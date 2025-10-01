ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста →
igotosochi
Инвестиции
💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч

💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч

1 октября, значит пора мчать на октоберфест и подводить итоги сентября. Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: старт был в июле 2021. Погнали!

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 19 тысяч подписчиков, а будет ещё больше! Ссылка внизу.

💼 Инвестиции

Было на 1 сентября 7 894 287 ₽

  • Депозит: 1 252 135 ₽

  • Биржевой: 6 642 152 ₽

🐦 Читал твиты трампа и обнаружил в них промокод на 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Большой упор в этот раз был сделан на ЗПИФы.

Облигации: ОФЗ 26230, Атомэнергопром 1Р8, АФК Система 2Р4, Селектел 1Р6, Новые технологии 1Р8

Акции: Татнефть-ап, Магнит, ФосАгро, Яндекс, Северсталь, Совкомбанк, Сбер, Белуга

Фонды: РД ПРО, Парус-НОРД, Парус-СБЛ, САБ 3, СКН, Парус-Красноярск, Парус-Триумф

📉 Результат отрицательный, спасибо антиралли, твитам Трампа, повышению НДС, инфляции и санкциям. Геополитические качели качнулись вниз. Доходность портфеля около 9% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 11,4%.

Сразу 4 новых ЗПИФа в портфеле, а портфель недвижки потихоньку приходит к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Подумаю, может быть, и до 15–20% целевую долю подниму, железобетон топчик же. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже. Почти всё для квалов.

Сентябрь детально так:

  • Депозит: 1 252 135 ₽ + 17 681 (проценты) = 1 269 816 ₽

  • Биржевой: 6 642 152 + 200 000 (пополнение) — 263 076 (отрицательный рост) = 6 579 076 ₽

💰Суммарно: 7 894 287 + 200 000 (пополнение) — 245 395 (отрицательный рост) = 7 848 892 ₽

Благодаря тому, что акций в портфеле 35% (41% биржевого портфеля), волатильность умеренная, ключевая ставка-то не поднимается пока что;) Но каждый чих Трампа, каждое повышение НДС, каждый разгон инфляции приводят к возможности совершить покупки дешевле. 

В первой половине сентября портфель переваливал за 8,2 млн, в итоге ниже 7,9 на конец сентября. Период турбулентности с нами ещё надолго, а пока IMOEX нырнул на дно Марианской впадины и проверяет, как там поживают утонувшие мечты акционеров.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 820 000 → 1 269 816 ₽ (+449 816 или +54,86%)

  • Биржевой: 5 927 000 → 6 579 076 ₽ (+652 076 или +11%)

💰 Суммарно: 6 747 000 → 7 848 892 ₽ (+1 101 892 или +16,33%)

Доходность XIRR: 9%

Средняя сумма пополнения: 132 294 ₽ в месяц

Уже 18 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность сентября получилась -3,1% или -37,3% в переводе на годовые. Кто проживает на дне океана? Ответ все знают;) А я и дальше покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю, покупаю ЗПИФы, чтобы доля недвижки вернулась к целевой, вот и ОФЗ 26230 стали подешевле — снова приятно покупать.

🗺 Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.

В сентябре удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, девятый шаг сделан. План выполнен на 75%. Январский отпуск уже забронирован, даже дорогущие отели-самолёты не помешали планам. Посмотрю, что построил Герман Греф на алтайском курорте Манжерок, да покатаюсь по горкам.

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

💰 Малый дивидендный сезон

Малый осенний дивидендный сезон начался, в октябре должны дивидендов насыпать. Не очень много, но добавятся купоны и рента, должна получиться неплохая сумма в районе 80 000 рублей.

Акции в моём портфеле занимают 34,6% портфеля. Ну и немного скриншотов.

Вот такие акции в портфеле.

Вот ЗПИФы:

📋 Что ещё?

  • Телеграм-канал подрос с 18 300 до 19 100 подписчиков (+800, хорошо)

  • Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD

  • Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, как снизились ставки по ипотеке

  • Сделал разборы Роснефти, Татнефти, ФосАгро, Парус-ТРМ, новых бондов и прогнозов

  • Посчитал пассивный доход за август и какой нужен капитал, чтобы получать 100 000 рублей дивидендами

  • Изучил, какие акции можно добавить в портфель навсегда

  • Подумал, что нужно на ⛷️лыжах уже научиться нормально кататься (совсем чуть-чуть умею), а не только на сноуборде, скорее бы снег выпал. Лыжники, какие 🎿лыжи и боты покупать?

Планы на октябрь: снова богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока осень.

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Рассказываю о своём пути к покупке квартиры в Сочи и многом другом интересном.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

90 подписчиков998 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы