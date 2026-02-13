Автоматическое присвоение кодов ОКВЭД: полное руководство по новой системе

С 2025 года в России внедряется радикально новый механизм определения видов экономической деятельности (ОКВЭД) для бизнеса. Теперь коды будут не просто заявляться предпринимателями, а рассчитываться государством автоматически на основе реальных финансовых показателей. Порядок определения основного вида экономической деятельности унифицирован и закреплён постановлением Правительства РФ № 728 и законом № 529‑ФЗ.

В статье разобрали новую систему и этапы её внедрения, а также рассмотрели возможные риски для бизнеса.