🏭 20% на заводе. Свежие облигации Уральская сталь 1Р5 на размещении. Уральская жесть

🦺 Финансовые показатели Уральской стали. Стальные долги не плавятся?

Не плавятся, а лишь крепчают. Больше долгов стальному богу долгов! Ещё 2–3 года назад уральцы выглядели намного интереснее, а сейчас сталелитейный гигант молится на разворот конъюнктуры и быстрое снижение ключевой ставки.

✅ Начнём с хорошего. Завод является крупным игроком на рынке. Компания занимает 8 место среди производителей стали в РФ и 1 на рынке мостовой стали. Также сильные позиции на рынке листовой стали для изготовления труб большого диаметра (19% на рынке штрипсов для таких труб).

📛 Хватит о хорошем. Посмотрим на финансы. Свежие — 1к2025. Выручка снизилась на 24.62% и составила 32 млрд рублей. Чистый убыток составил -3,87 млрд рублей.

📛 Это вдвойне печально, так как 2024 год стал для компании тоже жёстким. Выручка в 2024 году составила 154,687 млрд рублей (-4,7% г/г). Валовая прибыль упала до 34,513 млрд рублей, сократившись почти на треть. Операционная прибыль рухнула до 12,258 млрд, падение более чем втрое. Чистая прибыль обвалилась до 5,4 млрд (-83% г/г). Отрицательный денежный поток от операционной деятельности составил -15,59 млрд.

Как видим, после чёрной полосы 2024 года началась ещё более чёрная полоса 2025 года.

📛Долгосрочные обязательства 12,42 млрд руб. Краткосрочные обязательства 93,18 млрд по итогам 1к2025. Показатель Чистый Долг/EBITDA 5,4, но есть ощущение, что уже больше. Ну, допустим, 6. Впрочем, даже если 5, это всё равно очень и очень много. Не сталь, а жесть какая-то.