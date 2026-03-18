🔴 Вебинар: Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии →
Алексей Мошкин

Дело про налоги с баллов маркетплейсов - все только начинается! 

17 марта была запланировано первое судебное заседание по нашему уникальному и очень важному для всех селлеров споре с ФНС.

Про всю хронологию дела А40-740/2026 мы подробно писали в предыдущих постах

Ozon официально вступил в противостояние с налоговой на нашей стороне и выделил юристов для судебного разбирательства

Итоги пока следующие:

по существу дело не рассматривалось, судебное задание отложено.

Суд считает дело неподготовленным к судебному разбирательству, в связи с привлечением к участию в деле третьего лица, в целях дачи времени сторонам для возможности ознакомления с материалами дела, формирования правовой позиции по спору, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, предварительное судебное заседание подлежит отложению.

Следующее заседание запланировано на 14 апреля. Этого года. Не переключайтесь. Дальше будет еще интересней.

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

35 подписчиков114 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Комментарии

1
  • Елена Григорьева
    Специалист по связям с общественностью

    Судебные разбирательства откладываются, Ozon подключает юристов, а налоговая продолжает наступление — похоже, нас ждет захватывающий сериал с элементами триллера и драмы. Интересно, кто выйдет победителем в этой битве титанов? Или нас ждет очередной сезон с неожиданными поворотами сюжета?

ГлавнаяБухСтрим