КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Алексей Мошкин
НДС

НДС как бывший: вроде расстались, но он все равно напоминает о себе и требует внимания

Есть отдельный жанр запросов налоговой — «непонятное требование, которое стесняется сказать прямо что конкретно надо». 

Открываешь письмо из ФНС, а там: 

«Просим представить пояснения по операциям, вызывающим вопросы». 

Какие операции? 

Какие вопросы? 

В какие годы? 

Какая конкретно цифра не нравится?

Ответ где-то между строками, рядом с фразой «ну вы же сами понимаете где нарушили».

Дальше у неопытных начинается магия: 

предприниматель пытается угадать, что именно имели в виду и по привычке шлет все, что есть, на всякий случай - выписки, договоры, переписку, акты за полжизни. 

Иногда вместо правильного официального стиля налоговики используют  дворовой: 

«Ваш контрагент -  техническая компания» и точка. Ноль доказательств ноль доводов. И выглядит это как «а теперь докажи, что ты не верблюд». 

Такой формат техничного делегирования на  налогоплательщика бремя доказательств невиновности - массовая практика. Но не нужно быть впечатлительным и верить всему что приходит от ФНС. У налоговиков есть не только права но и обязанности. Любой запрос должен быть правильно оформлен и обоснован.

Поэтому самый рабочий подход это: не играть в угадайку, а возвращать разговор в правовую плоскость и к фактам.

Попросить конкретизировать период, контрагентов, суммы и критерии риска, а в ответе дать ровно то, что бьет в спорную точку (одна позиция — один аргумент). Не заваливайте налоговую избыточными материалами, это будет вам не на пользу. 

Не бойтесь отказывать налоговой. Это абсолютно нормально. Ваше право не предоставлять информацию документы если запрос незаконный. 

Стратегий и хитростей для умных ответов на требования ФНС очень много. Главное - без паники!

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

24 подписчика105 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола