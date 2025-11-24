ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Алексей Мошкин
Налоговые проверки

Принятие решений в условиях неопределенности

Сопровождаем налоговый спор на стадии предпроверочного анализа. Цена вопроса — 27 млн.р., это гигантская сумма для нашего клиента.

На прошлой неделе разрабатывали стратегию защиты, готовились к сложным переговорам в налоговой. Горы первичной документации, несколько мозгоштурмов - внутри нашей команды и вместе с клиентом, сопоставление фактов и наглядная визуализация.

Наша задача - дать независимую оценку ситуации, варианты дальнейшего развития событий и вероятность каждого из них. Оценка вероятности помогает принять наиболее разумное решение - как лучше действовать, не усугубить ситуацию, решить проблему быстро и с минимальными расходами.

Действуем без лишних эмоций, глубоко погружаясь в бизнес клиента и детали спора. Мы хорошо знаем как думают налоговики, какую используют механику сбора доказательств и что для них действительно важно.

Еще мы обязательно с клиентом готовимся к самому плохому сценарию. Это очень полезно, и еще никто из наших клиентов не пожалел об этом этапе нашей работы.

Если самое плохое случится - наш клиент уже готов к этому насколько это возможно, мы вместе сделали все, что могли. Чаще всего самой лютой жести на практике не происходит - вероятность этого обычно не очень высокая. Плюс, само наше участие мощно снижает угрозы негативного будущего.

Сегодня была встреча в налоговой. Прошла идеально. Мы добились всего, что хотели. Обеспечили для  клиента максимально комфортный вариант. Он счастлив.

Уфф.ф.. это было непросто ✊

Алексей Мошкин

