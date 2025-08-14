💸 Пассивный доход на фондах. Какие биржевые фонды платят дивиденды?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
💸 Фонды денежного рынка
Доход формируется за счёт процентов по сделкам РЕПО с ЦК. Как LQDT или SBMM, но с выплатой дохода. Такой фонд пока что один.
Первая (Сбер) — Ежемесячный доход
Тикер: SPAY
Комиссия: ⚠️ до 1,4%
Выплаты: ежемесячно
Альтернатива: обычный фонд денежного рынка без выплат.
💸 Фонды акций
Доход формируется за счёт дивидендов акций российских компаний, упакованных в фонды. Нашёл фонды Альфы и БКС.
Альфа-Капитал — Управляемые акции с выплатой дохода
Тикер: AKIE
Комиссия: ⚠️ до 2,43%
Выплаты: ежеквартально
БКС — Дивидендные акции с выплатой дохода
ISIN: RU000A108TT7
Комиссия: ⚠️ до 5,18%
Выплаты: ежеквартально
Альтернатива: любой понравившийся фонд акций без выплат (с реинвестированием внутри фонда) или покупка дивидендных акций. Также есть не биржевые ОПИФы с выплатами, например, у УК Первая. Комиссии за управление как правило выше. Покупка через менеджера, в офисе или в приложении УК или банка, например, Сбера (не инвестиций).
💸 Фонды облигаций
Доход формируется за счёт купонов по облигациям, упакованных в фонды. Нашёл аж четыре таких фонда, один из которых с валютными облигациями.
Т-Капитал — Пассивный доход
Тикер: TPAY
Комиссия: до 0,99%
Выплаты: ежемесячные
Солид — Денежный поток (флоатеры + РЕПО)
Тикер: SMCF
Комиссия: до 1,2%
Выплаты: ежемесячные
Примечание: ⚠️ проблемы с ликвидностью
Т-капитал — Замещающие облигации
ISIN: RU000A106G80
Комиссия: ⚠️ до 1,8%
Выплаты: ⚠️ дважды в год
Альтернатива: фонды облигаций без выплат, покупка отдельных облигаций. Также есть не биржевые ОПИФы с выплатами, например, у УК Первая или Альфы. ⚠️ Комиссии за управление как правило выше. ⚠️ Покупка через менеджера, в офисе или в приложении УК или банка, например, Сбера (не инвестиций).
💸 Прочие фонды
Есть ещё несколько любопытных фондов, которые выплачивают доход. В основном, это ЗПИФы недвижимости, про них я писал отдельно и показывал свой портфель недвижки, в этот раз просто хочу напомнить, что они есть: Парус (несколько), Рентал ПРО, РД, Современный 7, Атриум и так далее.
Венчурные Инвестиции 1 (тикер: TVEN) от Т-Капитал — фонд, нацеленный на осуществление прямых инвестиций в перспективные российские компании. Ожидаемый срок ЗПИФа — до 8 лет, но возможно досрочное прекращение. В фонде предусмотрены выплаты дохода пайщикам от успешных сделок. ⚠️ Неизвестно, будут ли они.
Стартапы России (тикер TKVC) от Т-Капитал — аналогичный фонд.
Разные прочие ОПИФы — они не торгуются на бирже, берут конские комиссии, в том числе за продажу ранее 3 лет. Например: Альфа Капитал Денежный поток, Первая Фонд акций с выплатой дохода, Первая Фонд облигаций с выплатой дохода, Росбанк Фонд с выплатой дохода.
👻 Выводы, или ну почему всё так плохо-то?
Сдаётся мне, что преимуществ у фондов с выплатой дохода относительно фондов без выплат нет. Но это я так считаю, раз фонды существуют, их покупают, значит есть и противники моего мнения. Но комиссии огромные. Выбирая между AKME и AKIE, я выберу AKME.
Фонды недвижимости, опять же, по моему скромному мнению, единственная и безальтернативная история, которую стоит рассматривать. Там комиссии тоже немаленькие, но хотя бы понятно, что за ними стоит. Акции и облигации можно покупать в явном виде, можно в фондах без выплат, это будет выгоднее за счёт более низких комиссий.
Не биржевые ОПИФы даже не рассматриваю. Так условия на продажу из серии 3% раньше двух лет, 2,5% до трёх лет. Целевая аудитория этих фондов, видимо, совершенно другая.
💬 Вы как, котлетеры и туземунщики, рассматриваете фонды с выплатой дохода или нет?
