⛽️ Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём заметную долю около 4,5–5%. Я в этом не одинок, хотя Татнефть редко попадает в народный портфель Мосбиржи. А ещё Татнефть на девятом месте по капитализации на бирже ниже Яндекса, но выше Сургута.
Татнефть — одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний РФ, занимается нефтегазодобычей, нефтепереработкой, нефтегазохимией, шинным бизнесом. Владеет сетью АЗС, композитным кластером, электроэнергетикой, разработкой и производством оборудования для нефтегазовой отрасли. На 34% принадлежит правительству Татарстана. Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.
💸 Дивидендная политика
По дивполитике все свободные средства, не используемые в инвестдеятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО — что выше. Старается платить до 3 раз в год.
💸 История дивидендов
У Татнефти непрерывная история выплат более 25 лет. За последние 10 лет максимальная выплата по префам была в 2019 году — 119,11 руб. (18,41%), из-за неё на 2020 год мало выпало. Минимальная — почти 11 руб. в 2016 (6,19%) и 2020 (2,37%) годах.
Нельзя сказать, что дивиденды стабильно высокие, бывают времена, когда компания выплачивает скромные суммы. По префам дивдоходность выше, чем по обычке из-за более низкой цены акций, выплаты на акцию одинаковые.
Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025):
ао: 3,41%, 11,69%, 5,45%, 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%, 14,26%, 10,89%
ап: 6,19%, 15,04%, 7,89%, 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%, 14,4%, 11,32%
Средняя доходность за 10 лет:
ао: 9,516%
ап: 10,867%
💸 Сколько акций нужно, чтобы жить на дивиденды?
Сказать однозначно непросто из-за высокой волатильности выплат, но долгосрочный тренд позитивный. В любом случае, точных цифр никто не скажет, так что примерно, по привилегированным акциям.
Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь примерно 21,3 тысячи акций (примерно 13,3 млн рублей, дивы 9%). Конкретно сейчас у всех нефтяников показатели снижаются, дивиденды падают, поэтому лучше считать с запасом. Когда дела пойдут в гору, выплаты поднимутся. В целом, префы Татнефти — одна из самых понятных историй для дивидендных инвесторов, благодаря им можно получать хороший и регулярный пассивный доход, но лучше диверсифицироваться.
💸 Ближайшие дивиденды
В октябре ждём промежуточные небольшие дивиденды в размере 14,35 руб. на акцию. Это 2,16% по обычке и 2,3% по префам. Далее выплаты ожидаются зимой (январь) и летом (июнь–июль). Они также могут быть униженными.
📈 Последний отчёт
Посмотрим финансовые результаты по МСФО за 1П2025 — последняя отчётность.
📛 Выручка немного снизилась до 878 млрд рублей (-6% г/г). Чистая прибыль обвалилась и составила 58 млрд (-62% г/г). EBITDA не так печально, но снизилась до 152 млрд (-31% г/г).
📛 Операционный денежный поток упал до 105 млрд (-47% г/г). Свободный денежный поток составил 54 млрд, сократившись в 2 раза.
✅ Попробуем найти что-нибудь позитивное. Капитальные затраты снизились до 66 млрд (-16% г/г). Логично.
📛 Чистый долг стал положительным, хоть он и совсем небольшой — всего 6,3 млрд, но на конец 2024 года Чистый долг был отрицательным, чистая денежная позиция составляла 104 млрд. Долговая нагрузка за год выросла более чем вдвое до 87,2 млрд, а финансовые расходы до 16,3 млрд.
Татнефть стала ещё более сильно ориентированной на внутренний рынок. 52,9% всей выручки от реализации нефти — внутренняя, 47,1% за счёт экспорта. 58% доходов от переработки нефти также приходятся на внутренний рынок.
🛍 Такое мы берём?
Я, само собой, брал, беру и буду брать. Если говорить про ближайшую перспективу, дивиденды, естественно, будут униженными. Постепенно показатели восстановятся, ставки снизятся, доллар подорожает. Сейчас же рентабельность бизнеса снизилась, CAPEX остаётся высоким, а рубль крепким. У меня в портфеле 205 префов, люблю эчпочмаки и собираю диверсифицированный портфель. Вы как, нефтяные котлетеры и туземунщики? Есть Татнефть в портфелях?
