🕋 Рентный доход ПРО — ЗПИФ-ракета для пассивного дохода

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

Напоминаю, что у меня есть таблица ЗПИФов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/

Она не идеальная, но по ней удобно быстро посмотреть краткую информацию по большинству биржевых фондов недвижки, а также в ней есть ссылки на все источники с нужной информацией.

Когда я составлял её, обратил внимание на РД ПРО от ВИМ (ВТБ), у которого также есть всем известный РД. В таблице фонд выделяется самым большим дисконтом биржевой цены к РСП (расчётная цена пая) — 45%. Она такая из-за крайне низких текущих арендных ставок или из-за чересчур оптимистичной оценки объектов.