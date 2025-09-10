Новая система оценки ФНС: нас всех проверят на благонадежность 🚨

🔍 Суть нововведения
Новая система будет работать в два этапа:
1️⃣ Проверка "жизненных показателей" - критичные нарушения:
Банкротство или ликвидация;
Серьезные расхождения по НДС;
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков;
Причастность к экстремистской деятельности.
2️⃣ Балльная оценка по множественным критериям:
Для юрлиц: 55 показателей;
Для ИП: 31 показатель.
Среди ключевых критериев оценки:
✅Налоговая нагрузка не менее 75% от среднеотраслевой;
✅ Зарплата выше среднего по региону и отрасли;
✅ Рентабельность активов;
✅ Отсутствие задолженности по налогам;
✅ Положительный финансовый результат.
📋 Как это работает на практике
Справку о своей порядочности и благонадежности вы можете получить сами и предьявлять куда нужно.
Любой ваш контрагент сможет запросить у ФНС выписку о вашей благонадежности.
Процедура такая:
Поступает запрос от третьего лица;
ФНС уведомляет вас об этом;
У вас есть 1 рабочий день для корректировки данных если что то не так;
ФНС передает выписку заявителю (через 5-10 дней).
Важно:
Если не согласны с оценкой, можете подать заявление о корректировке с документами-обоснованиями. У ФНС 5 дней на пересмотр.
⚡️ Зачем это государству
Главная цель - стимулировать налогоплательщиков быть "белыми и пушистыми" :
Платить больше налогов;
Не дробить бизнес;
Повышать прозрачность отчетности;
Снижать количество недобросовестных участников рынка.
Справка станет одним из этапов проявления должной (коммерческой) осмотрительности при выборе контрагентов, особенно в госзакупках.
🚫 Главная проблема и дилемма
❗️ А вот теперь самое интересное:
может ли ФНС предъявлять претензии компании, которая работала с контрагентом, имеющим положительную справку о благонадежности?
Ответ неоднозначный
✅ С одной стороны: справка ФНС НЕ является аудитом и НЕ дает 100% гарантий. В законе прямо указано, что оценка ФНС не приравнивается к должной осмотрительности, требуется дополнительное обоснование.
❌ С другой стороны: выписка становится официальным документом от ФНС, и логично предположить, что при наличии положительной оценки налоговой будет сложнее обосновать претензии.
Скорее всего практика пойдет по худшему сценарию:
ФНС внедряет еще один инструмент давления на бизнес, наличие этих справок будет обязательным условием для работы с крупными контрактами и госзаказу, этот документ будет трактоваться как единственно "правильный" портрет контрагента.
🎯 Что это значит для бизнеса
Плюсы:
🙃Официальный инструмент проверки контрагентов;
🙃Возможность подтвердить свою благонадежность;
🙃Снижение рисков при госзакупках.
Минусы:
🙃Дополнительное административное бремя;
🙃Риск субъективной оценки ФНС по формальным признакам;
🙃Возможное усиление контроля над бизнесом;
🙃Неясность в вопросе ответственности при наличии "хорошей" справки.
💡 Практические выводы
✔️Уже сейчас можно проверить свой рейтинг в сервисе "Как меня видит налоговая"
✔️Готовьтесь к новым реалиям:
с 2026 года недостаточно просто платить налоги - нужно "выглядеть хорошо" в глазах ФНС.
✔️Следите за методиками:
финальные критерии оценки будут утверждены отдельными приказами ФНС.
Главный вопрос остается открытым: будет ли справка ФНС реальной защитой от налоговых претензий или просто новым инструментом контроля и пополнения бюджета? 🤔
