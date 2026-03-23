Алексей Мошкин
АУСН

Никогда такого не было и вот опять 🤨 

На Петербургском налоговом форуме уважаемые эксперты от государства начали обсуждать снижение лимитов применения АУСН. Пока это выглядит как предложения, информационный вброс, тестирование общественного мнения, прогрев налогоплательщиков.  

Но федеральный закон, который ввел в действие автоупрощенку прямо запрещает вносить изменения в условия этого режима налогообложения до окончания экспертимента. Базово предполагалось, что действующие условия АУСН будут действовать еще два года - 26 и 27й.  

Автоупрощенка была (и пока еще есть) шикарным способом законно не платить НДС при годовой выручке свыше 20 млн.р. 

Авторы идей о корректировке АУСН прекрасно знают об этом федеральном законе, но это не мешает им  открыто размышлять  - а что если взять закон и отменить? 

Ликвидировать несправедливую преференцию АУСН по сравнению с другими режимами налогообложения - уравнять безНДСные лимиты единообразно везде и всем.

Мне не нравятся такие инициативы. Предпринимателей лишают минимальной стабильности и прогнозируемости налогового бремени. В этих условиях нормального планирования не может быть. Надеюсь, что эти инициативы останутся информационным шумом, локальными частными активностями отдельных лиц и до дела не дойдет.

Всем предпринимателям, которые планируют продолжать вести бизнес в РФ, предлагаем пройти наш авторский чек-ап налоговых рисков. В условиях жесткого дефицита бюджета очень важно понять как можно раньше - за что вас могут наказать налоговики и устранить признаки проблемности, которые привлекают внимание проверяющих. А еще мы помогаем внедрить законные инструменты снижения налогов.  

