение одного года со дня совершения правонарушения, поэтому представляется крайне целесообразном в обязательном порядке сохранять все данные по трудовым договорам с работниками – иностранцами.

Особенности трудоустройства иностранных студентов и аспирантов

Работодатели могут нанимать студентов вузов с государственной аккредитацией, обучающихся на дневной форме. А вот с аспирантами нужно быть аккуратнее. Аспиранты могут работать только в медвузах по профилю обучения, остальные не допускаются к работе.

Немного экзотики

При желании можно нанять на работу граждан Северной Кореи. Они могут работать при наличии визы с указанием цели пребывания - работа.

Резюме

2025 год серьёзно ужесточает миграционное законодательство:

контроль становится автоматизированным и непрерывным ;

ответственность работодателя возрастает многократно ;

штрафы достигают 1 миллиона рублей за каждого работника.

Рекомендация: Назначьте ответственного за миграционный учёт, внедрите регулярные проверки РКЛ, контролируйте установку «Амины» и следите за обновлениями законодательства. Бизнес с мигрантами теперь — это в первую очередь работа с документами и цифровыми системами.