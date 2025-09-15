За что и как могут привлечь к ответственности бухгалтера. Часть 2

✔️КЕЙС №2: «Дело о 41 млн рублей завышенной зарплаты»
Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2024 по делу № 8Г-11175/2024
Главбух 7 лет выплачивала себе 44 млн руб. вместо положенных 3 млн руб.
Способ сокрытия
• Предоставляла руководству поддельные банковские выписки;
• Корректировала выписки через; специальную программу на рабочем компьютере;
• Программа была обнаружена комиссией при проверке.
Результат: взыскано 41 млн рублей материального ущерба. Суд установил умышленное причинение ущерба.
✔️КЕЙС №3: «Дело главбуха Цыбина В.А. на 97 млн рублей»
Определение ВС РФ от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244 по делу № А40-161770/2014
Главбуха привлекли к субсидиарной ответственности солидарно с руководителем на 97 млн руб. налоговых долгов.
Основания:
• Включал в бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию;
• Составлял налоговые декларации с ложными сведениями;
• Действовал согласованно с руководителем по выводу активов.
КЕЙС №4: «Дело МУПа на Дальнем Востоке»
Постановление АС Дальневосточного округа от 12.05.2025 по делу № А04-2017/2019
Главбух, работавшая одновременно директором фирмы-сборщика платежей, не перечисляла полученные от населения 3,26 млн руб. на счета МУПа.
Результат: солидарная субсидиарная ответственность с директором на всю сумму недостачи.
ВАЖНО ПОМНИТЬ
✔️ Увольнение НЕ освобождает от административной ответственности. Срок давности - 2 года.
✔️ Субсидиарная ответственность действует в отношении бывших главбухов за 3 года до банкротства.
✔️ Для уголовной ответственности главное - доказать УМЫСЕЛ, а не только сам факт нарушения.
✔️ Суммы для уголовной ответственности повышены Федеральным законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ.
В следующем посте расскажу, как защитить себя от всех этих рисков.
