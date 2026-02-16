⚡️ Маркетплейсы + ФНС = налоговая полиция будет скринить ваш ЛК

С 1 октября 2026 года Wildberries, Ozon и другие станут «руками» ФНС. Проект постановления Правительства РФ четко прописывает механизм.​​

Что в проекте

О выявлении рисков:

«В случае выявления риска нарушения законодательства о налогах и сборах... оператор платформы обязан в течение 5-х дней со дня выявления риска нарушения направить данную информацию в налоговый орган и разместить её в личном кабинете указанного партнера».​

О ваших пояснениях:

«Полученные в течение 10-ти дней со дня направления партнеру информации о выявленном у него риске нарушения пояснения, прилагаемые к ним документы (информация) этого партнера направляются оператором платформы не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, в налоговый орган».​

О вызовах из налоговой:

«...такое уведомление, требование размещается оператором платформы в личном кабинете соответствующего партнера не позднее 2-х дней со дня его получения от налогового органа».​

О передаче данных:

«Оператор платформы в течение 2-х дней со дня предоставления партнеру технических возможностей... в течение 3-х дней со дня изменения сведений о таком партнере направляет актуальную информацию об этом партнере в налоговый орган».​

Что это для селлеров

Маркетплейсы видят все: связанные кабинеты по IP, контактам, бренду, логистике. Теперь они обязаны слать данные в ФНС по первому же «риску» (критерии установит ФНС).​

Личный кабинет = налоговый терминал. Уведомление о риске, вызове или требовании документов придёт туда же, где вы смотрите выручку. 10 дней на пояснения через маркетплейс, иначе данные в ФНС — повод для проверки

Дробление под прицелом. Прозрачность становится не стилем, а выживанием.