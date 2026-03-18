Дело про налоги с баллов маркетплейсов - все только начинается! 

17 марта была запланировано первое судебное заседание по нашему уникальному и очень важному для всех селлеров споре с ФНС.

Про всю хронологию дела А40-740/2026 мы подробно писали в предыдущих постах

Ozon официально вступил в противостояние с налоговой на нашей стороне и выделил юристов для судебного разбирательства

Итоги пока следующие:

по существу дело не рассматривалось, судебное задание отложено.

Суд считает дело неподготовленным к судебному разбирательству, в связи с привлечением к участию в деле третьего лица, в целях дачи времени сторонам для возможности ознакомления с материалами дела, формирования правовой позиции по спору, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, предварительное судебное заседание подлежит отложению.

Следующее заседание запланировано на 14 апреля. Этого года. Не переключайтесь. Дальше будет еще интересней.