⛽️ Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём заметную долю около 4,5–5%. Я в этом не одинок, хотя Татнефть редко попадает в народный портфель Мосбиржи. А ещё Татнефть на девятом месте по капитализации на бирже ниже Яндекса, но выше Сургута.

Татнефть — одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний РФ, занимается нефтегазодобычей, нефтепереработкой, нефтегазохимией, шинным бизнесом. Владеет сетью АЗС, композитным кластером, электроэнергетикой, разработкой и производством оборудования для нефтегазовой отрасли. На 34% принадлежит правительству Татарстана. Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.