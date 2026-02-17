Галя, у нас отмена! Удмуртия возвращает УСН 1%
Кажется, власти осознали, что погорячились:
на сайте Udmurt.ru опубликован законопроект, который возвращает ставку 1% для ключевых отраслей.
Что в проекте закона
Глава республики Александр Бречалов внес распоряжение № 14-РГ от 9 февраля 2026 года.
Суть проста: для ряда ОКВЭД устанавливаются льготные ставки на весь 2026 год.
Новые (старые) ставки на 2026 год:
1% - для объекта «Доходы».
5% - для объекта «Доходы минус расходы».
Кого коснется льгота
В списке счастливчиков оказались самые важные для региона и селлеров направления:
✔️ Торговля через интернет (группа 47.91) - маркетплейсы снова в игре !
✔️ Обрабатывающие производства (раздел C).
✔️ IT и связь (классы 61–63).
✔️Операции с недвижимостью (класс 68).
✔️ Профессиональная и научная деятельность (классы 69–75).
Для применения льготы нужно будет соответствовать критериям, которые установит Правительство РФ. Обычно это требования по доле выручки от профильного ОКВЭД или численности сотрудников.
Это пока проект
Формально это еще законопроект, но такие инициативы от Главы республики в Госсовете принимаются практически гарантированно. Похоже, отток предпринимателей в январе заставил власти оперативно «дать заднюю» и начать делать Удмуртию великой снова.
Наш совет
Пользоваться льготами региона разумно только в том случае, если вы действительно в нем присутствуете. Налоговая сейчас крайне внимательно следит за «миграцией» ради низких ставок.
