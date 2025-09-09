🚀 Как 3,4 млн инвесторов в августе инвестировали. Облигации в 24 раза популярнее акций, даже Аляска-ралли не помогло

🤔 Что в итоге?

Август получился позитивным для рынка. Выросли и акции на Аляска-ралли, и облигации росли на развороте ДКП. Только вот переговоры снова застопорились, зато ключевую ставку ЦБ планирует снижать.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в плюсе на +27%. IMOEX показывает +13% за год. Спасибо крепкому рублю. IMOEX закрыл месяц на 2899, а RTS на 1137. Ждём ракету (или торпеду), но видим, что деньги перестали агрессивно идти в бонды, может быть, пора в акции. Или не пора.

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В августе выплатили последние летние дивиденды, следующий сезон начинается в конце сентября. Но там не очень много выплат, и они по большей части низкие. Дефляция продолжается, новые переговоры пока не назначены, бизнес воет от высоких ставок, Греф ждёт снижения ключа (и не только он) новые санкции всегда на подходе. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Как думаете, что может случиться в сентябре?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.