Никогда такого не было и вот опять 🤨 

На Петербургском налоговом форуме уважаемые эксперты от государства начали обсуждать снижение лимитов применения АУСН. Пока это выглядит как предложения, информационный вброс, тестирование общественного мнения, прогрев налогоплательщиков.

Но федеральный закон, который ввел в действие автоупрощенку прямо запрещает вносить изменения в условия этого режима налогообложения до окончания экспертимента. Базово предполагалось, что действующие условия АУСН будут действовать еще два года - 26 и 27й.

Автоупрощенка была (и пока еще есть) шикарным способом законно не платить НДС при годовой выручке свыше 20 млн.р.

Авторы идей о корректировке АУСН прекрасно знают об этом федеральном законе, но это не мешает им открыто размышлять - а что если взять закон и отменить?

Ликвидировать несправедливую преференцию АУСН по сравнению с другими режимами налогообложения - уравнять безНДСные лимиты единообразно везде и всем.

Мне не нравятся такие инициативы. Предпринимателей лишают минимальной стабильности и прогнозируемости налогового бремени. В этих условиях нормального планирования не может быть. Надеюсь, что эти инициативы останутся информационным шумом, локальными частными активностями отдельных лиц и до дела не дойдет.

