Когда Арбитражный суд вспомнил правила детской площадки 🧸
Суд официально закрепил в решении:
«Первое слово дороже второго».
Нет, это не шутка. Это цитата из реального постановления кассации. Видимо, принцип эстоппель (запрет на противоречивое поведение) теперь переведен на максимально понятный, «дворовый» уровень и повлияет на стилистику заключений.
Ждем в следующих актах:
«Кто первый встал, того и тапки» (в спорах об очередности кредиторов);
«Чур, я в домике» (при обжаловании блокировок по 115-ФЗ);
«Жадина-говядина» (в делах о неосновательном обогащении).
А если серьезно...
На фоне параллельных новостей о массовых сокращениях в налоговой мы ожидаем дальнейшего снижения качества актов проверок. Когда один инспектор работает за троих, времени на глубокий анализ и сложные юридические конструкции не остается, количество гпубых ошибок растет.
Вряд ли в следующем акте камералки вы увидите фразу «Обманули дурака на четыре кулака». Но налоговики уже сейчас часто не заморачиваются со сбором доказательной базы. Откровенно слабые акты, множество ошибок и смысловых нестыковок. Инспекторы технично делегируют бремя доказательства невиновности на самих предпринимателей.
Вот такая наша новая реальность 🤷♂
Всем хорошей пятницы!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию