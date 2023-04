Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц двенадцатый

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

По моим личным ощущениям скидок по карте снова стало больше, в какие-то моменты скидки бывают на очень многие позиции. В какие-то периоды поменьше. Но я так-то не мониторю, а заказываю продукты, когда нужно.

Март по сравнению с январём и февралём оказался более продуктивным, несколько раз заказывал продукты в Озон Фреш. Как оказалось, не зря.

Теперь го к цифрам.

За март:

За 12 месяцев:

В феврале было 11,6%, а март получился ниже с показателем 4,95%. Даже сильно хуже среднего. Траты, как я сказал, были в основном на продукты. Удачно получилось с кофе, это как всегда. Кроме того, затаривался достаточно часто в ВВ и магазинах X5. Там получается выгоднее, особенно когда есть 3 категории с повышенным кэшбэком 20% У меня было в марте пиво, готовая еда (в том числе роллы от «Много лосося») и колбаса. Пиво всего 1 раз брал, а колбаса и роллы — это примерно то, из чего я и сам состою на 99%.

В день дураков решил, что это отличный повод всё же купить монитор, который хотел уже полгода. Перемониторил много мониторов, в итоге взял на Озоне как раз. Выгоднее всего там было. Но это уже пойдёт в следующий отчёт;) Спойлер: будет значительный прирост.

Посматриваю телеки время от времени. Никак не могу прийти к пониманию, что лучше: OLED, QLED, дешёвое китайско-белорусское или просто взять что-то от известного бренда, не копаясь во всех этих технологиях, на что хватит. Понятно, что на топовые модели с моим бюджетом можно только слюни пускать. Время ещё есть, повыбираю.

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 28,57%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 47,66%! Но даже на самые дешёвые модели пока не хватает. Несмотря на катастрофическую нехватку времени, досмотрел Last of us и Азазель. Ещё из того, что в просмотре, Лютер и Клетки Ю-Ми. Занятные.