Нулевой пациент: виртуальные баллы маркетплейсов — реальный доход селлера?

Вместе с предпринимателем мы прошли длинный путь

Подмена понятий и механизмов. Налоговая совершила фундаментальную ошибку, приравняв старую денежную компенсацию (которая была до октября 2023-го) к новой системе баллов. Мы наглядно показали:

"если раньше селлер получал реальные рубли, то теперь - лишь право на скидку" Дохода по кассовому методу УСН не существует, пока не оформлен "Акт о премии", а в нашем периоде таких актов просто не было.

Баллы как элемент цены, а не доход. Мы представили УПД маркетплейса, которые выставляются на услуги уже за вычетом баллов.

Это прямое доказательство того, что баллы - это не заработок продавца, а технический дисконт самой площадки на свои услуги.

Нельзя платить налог с суммы, которую маркетплейс просто вычел из вашего счета.

Нас послушали, но не услышали. У нас вообще сложилось впечатление что московской налоговой было очень глубоко без разницы на нас, на наши доводы, на нашего селлера и решение о доначислении было принято уже заранее, еще до составления акта. УФНС оставило позицию инспекции без изменений:

"баллы = доход, включать в базу по УСН".

Это больно и несправедливо.

И дело даже не в сумме спора - по величине прямых доначислений это один из самых маленьких кейсов в нашей практике. Но последствия проигрыша гораздо более ощутимы и циничны - и налоговики прекрасно об этом знали:

Небольшая сумма доначисленного "виртуального дохода" подталкивает выручку нашего подзащитного выше лимита 60 млн руб., и с 1 января 2025г. предприниматель легким движением руки ФНС становится плательщиком НДС.

В реальности это означает доначисление гигантской суммы с оборотов, где маржа и так съедена комиссиями, логистикой и скидками.

​Баллы, которые нельзя потрогать, внезапно становятся триггером для тяжелейшей налоговой нагрузки. И это самое грустное в этой истории.

Для меня, как для человека, который профессионально защищает предпринимателей, этот кейс - показатель того, как далеко может зайти формальный подход.

Реального дохода нет, но база по налогу - есть.

Причем особую циничность ситуации делает то, виновник торжества - гигантский маркетплейс, придумавший хитро-сложную бонусную механику, налог с этих сумм не платит.

Крайним в итоге оказывается тот, кто меньше всего влияет на правила игры - селлер. И этот налоговый спор - яркий пример "обезжиривания" бизнеса.

​В чатах бухгалтеров и предпринимателей эта тема уже стала отдельным "страшилом":