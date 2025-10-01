💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч

💼 Инвестиции

Было на 1 сентября 7 894 287 ₽

Депозит: 1 252 135 ₽

Биржевой: 6 642 152 ₽

🐦 Читал твиты трампа и обнаружил в них промокод на 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Большой упор в этот раз был сделан на ЗПИФы.

Облигации: ОФЗ 26230, Атомэнергопром 1Р8, АФК Система 2Р4, Селектел 1Р6, Новые технологии 1Р8

Акции: Татнефть-ап, Магнит, ФосАгро, Яндекс, Северсталь, Совкомбанк, Сбер, Белуга

Фонды: РД ПРО, Парус-НОРД, Парус-СБЛ, САБ 3, СКН, Парус-Красноярск, Парус-Триумф

📉 Результат отрицательный, спасибо антиралли, твитам Трампа, повышению НДС, инфляции и санкциям. Геополитические качели качнулись вниз. Доходность портфеля около 9% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 11,4%.

Сразу 4 новых ЗПИФа в портфеле, а портфель недвижки потихоньку приходит к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Подумаю, может быть, и до 15–20% целевую долю подниму, железобетон топчик же. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже. Почти всё для квалов.

Сентябрь детально так:

Депозит: 1 252 135 ₽ + 17 681 (проценты) = 1 269 816 ₽

Биржевой: 6 642 152 + 200 000 (пополнение) — 263 076 (отрицательный рост) = 6 579 076 ₽

💰Суммарно: 7 894 287 + 200 000 (пополнение) — 245 395 (отрицательный рост) = 7 848 892 ₽

Благодаря тому, что акций в портфеле 35% (41% биржевого портфеля), волатильность умеренная, ключевая ставка-то не поднимается пока что;) Но каждый чих Трампа, каждое повышение НДС, каждый разгон инфляции приводят к возможности совершить покупки дешевле.

В первой половине сентября портфель переваливал за 8,2 млн, в итоге ниже 7,9 на конец сентября. Период турбулентности с нами ещё надолго, а пока IMOEX нырнул на дно Марианской впадины и проверяет, как там поживают утонувшие мечты акционеров.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 269 816 ₽ (+449 816 или +54,86%)

Биржевой: 5 927 000 → 6 579 076 ₽ (+652 076 или +11%)

💰 Суммарно: 6 747 000 → 7 848 892 ₽ (+1 101 892 или +16,33%)

Доходность XIRR: 9%

Средняя сумма пополнения: 132 294 ₽ в месяц

Уже 18 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность сентября получилась -3,1% или -37,3% в переводе на годовые. Кто проживает на дне океана? Ответ все знают;) А я и дальше покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю, покупаю ЗПИФы, чтобы доля недвижки вернулась к целевой, вот и ОФЗ 26230 стали подешевле — снова приятно покупать.