Галя, у нас отмена! Удмуртия возвращает УСН 1%

Помните, как в конце прошлого года в Удмуртии фактически убрали региональные налоговые льготы, подняв ставку УСН «Доходы» до 5%?

Кажется, власти осознали, что погорячились:

на сайте Udmurt.ru опубликован законопроект, который возвращает ставку 1% для ключевых отраслей.

​Что в проекте закона

Глава республики Александр Бречалов внес распоряжение № 14-РГ от 9 февраля 2026 года.

Суть проста: для ряда ОКВЭД устанавливаются льготные ставки на весь 2026 год.

Новые (старые) ставки на 2026 год:

1% - для объекта «Доходы».

5% - для объекта «Доходы минус расходы».

Кого коснется льгота

В списке счастливчиков оказались самые важные для региона и селлеров направления:

✔️ Торговля через интернет (группа 47.91) - маркетплейсы снова в игре !

✔️ Обрабатывающие производства (раздел C).

✔️ IT и связь (классы 61–63).

✔️Операции с недвижимостью (класс 68).

✔️ Профессиональная и научная деятельность (классы 69–75).

Для применения льготы нужно будет соответствовать критериям, которые установит Правительство РФ. Обычно это требования по доле выручки от профильного ОКВЭД или численности сотрудников.

​Это пока проект

Формально это еще законопроект, но такие инициативы от Главы республики в Госсовете принимаются практически гарантированно. Похоже, отток предпринимателей в январе заставил власти оперативно «дать заднюю» и начать делать Удмуртию великой снова.

Наш совет