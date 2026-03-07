Как ФНС доначислила клиенту налог с баллов Ozon - и что из этого получилось

В нашу юридическую компанию обратился предприниматель, который продает товары на Ozon. Он работал на упрощенной системе налогообложения и считал, что с налогами у него все в порядке. После камеральной проверки оказалось, что нет.

Налоговая доначислила ему налог не с реальных денег, а с виртуальных баллов - тех самых, которые Ozon начисляет продавцам в рамках механики «Баллы за скидки». Баллов, которые нельзя вывести на счет, потратить на что угодно или обменять на рубли по своему усмотрению.

Мы беремся за сложные спорные дела часто. Но этот кейс стал для нас одним из самых показательных примеров того, как формальный подход к налогам превращается в реальную катастрофу для небольшого бизнеса.

Стоит отметить, что подобные претензии со стороны налоговых органов возникали и раньше. В таких случаях мы всегда отбивали их на самом начальном этапе: подготавливали подробные пояснения, обосновывали правовую позицию и указывали на отсутствие перспектив в судебном разбирательстве. Обычно этого хватало - инспекторы моментально теряли интерес. Однако этот кейс оказался нестандартным: инспекция заняла принципиальную позицию и фактически отказалась воспринимать наши доводы

Суть проблемы

Маркетплейс Ozon запустил механику: когда покупатель использует баллы для скидки на товар, продавцу начисляются ответные баллы — компенсация за предоставленную скидку. Эти баллы существуют только внутри личного кабинета на платформе. Их можно использовать исключительно для оплаты услуг самого Ozon — комиссий, логистики, продвижения.

Налоговая инспекция посчитала, что момент начисления баллов — это момент получения дохода. Ее логика простая: баллы = экономическая выгода = доход = налог.

Наша позиция другая.

По кассовому методу УСН доход возникает, когда деньги реально поступили в распоряжение предпринимателя. Баллы - не деньги. Они не поступают на расчетный счет, не появляются в кассе, не могут быть свободно использованы вне платформы. Более того, в закрывающих документах Ozon стоимость услуг указывается уже за вычетом баллов - то есть маркетплейс сам рассматривает их как элемент своего ценообразования, а не как выплату продавцу.

Что именно поставлено на кон

Сама сумма доначислений по этой проверке была относительно небольшой.

Но, проблема в другом.

Эта "виртуальная" прибавка к выручке перевалила через лимит в 60 миллионов рублей, установленный для упрощенки. А значит, с 1 января того же года предприниматель автоматически стал плательщиком НДС. Со всем оборотом. Со всеми прошедшими сделками.

Налог с фантиков потянул за собой гигантские доначисления с реального бизнеса - там, где маржа и без того съедена комиссиями, логистикой и возвратами. Предприниматель был в шоке, и я его понимаю.

Важный нюанс: Ozon, придумавший эту бонусную механику, налог с тех же сумм не платит. Крайним оказался тот, кто меньше всего влияет на правила игры.

Что мы сделали

На досудебной стадии мы последовательно прошли все этапы:

подали возражения на акт проверки,

провели встречи с инспекцией,

подали апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган — УФНС по Москве.

Мы представили универсальные передаточные документы Ozon, в которых стоимость услуг уже отражена за минусом баллов.

Мы показали, что до октября 2023 года схема была принципиально другой: маркетплейс перечислял продавцам реальные рубли в качестве компенсации, и вот тогда доход действительно возникал. Новая система баллов — это другая конструкция с другими правовыми последствиями. Смешивать их нельзя. Несмотря на наш успешный прошлый опыт в подобных спорах, в этот раз нас выслушали, но не услышали. УФНС оставило решение инспекции без изменений.

Что происходит сейчас

После досудебной стадии спор перешел в Арбитражный суд города Москвы, дело рассматривается под номером А40-740/2026.

Незадолго до первого заседания к нам обратились представители самого Ozon. Платформа приняла решение вступить в дело на стороне предпринимателя и выделила команду юристов для участия в процессе. Для Ozon это тоже принципиальный вопрос: если суды закрепят логику налоговой, под удар попадут бонусные программы всех крупных маркетплейсов страны.

Судебная стадия - это другой уровень дискуссии. Здесь уже нельзя просто написать "баллы равно экономическая выгода" и поставить точку. Придется разбираться, что такое доход в реальной экономике, можно ли считать доходом то, что существует только внутри чужой платформы и тратится только на услуги этой же платформы, и допустимо ли перекладывать налоговую нагрузку с маркетплейса на продавца.

Что это означает для всех, кто продает на маркетплейсах

Этот кейс уже стал темой для обсуждений в профессиональных чатах бухгалтеров. И не зря.

Если суд поддержит позицию налоговой, под удар попадут тысячи предпринимателей, работающих через маркетплейсы и участвующих в любых бонусных или скидочных программах. Баллы, кешбэк, виртуальные вознаграждения - все это может быть переквалифицировано в налогооблагаемый доход в момент начисления, а не получения. Если мы выиграем, у рынка появится прецедент, который защитит продавцов от налога на воздух.

Пока единой судебной практики по этому вопросу нет. Именно поэтому исход дела А40-740/2026 важен не только для одного конкретного ИП.