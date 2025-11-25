Штрафы за экономические преступления повышают

В ответ на налоговую реформу-2026 некоторые предприниматели задумываются об уходе в тень и различных схемах ухода от уплаты налогов.

Но одновременно с повышением налогов и государство ужесточает ответственность за нарушения налоговых и экономических статьей. Причем штрафы вырастут не на проценты, а кратно - местами в 5 раз!

Вот новый «прайс-лист» от государства:

⚫️ Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ):

Раньше нижняя планка штрафа была от 100 тыс., теперь - 500 тыс. руб. А если размер крупный, то от 1 млн до 2,5 млн руб. (было 200-500 тыс.).

⚫️ Налоговые агенты (ст. 199.1 УК РФ):

История та же. Не удержали/не перечислили? Штраф взлетел до 1,5 млн руб. по первой части и до 2,5 млн руб. по второй.

⚫️ Сокрытие имущества (ст. 199.2 УК РФ):

Раньше можно было отделаться штрафом в 500 тыс., теперь верхняя планка - 2,5 млн руб. А за особо крупный - до 5 млн руб.

⚫️ Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ):

Наказание выросло с 300 тыс. до 1,5 млн руб.

Что мы имеем в сухом остатке?

Ошибки в налогах или чрезмерная «смелость» теперь стоят совсем других денег. Математика рисков изменилась кардинально.

Наши рекомендации в свете новых тарифов:

✅ Снимите розовые очки. Если вы думали, что «авось пронесет» или «штраф дешевле, чем налог» - забудьте. Экономика преступления больше не сходится.

✅ Проведите пред-аудит налоговых рисков - за что вас могут наказать. В зоне риска - последние 3 года.

Особенно внимательно посмотрите на самые популярные темы: дробление, технические компании, сделки с взаимозависимыми, зарплатные налоги, фиктивная миграция.

✅ Действуйте на опережение. Не ждите, пока прилетит требование или вызов на «рабочую встречу». Исправлять ошибки ДО того, как вы привлекли внимание проверяющих всегда дешевле и спокойнее.

В общем, жить становится веселее, но унывать не стоит. Это не первое и не последнее изменение, к которому мы адаптируемся.

Если вам нужен совет как лучше организовать бизнес-процессы - мы рядом 😎

Ссылка на законопроект для самостоятельного изучения