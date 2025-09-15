Premium 12.09 Десктоп мобильная Б
Алексей Мошкин
Бухгалтеры

За что и как могут привлечь к ответственности бухгалтера. Часть 2

✔️КЕЙС №2: «Дело о 41 млн рублей завышенной зарплаты»

Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2024 по делу № 8Г-11175/2024

Главбух 7 лет выплачивала себе 44 млн руб. вместо положенных 3 млн руб.

Способ сокрытия

• Предоставляла руководству поддельные банковские выписки;

• Корректировала выписки через; специальную программу на рабочем компьютере;

• Программа была обнаружена комиссией при проверке.

Результат: взыскано 41 млн рублей материального ущерба. Суд установил умышленное причинение ущерба.

✔️КЕЙС №3: «Дело главбуха Цыбина В.А. на 97 млн рублей»

Определение ВС РФ от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244 по делу № А40-161770/2014

Главбуха привлекли к субсидиарной ответственности солидарно с руководителем на 97 млн руб. налоговых долгов.

Основания:

• Включал в бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию;

• Составлял налоговые декларации с ложными сведениями;

• Действовал согласованно с руководителем по выводу активов.

КЕЙС №4: «Дело МУПа на Дальнем Востоке»

Постановление АС Дальневосточного округа от 12.05.2025 по делу № А04-2017/2019

Главбух, работавшая одновременно директором фирмы-сборщика платежей, не перечисляла полученные от населения 3,26 млн руб. на счета МУПа.

Результат: солидарная субсидиарная ответственность с директором на всю сумму недостачи.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

✔️ Увольнение НЕ освобождает от административной ответственности. Срок давности - 2 года.

✔️ Субсидиарная ответственность действует в отношении бывших главбухов за 3 года до банкротства.

✔️ Для уголовной ответственности главное - доказать УМЫСЕЛ, а не только сам факт нарушения.

✔️ Суммы для уголовной ответственности повышены Федеральным законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ.

В следующем посте расскажу, как защитить себя от всех этих рисков.

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

