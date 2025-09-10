Новая система оценки ФНС: нас всех проверят на благонадежность 🚨

🚫 Главная проблема и дилемма

❗️ А вот теперь самое интересное:

может ли ФНС предъявлять претензии компании, которая работала с контрагентом, имеющим положительную справку о благонадежности?

Ответ неоднозначный

✅ С одной стороны: справка ФНС НЕ является аудитом и НЕ дает 100% гарантий. В законе прямо указано, что оценка ФНС не приравнивается к должной осмотрительности, требуется дополнительное обоснование.

❌ С другой стороны: выписка становится официальным документом от ФНС, и логично предположить, что при наличии положительной оценки налоговой будет сложнее обосновать претензии.

Скорее всего практика пойдет по худшему сценарию:

ФНС внедряет еще один инструмент давления на бизнес, наличие этих справок будет обязательным условием для работы с крупными контрактами и госзаказу, этот документ будет трактоваться как единственно "правильный" портрет контрагента.