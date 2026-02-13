Акция 1+3 моб 2
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Мария Федосова
Коды ОКВЭД

Автоматическое присвоение кодов ОКВЭД: полное руководство по новой системе

С 2025 года в России внедряется радикально новый механизм определения видов экономической деятельности (ОКВЭД) для бизнеса. Теперь коды будут не просто заявляться предпринимателями, а рассчитываться государством автоматически на основе реальных финансовых показателей.

С 2025 года в России внедряется радикально новый механизм определения видов экономической деятельности (ОКВЭД) для бизнеса. Теперь коды будут не просто заявляться предпринимателями, а рассчитываться государством автоматически на основе реальных финансовых показателей. Порядок определения основного вида экономической деятельности унифицирован и закреплён постановлением Правительства РФ № 728 и законом № 529‑ФЗ.

В статье разобрали новую систему и этапы её внедрения, а также рассмотрели возможные риски для бизнеса.

Как работает механизм автоматического расчета

Коды ОКВЭД теперь делятся на два типа: заявительные (указываются при регистрации) и отчетные (рассчитываются Росстатом).

 Алгоритм определения кодов:

  • Сбор данных: Росстат анализирует ежегодную статистическую и налоговую отчетность, включая такие данные как выручка, обороты по товарам и услугам, численность работников и др., в разрезе видов деятельности не менее чем до 4 знаков ОКВЭД.

  • Расчет долей: Для каждого вида деятельности вычисляется его вес в структуре бизнеса. Основным ОКВЭД признается тот, по которому доля показателя максимальна; если доли совпадают, сохраняется код, который считался основным в прошлом году.

Основным ОКВЭД признается вид деятельности, обеспечивающий более 50% дохода или имеющий наибольший вес, дополнительные ОКВЭД присваиваются видам деятельности с долей свыше 10%.

И важное новшество: до 10 апреля каждого года Росстат передает расчеты в ФНС для обновления реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП. ФНС использует эти данные для отраслевого анализа налоговой нагрузки: сравнивает ваши показатели с типичными по отрасли, и при сильных расхождениях может инициировать запрос или проверку.

Практические последствия: что изменится для бизнеса

Переход на автоматическую систему несет как упрощение процедур, так и новые зоны контроля.

  • Из положительных моментов можно отметить отмену ежегодного подтверждения в СФР: для юрлиц отпадает необходимость до 15 апреля подавать справки-подтверждения в Социальный фонд России. Данные СФР будет брать напрямую из реестров.

  • Размер страховых взносов будет жестко привязан к «отчетному» коду ОКВЭД. Ошибки в отчетности могут привести к неоправданному росту нагрузки или ретроспективному пересчету тарифов после проверок.

  • Доступ к льготам и программам помощи будет зависеть от актуальности кода. Если реальная деятельность (например, IT) не отражена как основная в расчетах Росстата, бизнес может лишиться субсидий.

  • Подробные данные о процентных долях видов деятельности не будут публичными — они доступны только госорганам, банкам, судам и самому налогоплательщику.

Этапы внедрения системы

Переход на новую модель будет постепенным и продлится до 2028 года.

image.pngОбязанности и рекомендации для предпринимателей

Несмотря на автоматизацию, за бизнесом сохраняются важные контролирующие функции:

  1. Срочное уведомление об изменениях: Если основной код изменился или доля любого вида деятельности сдвинулась более чем на 20%, необходимо уведомить Росстат до 1 апреля следующего года (или в течение 7 рабочих дней при смене деятельности).

  2. Периодическая проверка: Каждые 5 лет бизнес обязан подтверждать актуальность данных в Росстате.

Важно: Любая ошибка в первичной отчетности теперь напрямую влияет на юридический статус вашей деятельности и финансовую нагрузку по взносам.

Обеление экономики и соблюдение ОКВЭД

Соблюдение ОКВЭД в условиях новой автоматизированной системы становится фундаментом для «обеления» экономики. Государство переходит от простого сбора данных к глубокому анализу финансовой прозрачности бизнеса.

Вот основные причины, почему корректный ОКВЭД критически важен для прозрачности рынка:

  • Система автоматического присвоения кодов исключает возможность искусственного занижения налоговой нагрузки через выбор «льготных» ОКВЭД, не соответствующих реальности.

  • Соответствие выручки деятельности: Росстат и ФНС теперь видят прямую связь между отчетностью и кодом. Если компания заявляет ИТ-деятельность, но 60% дохода получает от торговли, система автоматически изменит код на торговый.

  • Справедливое распределение взносов: Социальный фонд России (СФР) устанавливает тарифы на травматизм исходя из реального профиля риска. Это предотвращает демпинг со стороны компаний, которые скрывают опасные производства под видом офисной работы.

  • Раньше господдержка часто распределялась на основе формальных кодов. Новая система делает этот процесс избирательным и честным. Теперь приоритет сдвинется в сторону стратегически важных секторов, технологическим и инновационным предприятиям, чья деятельность подтверждена реальными оборотами, а не просто записью в ЕГРЮЛ.

  • Исключение «пустышек»: Компании, существующие только на бумаге без реальных экономических показателей, лишаются доступа к льготам, так как их отчетный ОКВЭД не будет подтвержден финансово.

  • Снижение рисков проверок: Если фактическая деятельность совпадает с отчетным ОКВЭД, у госорганов возникает меньше вопросов к бизнесу, что снижает административное давление на добросовестных предпринимателей.

Реальная статистическая картина экономики

Автоматизация позволит государству видеть истинную структуру ВВП и вместо «заявительных» данных, которые могут не меняться десятилетиями, государство получит актуальную карту экономики на 10 апреля каждого года. Анализ по 4-значным кодам ОКВЭД будет способствовать более точному прогнозированию развития отраслей и выявлять теневые секторы.

Чек-лист готовности к проверке

  • Основной код в ЕГРЮЛ совпадает с деятельностью, дающей >50% выручки.

  • Все виды деятельности с долей >10% указаны в дополнительных кодах.

  • Отчетность в Росстат подготовлена с детализацией по выручке для каждого ОКВЭД.

  • Для ИТ-компаний: коды ОКВЭД подтверждены и опубликованы на официальном сайте организации.

Рекомендация: Проверьте уведомления от СФР о тарифах на травматизм до 1 мая 2026 года. Если тариф установлен неверно, это признак ошибки в ваших данных в Росстате.

Информации об авторе

Мария Федосова

Мария Федосова

11 подписчиков46 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум