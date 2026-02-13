Когда Арбитражный суд вспомнил правила детской площадки 🧸

Коллеги, если вы думали, что юридический язык - это только скучные ссылки на статьи НК и ГК, то посмотрите на это сокровище из свежей судебной практики Постановление АС Московского округа от 31.07.2025 по делу № А40-146414/2023).

Суд официально закрепил в решении:

«Первое слово дороже второго».

Нет, это не шутка. Это цитата из реального постановления кассации. Видимо, принцип эстоппель (запрет на противоречивое поведение) теперь переведен на максимально понятный, «дворовый» уровень и повлияет на стилистику заключений.

Ждем в следующих актах:

«Кто первый встал, того и тапки» (в спорах об очередности кредиторов);

«Чур, я в домике» (при обжаловании блокировок по 115-ФЗ);

«Жадина-говядина» (в делах о неосновательном обогащении).

А если серьезно...

На фоне параллельных новостей о массовых сокращениях в налоговой мы ожидаем дальнейшего снижения качества актов проверок. Когда один инспектор работает за троих, времени на глубокий анализ и сложные юридические конструкции не остается, количество гпубых ошибок растет.​

Вряд ли в следующем акте камералки вы увидите фразу «Обманули дурака на четыре кулака». Но налоговики уже сейчас часто не заморачиваются со сбором доказательной базы. Откровенно слабые акты, множество ошибок и смысловых нестыковок. Инспекторы технично делегируют бремя доказательства невиновности на самих предпринимателей.

Вот такая наша новая реальность 🤷‍♂

Всем хорошей пятницы!