🕋 Рентный доход ПРО — ЗПИФ-ракета для пассивного дохода

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
🔥 Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Напоминаю, что у меня есть таблица ЗПИФов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/
Она не идеальная, но по ней удобно быстро посмотреть краткую информацию по большинству биржевых фондов недвижки, а также в ней есть ссылки на все источники с нужной информацией.
Когда я составлял её, обратил внимание на РД ПРО от ВИМ (ВТБ), у которого также есть всем известный РД. В таблице фонд выделяется самым большим дисконтом биржевой цены к РСП (расчётная цена пая) — 45%. Она такая из-за крайне низких текущих арендных ставок или из-за чересчур оптимистичной оценки объектов.
📑 Скучные отчёты
Я прочитал все отчёты и вот что мне понравилось больше всего (из отчёта от 31.01.2024), цитирую:
1. Ключевое событие 2023 — приобретение БЦ «Бульварное кольцо». Для сделки были использованы средства фонда + заёмные. 66% заёмного финансирования по фиксированной ставке, существенно ниже текущих рыночных уровней. Фонд сформирован.
2. В фонде 62% складской и 34% офисной недвижимости. Общая долговая нагрузка фонда 51%. Уровень кредитной нагрузки комфортный.
3. В 2024 – 2025 годах УК не ожидает существенного изменения дивидендов из-за договоров. Основная масса контрактов аренды будет перезаключена в 2025 и в 2027 годах, поэтому по итогам 2026 года дивиденды могут достигнуть 110 рублей, а по итогам 2028 года – 235 рублей, практически утроившись от текущего уровня.
Ну, 104 рубля уже вышло за последние 4 квартала (10%). В последнем отчёте УК прогнозирует до конца 2030 года около 214 рублей в среднем за год (20%). Забавно, но кредит был взят в ВТБ (у материнской структуры). Постепенно гасится.
Короче говоря, прикольно отчёты почитать. Например, они в БЦ снесли столовку и там тоже сделали офисы, которые сдали и повысили доходы;)
📦 Скучный склад
А первый актив фонда — СК Адмирал в Московской области. Как и все прочие склады, он большой и скучный, высота потолков 14 метров.
Не исключаю, что фонд может пополниться ещё какими-то объектами, но пока что никакой информации об этом не нашёл. Непристроенные деньги болтаются на депозитах.
⚙️ Параметры
ISIN: RU000A103B62
Цена: около 1100 рублей
Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь)
Доходность по последней выплате: 10,1%
Только для квалов: да
💸 Комиссии
Комиссия УК за управление — 1% от СЧА + 10% от результата отчётного периода. Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и оценщика — не более 0,5% от СЧА фонда. Максимальный размер расходов — 15% от СЧА (надеюсь, до этого дело не дойдёт).
✅ В итоге
Если всё будет как запланировано, то получается настоящая ЗПИФ-ракета. Ну или не получится. Даже если РСП останется на том же уровне, за 5 лет получится 200% (это в районе 24% годовых), но УК себе заберёт комиссию при продаже, но и РСП должна расти. При более консервативной оценке всё равно должно получиться неплохо, в районе 20%. Что думаете, недвижимые котлетеры и туземунщики, нормальная история?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию