Налоговые проверки

Новая система оценки ФНС: нас всех проверят на благонадежность 🚨

С 1 января 2026 года ФНС получает официальные полномочия оценивать финансово-хозяйственную деятельность всех российских компаний и ИП, присваивая  рейтинг благонадежности.

🔍 Суть нововведения

Новая система будет работать в два этапа:

1️⃣ Проверка "жизненных показателей" - критичные нарушения:

  • Банкротство или ликвидация;

  • Серьезные расхождения по НДС;

  • Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков;

  • Причастность к экстремистской деятельности.

2️⃣ Балльная оценка по множественным критериям:

  • Для юрлиц: 55 показателей;

  • Для ИП: 31 показатель.

Среди ключевых критериев оценки:

✅Налоговая нагрузка не менее 75% от среднеотраслевой;

✅ Зарплата выше среднего по региону и отрасли;

✅ Рентабельность активов;

✅ Отсутствие задолженности по налогам;

✅ Положительный финансовый результат.

📋 Как это работает на практике

Справку о своей порядочности и благонадежности вы можете получить сами и предьявлять куда нужно.

Любой ваш контрагент сможет запросить у ФНС выписку о вашей благонадежности.

Процедура такая:

  1. Поступает запрос от третьего лица;

  2. ФНС уведомляет вас об этом;

  3. У вас есть 1 рабочий день для корректировки данных если что то не так;

  4. ФНС передает выписку заявителю (через 5-10 дней).

Важно:

Если не согласны с оценкой, можете подать заявление о корректировке с документами-обоснованиями. У ФНС 5 дней на пересмотр.

⚡️ Зачем это государству

Главная цель - стимулировать налогоплательщиков быть "белыми и пушистыми" :

  • Платить больше налогов;

  • Не дробить бизнес;

  • Повышать прозрачность отчетности;

  • Снижать количество недобросовестных участников рынка.

Справка станет одним из этапов проявления должной (коммерческой) осмотрительности при выборе контрагентов, особенно в госзакупках.

🚫 Главная проблема и дилемма

❗️ А вот теперь самое интересное:

может ли ФНС предъявлять претензии компании, которая работала с контрагентом, имеющим положительную справку о благонадежности?

Ответ неоднозначный

✅ С одной стороны: справка ФНС НЕ является аудитом и НЕ дает 100% гарантий. В законе прямо указано, что оценка ФНС не приравнивается к должной осмотрительности, требуется дополнительное обоснование.

❌ С другой стороны: выписка становится официальным документом от ФНС, и логично предположить, что при наличии положительной оценки налоговой будет сложнее обосновать претензии.

Скорее всего практика пойдет по худшему сценарию:

ФНС внедряет еще один инструмент давления на бизнес, наличие этих справок будет обязательным условием для работы с крупными контрактами и госзаказу, этот документ будет трактоваться как  единственно "правильный" портрет контрагента.

🎯 Что это значит для бизнеса

Плюсы:

🙃Официальный инструмент проверки контрагентов;

🙃Возможность подтвердить свою благонадежность;

🙃Снижение рисков при госзакупках.

Минусы:

🙃Дополнительное административное бремя;

🙃Риск субъективной оценки ФНС по формальным признакам;

🙃Возможное усиление контроля над бизнесом;

🙃Неясность в вопросе ответственности при наличии "хорошей" справки.

💡 Практические выводы

✔️Уже сейчас можно проверить свой рейтинг в сервисе "Как меня видит налоговая"

✔️Готовьтесь к новым реалиям:

с 2026 года недостаточно просто платить налоги - нужно "выглядеть хорошо" в глазах ФНС.

✔️Следите за методиками:

финальные критерии оценки будут утверждены отдельными приказами ФНС.

Главный вопрос остается открытым: будет ли справка ФНС реальной защитой от налоговых претензий или просто новым инструментом контроля и пополнения бюджета? 🤔

Алексей Мошкин

