⚡️ Маркетплейсы + ФНС = налоговая полиция будет скринить ваш ЛК
Что в проекте
О выявлении рисков:
«В случае выявления риска нарушения законодательства о налогах и сборах... оператор платформы обязан в течение 5-х дней со дня выявления риска нарушения направить данную информацию в налоговый орган и разместить её в личном кабинете указанного партнера».
О ваших пояснениях:
«Полученные в течение 10-ти дней со дня направления партнеру информации о выявленном у него риске нарушения пояснения, прилагаемые к ним документы (информация) этого партнера направляются оператором платформы не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, в налоговый орган».
О вызовах из налоговой:
«...такое уведомление, требование размещается оператором платформы в личном кабинете соответствующего партнера не позднее 2-х дней со дня его получения от налогового органа».
О передаче данных:
«Оператор платформы в течение 2-х дней со дня предоставления партнеру технических возможностей... в течение 3-х дней со дня изменения сведений о таком партнере направляет актуальную информацию об этом партнере в налоговый орган».
Что это для селлеров
Маркетплейсы видят все: связанные кабинеты по IP, контактам, бренду, логистике. Теперь они обязаны слать данные в ФНС по первому же «риску» (критерии установит ФНС).
Личный кабинет = налоговый терминал. Уведомление о риске, вызове или требовании документов придёт туда же, где вы смотрите выручку. 10 дней на пояснения через маркетплейс, иначе данные в ФНС — повод для проверки
Дробление под прицелом. Прозрачность становится не стилем, а выживанием.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию