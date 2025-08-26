🏭 20% на заводе. Свежие облигации Уральская сталь 1Р5 на размещении. Уральская жесть

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
📖 Об эмитенте
👷♂️ Уральская сталь — металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области, один из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии. Компания занимается производством и реализацией изделий чёрной металлургии, выпускает продукцию от обычного чугуна до специализированных сталей и отлитых из металла изделий.
⭐ Рейтинг: A от АКРА (февраль 2025) и A+ от НКР (декабрь 2024).
🦺 Финансовые показатели Уральской стали. Стальные долги не плавятся?
Не плавятся, а лишь крепчают. Больше долгов стальному богу долгов! Ещё 2–3 года назад уральцы выглядели намного интереснее, а сейчас сталелитейный гигант молится на разворот конъюнктуры и быстрое снижение ключевой ставки.
✅ Начнём с хорошего. Завод является крупным игроком на рынке. Компания занимает 8 место среди производителей стали в РФ и 1 на рынке мостовой стали. Также сильные позиции на рынке листовой стали для изготовления труб большого диаметра (19% на рынке штрипсов для таких труб).
📛 Хватит о хорошем. Посмотрим на финансы. Свежие — 1к2025. Выручка снизилась на 24.62% и составила 32 млрд рублей. Чистый убыток составил -3,87 млрд рублей.
📛 Это вдвойне печально, так как 2024 год стал для компании тоже жёстким. Выручка в 2024 году составила 154,687 млрд рублей (-4,7% г/г). Валовая прибыль упала до 34,513 млрд рублей, сократившись почти на треть. Операционная прибыль рухнула до 12,258 млрд, падение более чем втрое. Чистая прибыль обвалилась до 5,4 млрд (-83% г/г). Отрицательный денежный поток от операционной деятельности составил -15,59 млрд.
Как видим, после чёрной полосы 2024 года началась ещё более чёрная полоса 2025 года.
📛Долгосрочные обязательства 12,42 млрд руб. Краткосрочные обязательства 93,18 млрд по итогам 1к2025. Показатель Чистый Долг/EBITDA 5,4, но есть ощущение, что уже больше. Ну, допустим, 6. Впрочем, даже если 5, это всё равно очень и очень много. Не сталь, а жесть какая-то.
⚙️ Параметры выпуска
Выпуск: Уральская сталь 1Р5
Объём: 3 млрд ₽
Начало размещения: 29 августа (сбор заявок до 27 августа)
Срок: 2,5 года
Купонная доходность: до 20% (YTM до 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Срок относительно небольшой — всего 2,5 года. Дюрация 2 года. Учитывая долговую нагрузку, чем короче, тем лучше.
🤓 В итоге
Проводим ребрендинг в Уральскую жесть, инвестировать в облигации Уральской жести можно лишь при наличии стальных фаберже или святой веры в то, что завод не бросят на растерзание таковой селяви. С ненулевой вероятностью завод получит поддержку от государства или от назначенных инвесторов, но этого никто не знает. Так ещё и купон снизят.
В принципе, не самая худшая история, но риски высокие. Я готов лишь на небольшую долю поучаствовать, разбавить диверсификацию, так сказать. Если купон не унизят слишком сильно.
💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!
