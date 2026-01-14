Новогоднее чудо: снижение штраф в 10 раз

В 2025 году тема налоговой миграции в льготные регионы стала мегахитом. Количество актов проверок с доначислениями — рекордное! Для налоговиков предприниматели-релоканты интересны как источник пополнения бюджета.

Многие из "понаехавших" не могут предоставить доказательства своего присутствия в льготном регионе и по итогам проверок им доначисляют гигантские суммы - налог до базовой ставки УСН 6 или 15%, штраф 40% и ощутимые пени. Это больно, очень больно.

Без качественной фактуры в прошлых периодах отбиваться от таких претензий очень сложно, это факт. Но зато можно снижать штраф. Делимся нашим успешным кейсом — прямо перед новым годом мы снизили в 10 раз штраф ИП налоговому мигранту.

23 апреля 2025г. ИП подает декларацию за 2024г. по УСН 1% в суровом Мурманске и уплачивает налог 256 тр.

Через два месяца ему пришел акт проверки: налоговая требовала доплатить налог до ставки 6%, потому что предприниматель в регионе фактически не проживает, бизнес тут не ведет, все его предпринимательские активности и центр жизненных интересов находятся по прежнему месту прописки, откуда от "приехал". Инспекторы доказали, что налоговый мотив был доминирующим в действиях ИП и значит разница в ставках налога это необоснованная выгода, так нельзя.

Клиент самотоятельно оценил перспективы и не захотел бороться, 4 августа отправил уточненную декларацию по УСН по ставке 6%.

Итог — налог вырос до 3 млн.р. рублей, плюсом были пени 677 тыс.р. ИП оплатил почти всё сразу, чтобы не затягивать, сделать выводы над ошибками и работать дальше.

Но тут началось самое интересное: налоговая, ссылаясь на статью 122 НК РФ, назначила еще и штраф — 20% от неуплаченной суммы, который составил более 560 тысяч рублей!

Обратившись к нам, клиент надеялся снизить штраф.

Дело вела наш опытный налоговый юрист Александра Танская, которая работает в компании с августа 2025 года и специализируется на сложных налоговых спорах. Ранее Александра долгое время работала в контрольно-аналитических подразделениях налоговой инспекции и хорошо знает как работает система изнутри.

За время работы с клиентом мы сделали много:

➖подготовлено солидное, убедительное ходатайство о снижении штрафа,

➖подробно изложены основания, почему к нашему клиенту нужно отнестись лояльно,

➖подтверждены документально все смягчающие обстоятальства

➖сделан упор на ответственность и добросовестность клиента

Как результат - снижение штраф в 10 раз! Итоговая сумма — всего 56 тыс.р. вместо полумиллиона!