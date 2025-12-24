Что успеть собственнику бизнеса до Нового года?

1️⃣ ПОДВЕСТИ ИТОГИ 2025 ГОДА

Порадоваться своим достижениям и успехам.

Уверен, вам есть чем гордиться и что вспомнить.

Запомнить свои ошибки, сделать выводы - чтобы не повторять их.

2️⃣ УЗНАТЬ У БУХГАЛТЕРА какая сумма налогов за 4-й квартал или весь год получается к уплате.

Если цифра вас не порадовала – срочно анализируем ситуацию, устраняем ошибки, задействуем резервы.

Многие эффективные мероприятия можно реализовать только до конца текущего года.

3️⃣ ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ НАЛОГОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 2026г.

Всех нас вот-вот накроет очередная волна налоговых изменений. В этот раз как-то по особенному эпично и впечатляюще.

Большинство из нас выплывут, выживут, адаптируются и поплывут дальше. До конца года можно еще успеть задраить люки, выкинуть лишнее за борт, прикрутить к своему кораблю что-то новое или неожиданно сменить ориентацию на АУСН.

4️⃣ ПОЗДРАВИТЬ с наступающим всех, кто помогал расти вашему бизнесу, без кого вам было бы плохо, кто превзошел ваши ожидания, кто оказался особо важен и нужен, кто в сложных ситуациях повел себя достойно.

Найдите время для личной встречи или звонка.

Скажите этим людям простое и искреннее «спасибо».

5️⃣ СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ – для своих близких и себя.

Подготовьте подарки для своей семьи и себя, такого хорошего мальчика / девочки.

Вы ведь знаете, что обрадует вас, вызовет восторг как у маленького ребенка?

6️⃣ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ НА 2026 ГОД

Что вы хотите достичь? А это вам точно надо?

Что должно произойти, чтобы новый год стал для вас успешным?

Каким вы хотите быть в декабре следующего года?

7️⃣ КТО "ХУЛИГАНИЛ" В 2022 ГОДУ – сделать большое доброе дело, помочь тому, кто в этом действительно нуждается, поправить свою карму.

Возможно, именно это спасет вас от назначения выездной налоговой проверки, хотя по хорошему нужно было выкладываться на все 100% во время предпроверочного анализа и побуждения, чтобы не допустить беды.

Если до 31.12.2025 вы не получите уведомления о назначении ВНП – искренне поздравляем! Все ваши сделки 2022 года вышли из зоны риска. Выездную проверку могут назначить только за период 3 года, предшествующих году назначения проверки. Только потом не подавайте уточненных деклараций за этот период, это критично важно.

Надеемся, у вас появится дополнительный повод радостно проводить 2025 год!

УСПЕХОВ И УДАЧИ НАМ ВСЕМ. ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ СИЛА!

С НАСТУПАЮЩИМ!