Что успеть собственнику бизнеса до Нового года?
1️⃣ ПОДВЕСТИ ИТОГИ 2025 ГОДА
Порадоваться своим достижениям и успехам.
Уверен, вам есть чем гордиться и что вспомнить.
Запомнить свои ошибки, сделать выводы - чтобы не повторять их.
2️⃣ УЗНАТЬ У БУХГАЛТЕРА какая сумма налогов за 4-й квартал или весь год получается к уплате.
Если цифра вас не порадовала – срочно анализируем ситуацию, устраняем ошибки, задействуем резервы.
Многие эффективные мероприятия можно реализовать только до конца текущего года.
3️⃣ ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ НАЛОГОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 2026г.
Всех нас вот-вот накроет очередная волна налоговых изменений. В этот раз как-то по особенному эпично и впечатляюще.
Большинство из нас выплывут, выживут, адаптируются и поплывут дальше. До конца года можно еще успеть задраить люки, выкинуть лишнее за борт, прикрутить к своему кораблю что-то новое или неожиданно сменить ориентацию на АУСН.
4️⃣ ПОЗДРАВИТЬ с наступающим всех, кто помогал расти вашему бизнесу, без кого вам было бы плохо, кто превзошел ваши ожидания, кто оказался особо важен и нужен, кто в сложных ситуациях повел себя достойно.
Найдите время для личной встречи или звонка.
Скажите этим людям простое и искреннее «спасибо».
5️⃣ СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ – для своих близких и себя.
Подготовьте подарки для своей семьи и себя, такого хорошего мальчика / девочки.
Вы ведь знаете, что обрадует вас, вызовет восторг как у маленького ребенка?
6️⃣ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ НА 2026 ГОД
Что вы хотите достичь? А это вам точно надо?
Что должно произойти, чтобы новый год стал для вас успешным?
Каким вы хотите быть в декабре следующего года?
7️⃣ КТО "ХУЛИГАНИЛ" В 2022 ГОДУ – сделать большое доброе дело, помочь тому, кто в этом действительно нуждается, поправить свою карму.
Возможно, именно это спасет вас от назначения выездной налоговой проверки, хотя по хорошему нужно было выкладываться на все 100% во время предпроверочного анализа и побуждения, чтобы не допустить беды.
Если до 31.12.2025 вы не получите уведомления о назначении ВНП – искренне поздравляем! Все ваши сделки 2022 года вышли из зоны риска. Выездную проверку могут назначить только за период 3 года, предшествующих году назначения проверки. Только потом не подавайте уточненных деклараций за этот период, это критично важно.
Надеемся, у вас появится дополнительный повод радостно проводить 2025 год!
УСПЕХОВ И УДАЧИ НАМ ВСЕМ. ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ СИЛА!
С НАСТУПАЮЩИМ!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию