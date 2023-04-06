Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц двенадцатый

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.
Какую скидку я считаю?
Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.
Что сделал Озон в марте?
По моим личным ощущениям скидок по карте снова стало больше, в какие-то моменты скидки бывают на очень многие позиции. В какие-то периоды поменьше. Но я так-то не мониторю, а заказываю продукты, когда нужно.
Что сделал я?
Март по сравнению с январём и февралём оказался более продуктивным, несколько раз заказывал продукты в Озон Фреш. Как оказалось, не зря.
Теперь го к цифрам.
За март:
Потрачено: 14 474 ₽
Накоплено скидками: 667 ₽
Средний процент скидки: 4,95%
За 12 месяцев:
Потрачено: 218 283 ₽
Накоплено: 14 287 ₽
Средний процент скидки: 6,54%
В феврале было 11,6%, а март получился ниже с показателем 4,95%. Даже сильно хуже среднего. Траты, как я сказал, были в основном на продукты. Удачно получилось с кофе, это как всегда. Кроме того, затаривался достаточно часто в ВВ и магазинах X5. Там получается выгоднее, особенно когда есть 3 категории с повышенным кэшбэком 20% У меня было в марте пиво, готовая еда (в том числе роллы от «Много лосося») и колбаса. Пиво всего 1 раз брал, а колбаса и роллы — это примерно то, из чего я и сам состою на 99%.
В день дураков решил, что это отличный повод всё же купить монитор, который хотел уже полгода. Перемониторил много мониторов, в итоге взял на Озоне как раз. Выгоднее всего там было. Но это уже пойдёт в следующий отчёт;) Спойлер: будет значительный прирост.
Посматриваю телеки время от времени. Никак не могу прийти к пониманию, что лучше: OLED, QLED, дешёвое китайско-белорусское или просто взять что-то от известного бренда, не копаясь во всех этих технологиях, на что хватит. Понятно, что на топовые модели с моим бюджетом можно только слюни пускать. Время ещё есть, повыбираю.
Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 28,57%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 47,66%! Но даже на самые дешёвые модели пока не хватает. Несмотря на катастрофическую нехватку времени, досмотрел Last of us и Азазель. Ещё из того, что в просмотре, Лютер и Клетки Ю-Ми. Занятные.
Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в апреле. Первые заказы уже сделаны, надеюсь, с монитором будет успешный успех.
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