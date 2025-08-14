💸 Пассивный доход на фондах. Какие биржевые фонды платят дивиденды?

💸 Прочие фонды

Есть ещё несколько любопытных фондов, которые выплачивают доход. В основном, это ЗПИФы недвижимости, про них я писал отдельно и показывал свой портфель недвижки, в этот раз просто хочу напомнить, что они есть: Парус (несколько), Рентал ПРО, РД, Современный 7, Атриум и так далее.

Венчурные Инвестиции 1 (тикер: TVEN) от Т-Капитал — фонд, нацеленный на осуществление прямых инвестиций в перспективные российские компании. Ожидаемый срок ЗПИФа — до 8 лет, но возможно досрочное прекращение. В фонде предусмотрены выплаты дохода пайщикам от успешных сделок. ⚠️ Неизвестно, будут ли они.

Стартапы России (тикер TKVC) от Т-Капитал — аналогичный фонд.

Разные прочие ОПИФы — они не торгуются на бирже, берут конские комиссии, в том числе за продажу ранее 3 лет. Например: Альфа Капитал Денежный поток, Первая Фонд акций с выплатой дохода, Первая Фонд облигаций с выплатой дохода, Росбанк Фонд с выплатой дохода.