НДС как бывший: вроде расстались, но он все равно напоминает о себе и требует внимания
Открываешь письмо из ФНС, а там:
«Просим представить пояснения по операциям, вызывающим вопросы».
Какие операции?
Какие вопросы?
В какие годы?
Какая конкретно цифра не нравится?
Ответ где-то между строками, рядом с фразой «ну вы же сами понимаете где нарушили».
Дальше у неопытных начинается магия:
предприниматель пытается угадать, что именно имели в виду и по привычке шлет все, что есть, на всякий случай - выписки, договоры, переписку, акты за полжизни.
Иногда вместо правильного официального стиля налоговики используют дворовой:
«Ваш контрагент - техническая компания» и точка. Ноль доказательств ноль доводов. И выглядит это как «а теперь докажи, что ты не верблюд».
Такой формат техничного делегирования на налогоплательщика бремя доказательств невиновности - массовая практика. Но не нужно быть впечатлительным и верить всему что приходит от ФНС. У налоговиков есть не только права но и обязанности. Любой запрос должен быть правильно оформлен и обоснован.
Поэтому самый рабочий подход это: не играть в угадайку, а возвращать разговор в правовую плоскость и к фактам.
Попросить конкретизировать период, контрагентов, суммы и критерии риска, а в ответе дать ровно то, что бьет в спорную точку (одна позиция — один аргумент). Не заваливайте налоговую избыточными материалами, это будет вам не на пользу.
Не бойтесь отказывать налоговой. Это абсолютно нормально. Ваше право не предоставлять информацию документы если запрос незаконный.
Стратегий и хитростей для умных ответов на требования ФНС очень много. Главное - без паники!
