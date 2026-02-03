Нулевой пациент: виртуальные баллы маркетплейсов — реальный доход селлера?

По нашему первому в стране кейсу с баллами Ozon досудебный этап закончился. Итог нас не обрадовал.
Вышестоящий налоговый орган встал на сторону инспекции и признал баллы доходом предпринимателя.
Эта позиция спорная, по сути - это попытка обложить налогом то, чего бизнес никогда не получал в руки.
Вместе с предпринимателем мы прошли длинный путь
Подмена понятий и механизмов. Налоговая совершила фундаментальную ошибку, приравняв старую денежную компенсацию (которая была до октября 2023-го) к новой системе баллов. Мы наглядно показали:
"если раньше селлер получал реальные рубли, то теперь - лишь право на скидку"
Дохода по кассовому методу УСН не существует, пока не оформлен "Акт о премии", а в нашем периоде таких актов просто не было.
Баллы как элемент цены, а не доход. Мы представили УПД маркетплейса, которые выставляются на услуги уже за вычетом баллов.
Это прямое доказательство того, что баллы - это не заработок продавца, а технический дисконт самой площадки на свои услуги.
Нельзя платить налог с суммы, которую маркетплейс просто вычел из вашего счета.
Нас послушали, но не услышали. У нас вообще сложилось впечатление что московской налоговой было очень глубоко без разницы на нас, на наши доводы, на нашего селлера и решение о доначислении было принято уже заранее, еще до составления акта. УФНС оставило позицию инспекции без изменений:
"баллы = доход, включать в базу по УСН".
Это больно и несправедливо.
И дело даже не в сумме спора - по величине прямых доначислений это один из самых маленьких кейсов в нашей практике. Но последствия проигрыша гораздо более ощутимы и циничны - и налоговики прекрасно об этом знали:
Небольшая сумма доначисленного "виртуального дохода" подталкивает выручку нашего подзащитного выше лимита 60 млн руб., и с 1 января 2025г. предприниматель легким движением руки ФНС становится плательщиком НДС.
В реальности это означает доначисление гигантской суммы с оборотов, где маржа и так съедена комиссиями, логистикой и скидками.
Баллы, которые нельзя потрогать, внезапно становятся триггером для тяжелейшей налоговой нагрузки. И это самое грустное в этой истории.
Для меня, как для человека, который профессионально защищает предпринимателей, этот кейс - показатель того, как далеко может зайти формальный подход.
Реального дохода нет, но база по налогу - есть.
Причем особую циничность ситуации делает то, виновник торжества - гигантский маркетплейс, придумавший хитро-сложную бонусную механику, налог с этих сумм не платит.
Крайним в итоге оказывается тот, кто меньше всего влияет на правила игры - селлер. И этот налоговый спор - яркий пример "обезжиривания" бизнеса.
В чатах бухгалтеров и предпринимателей эта тема уже стала отдельным "страшилом":
если суды поддержат такую логику, последствия ощутят практически все, кто работает через маркетплейсы и участвует в бонусных/скидочных программах.
Что дальше?
Окончание досудебки - еще не конец. Будет второй сезон как минимум. Спор перешёл на судебную стадию. Первое заседание уже 10го февраля.
Шоураннеры уже вовсю разминаются наверно.
Мы с нуля, при отсутствии релевантной практики выжали максимум из административной стадии. Возражения, пояснения, жалоба, встречи с налоговиками - все это было нужно, чтобы зафиксировать правильную правовую позицию на старте и создать фундамент.
Теперь история переезжает в Арбитражный суд. Там уже не получится ограничиться фразой "баллы - это экономическая выгода, потому что так решили".
Придется обсуждать
Что такое доход в реальной экономике, а не только на бумаге;
можно ли считать "доходом" то, что существует только внутри чужой виртуальной платформы и используется исключительно для сокращения расходов на ее же услуги;
допустимо ли перекладывать налоговую нагрузку с маркетплейса на селлера, не признавая эти суммы выручкой маркетплейса.
Этот спор очень важен не только для одного селлера. Исход этого дела повлияет на тысячи продавцов - будут ли они платить налог с фантиков, которые никогда не были их доходом.
в новостной ленте, появились сообщения, что уже обратились с этим вопросом в Минфин. P.S. Задавят "малышей", такое ощущение, что идет целенаправленное выдавливание с рынка бизнеса СМП. Посмотрим, что будет в 2026 году.