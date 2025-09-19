ЦОК ОК ПД 18.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
igotosochi
Инвестиции
⛽️ Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

⛽️ Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Что самое вкусное можно съесть в Татарстане? Кто-то назовёт эчпочмак, кто-то — чак-чак, кто-то — казылык, бэлиш или кыстыбай. Каждому своё. А прав будет тот, кто назовёт дивиденды Татнефти, ведь на них можно купить что угодно, даже токмач и коймак! Продолжаем дивидендные разборы и сегодня смотрим историю дивидендов, политику и перспективы Татнефти. Поехали!

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры дивидендных акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём заметную долю около 4,5–5%. Я в этом не одинок, хотя Татнефть редко попадает в народный портфель Мосбиржи. А ещё Татнефть на девятом месте по капитализации на бирже ниже Яндекса, но выше Сургута.

Татнефть — одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний РФ, занимается нефтегазодобычей, нефтепереработкой, нефтегазохимией, шинным бизнесом. Владеет сетью АЗС, композитным кластером, электроэнергетикой, разработкой и производством оборудования для нефтегазовой отрасли. На 34% принадлежит правительству Татарстана. Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.

💸 Дивидендная политика

По дивполитике все свободные средства, не используемые в инвестдеятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО — что выше. Старается платить до 3 раз в год.

💸 История дивидендов

У Татнефти непрерывная история выплат более 25 лет. За последние 10 лет максимальная выплата по префам была в 2019 году — 119,11 руб. (18,41%), из-за неё на 2020 год мало выпало. Минимальная — почти 11 руб. в 2016 (6,19%) и 2020 (2,37%) годах.

Нельзя сказать, что дивиденды стабильно высокие, бывают времена, когда компания выплачивает скромные суммы. По префам дивдоходность выше, чем по обычке из-за более низкой цены акций, выплаты на акцию одинаковые.

Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025): 

ао: 3,41%, 11,69%, 5,45%, 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%, 14,26%, 10,89%

ап: 6,19%, 15,04%, 7,89%, 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%, 14,4%, 11,32%

Средняя доходность за 10 лет: 

ао: 9,516%

ап: 10,867%

💸 Сколько акций нужно, чтобы жить на дивиденды?

Сказать однозначно непросто из-за высокой волатильности выплат, но долгосрочный тренд позитивный. В любом случае, точных цифр никто не скажет, так что примерно, по привилегированным акциям.

Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь примерно 21,3 тысячи акций (примерно 13,3 млн рублей, дивы 9%). Конкретно сейчас у всех нефтяников показатели снижаются, дивиденды падают, поэтому лучше считать с запасом. Когда дела пойдут в гору, выплаты поднимутся. В целом, префы Татнефти — одна из самых понятных историй для дивидендных инвесторов, благодаря им можно получать хороший и регулярный пассивный доход, но лучше диверсифицироваться.

💸 Ближайшие дивиденды

В октябре ждём промежуточные небольшие дивиденды в размере 14,35 руб. на акцию. Это 2,16% по обычке и 2,3% по префам. Далее выплаты ожидаются зимой (январь) и летом (июнь–июль). Они также могут быть униженными.

📈 Последний отчёт

Посмотрим финансовые результаты по МСФО за 1П2025 — последняя отчётность.

📛 Выручка немного снизилась до 878 млрд рублей (-6% г/г). Чистая прибыль обвалилась и составила 58 млрд (-62% г/г). EBITDA не так печально, но снизилась до 152 млрд (-31% г/г).

📛 Операционный денежный поток упал до 105 млрд (-47% г/г). Свободный денежный поток составил 54 млрд, сократившись в 2 раза.

✅ Попробуем найти что-нибудь позитивное. Капитальные затраты снизились до 66 млрд (-16% г/г). Логично.

📛 Чистый долг стал положительным, хоть он и совсем небольшой — всего 6,3 млрд, но на конец 2024 года Чистый долг был отрицательным, чистая денежная позиция составляла 104 млрд. Долговая нагрузка за год выросла более чем вдвое до 87,2 млрд, а финансовые расходы до 16,3 млрд.

Татнефть стала ещё более сильно ориентированной на внутренний рынок. 52,9% всей выручки от реализации нефти — внутренняя, 47,1% за счёт экспорта. 58% доходов от переработки нефти также приходятся на внутренний рынок.

🛍 Такое мы берём?

Я, само собой, брал, беру и буду брать. Если говорить про ближайшую перспективу, дивиденды, естественно, будут униженными. Постепенно показатели восстановятся, ставки снизятся, доллар подорожает. Сейчас же рентабельность бизнеса снизилась, CAPEX остаётся высоким, а рубль крепким. У меня в портфеле 205 префов, люблю эчпочмаки и собираю диверсифицированный портфель. Вы как, нефтяные котлетеры и туземунщики? Есть Татнефть в портфелях?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков984 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы