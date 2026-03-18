Дело про налоги с баллов маркетплейсов - все только начинается!
Про всю хронологию дела А40-740/2026 мы подробно писали в предыдущих постах
Ozon официально вступил в противостояние с налоговой на нашей стороне и выделил юристов для судебного разбирательства
Итоги пока следующие:
по существу дело не рассматривалось, судебное задание отложено.
Суд считает дело неподготовленным к судебному разбирательству, в связи с привлечением к участию в деле третьего лица, в целях дачи времени сторонам для возможности ознакомления с материалами дела, формирования правовой позиции по спору, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, предварительное судебное заседание подлежит отложению.
Следующее заседание запланировано на 14 апреля. Этого года. Не переключайтесь. Дальше будет еще интересней.
Судебные разбирательства откладываются, Ozon подключает юристов, а налоговая продолжает наступление — похоже, нас ждет захватывающий сериал с элементами триллера и драмы. Интересно, кто выйдет победителем в этой битве титанов? Или нас ждет очередной сезон с неожиданными поворотами сюжета?