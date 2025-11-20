Наши налоговики настолько суровые, что проводят рабочие встречи с налогоплательщиками даже без участия самого налогоплательщика 🤷‍♂️

Читаю сейчас протокол такой «рабочей встречи», в нем так и написано — налогоплательщик не явился. Но это не помешало провести рабочую встречу в узком кругу проверяющих. Креативный подход конечно, да.

У нас, налоговых юристов, сейчас под конец года высокий сезон - налоговики резко активизировались. Им нужно выполнять свои лютые планы. Плюс совсем скоро 2022 год выйдет из зоны риска и, если инспекция не успеет назначить вам выездную проверку до 31.12.2025 года, сделки этого периода уйдут в историю.

Вот краткие рекомендации на случай если вы получили "черную метку" - приглашение на рабочую встречу в налоговую:

⚫️ не паникуйте: негативные эмоции мешают;

⚫️идентифицируйте причину вызова: сомнительные контрагенты, дробление, самозанятые, фиктивная миграция, сделки с взаимозависимыми;

⚫️ проанализируйте: насколько все плохо, насколько обоснованы претензии налоговой, какой масштаб бедствия;

⚫️ примите решение: идти на встречу или нет, в некоторых случаях лучше направить письменные пояснения по сути обвинений и в них изложить вашу позицию и доводы;

⚫️ если решили идти - определитесь с делегатом: налоговики всегда хотят видеть бенефициара или директора, на него проще оказать воздействие и добиться нужного результата; штатный юрист или бухгалтер не всегда в состоянии адекватно защитить интересы компании на этих специфических встречах; лучше всего направить туда опытных налоговых юристов;

⚫️ на первой рабочей встрече не нужно заваливать проверяющих информацией и документами;

⚫️ внимательно слушайте и задавайте вопросы, максимально собирайте информацию;

⚫️ не давайте обещаний заплатить на первой же рабочей встрече;

⚫️ берите тайм-аут: вам нужна пауза для того чтобы все обдумать;

⚫️ в спокойной обстановке оцените все, что узнали: фактические обстоятельства, спрогнозируйте дальнейшие варианты развития событий, вероятность назначения выездной проверки;

⚫️ определитесь со стратегией: доказывать законность своих действий / частично доплатить / согласиться и доплатить по полной;

⚫️ подготовьте письменный ответ на протокол рабочей встречи: солидный грамотный документ мощно снижает вашу привлекательность для дальнейшей отработки.