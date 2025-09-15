За что и как могут привлечь к ответственности бухгалтера. Часть 2

ВАЖНО ПОМНИТЬ

✔️ Увольнение НЕ освобождает от административной ответственности. Срок давности - 2 года.

✔️ Субсидиарная ответственность действует в отношении бывших главбухов за 3 года до банкротства.

✔️ Для уголовной ответственности главное - доказать УМЫСЕЛ, а не только сам факт нарушения.

✔️ Суммы для уголовной ответственности повышены Федеральным законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ.

В следующем посте расскажу, как защитить себя от всех этих рисков.