НДС как бывший: вроде расстались, но он все равно напоминает о себе и требует внимания

Есть отдельный жанр запросов налоговой — «непонятное требование, которое стесняется сказать прямо что конкретно надо».

Открываешь письмо из ФНС, а там:

«Просим представить пояснения по операциям, вызывающим вопросы». Какие операции? Какие вопросы? В какие годы? Какая конкретно цифра не нравится?

Ответ где-то между строками, рядом с фразой «ну вы же сами понимаете где нарушили».

Дальше у неопытных начинается магия:

предприниматель пытается угадать, что именно имели в виду и по привычке шлет все, что есть, на всякий случай - выписки, договоры, переписку, акты за полжизни.

Иногда вместо правильного официального стиля налоговики используют дворовой:

«Ваш контрагент - техническая компания» и точка. Ноль доказательств ноль доводов. И выглядит это как «а теперь докажи, что ты не верблюд».

Такой формат техничного делегирования на налогоплательщика бремя доказательств невиновности - массовая практика. Но не нужно быть впечатлительным и верить всему что приходит от ФНС. У налоговиков есть не только права но и обязанности. Любой запрос должен быть правильно оформлен и обоснован.

Поэтому самый рабочий подход это: не играть в угадайку, а возвращать разговор в правовую плоскость и к фактам.

Попросить конкретизировать период, контрагентов, суммы и критерии риска, а в ответе дать ровно то, что бьет в спорную точку (одна позиция — один аргумент). Не заваливайте налоговую избыточными материалами, это будет вам не на пользу.

Не бойтесь отказывать налоговой. Это абсолютно нормально. Ваше право не предоставлять информацию документы если запрос незаконный.

Стратегий и хитростей для умных ответов на требования ФНС очень много. Главное - без паники!