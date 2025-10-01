💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 19 тысяч подписчиков, а будет ещё больше! Ссылка внизу.
💼 Инвестиции
Было на 1 сентября 7 894 287 ₽
Депозит: 1 252 135 ₽
Биржевой: 6 642 152 ₽
🐦 Читал твиты трампа и обнаружил в них промокод на 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Большой упор в этот раз был сделан на ЗПИФы.
Облигации: ОФЗ 26230, Атомэнергопром 1Р8, АФК Система 2Р4, Селектел 1Р6, Новые технологии 1Р8
Акции: Татнефть-ап, Магнит, ФосАгро, Яндекс, Северсталь, Совкомбанк, Сбер, Белуга
Фонды: РД ПРО, Парус-НОРД, Парус-СБЛ, САБ 3, СКН, Парус-Красноярск, Парус-Триумф
📉 Результат отрицательный, спасибо антиралли, твитам Трампа, повышению НДС, инфляции и санкциям. Геополитические качели качнулись вниз. Доходность портфеля около 9% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 11,4%.
Сразу 4 новых ЗПИФа в портфеле, а портфель недвижки потихоньку приходит к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Подумаю, может быть, и до 15–20% целевую долю подниму, железобетон топчик же. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже. Почти всё для квалов.
Сентябрь детально так:
Депозит: 1 252 135 ₽ + 17 681 (проценты) = 1 269 816 ₽
Биржевой: 6 642 152 + 200 000 (пополнение) — 263 076 (отрицательный рост) = 6 579 076 ₽
💰Суммарно: 7 894 287 + 200 000 (пополнение) — 245 395 (отрицательный рост) = 7 848 892 ₽
Благодаря тому, что акций в портфеле 35% (41% биржевого портфеля), волатильность умеренная, ключевая ставка-то не поднимается пока что;) Но каждый чих Трампа, каждое повышение НДС, каждый разгон инфляции приводят к возможности совершить покупки дешевле.
В первой половине сентября портфель переваливал за 8,2 млн, в итоге ниже 7,9 на конец сентября. Период турбулентности с нами ещё надолго, а пока IMOEX нырнул на дно Марианской впадины и проверяет, как там поживают утонувшие мечты акционеров.
Итого (за всё время):
Депозит: 820 000 → 1 269 816 ₽ (+449 816 или +54,86%)
Биржевой: 5 927 000 → 6 579 076 ₽ (+652 076 или +11%)
💰 Суммарно: 6 747 000 → 7 848 892 ₽ (+1 101 892 или +16,33%)
Доходность XIRR: 9%
Средняя сумма пополнения: 132 294 ₽ в месяц
Уже 18 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.
А вот так это выглядит на графике:
Доходность сентября получилась -3,1% или -37,3% в переводе на годовые. Кто проживает на дне океана? Ответ все знают;) А я и дальше покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю, покупаю ЗПИФы, чтобы доля недвижки вернулась к целевой, вот и ОФЗ 26230 стали подешевле — снова приятно покупать.
🗺 Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В сентябре удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, девятый шаг сделан. План выполнен на 75%. Январский отпуск уже забронирован, даже дорогущие отели-самолёты не помешали планам. Посмотрю, что построил Герман Греф на алтайском курорте Манжерок, да покатаюсь по горкам.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
💰 Малый дивидендный сезон
Малый осенний дивидендный сезон начался, в октябре должны дивидендов насыпать. Не очень много, но добавятся купоны и рента, должна получиться неплохая сумма в районе 80 000 рублей.
Акции в моём портфеле занимают 34,6% портфеля. Ну и немного скриншотов.
Вот такие акции в портфеле.
Вот ЗПИФы:
📋 Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 18 300 до 19 100 подписчиков (+800, хорошо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, как снизились ставки по ипотеке
Сделал разборы Роснефти, Татнефти, ФосАгро, Парус-ТРМ, новых бондов и прогнозов
Посчитал пассивный доход за август и какой нужен капитал, чтобы получать 100 000 рублей дивидендами
Изучил, какие акции можно добавить в портфель навсегда
Подумал, что нужно на ⛷️лыжах уже научиться нормально кататься (совсем чуть-чуть умею), а не только на сноуборде, скорее бы снег выпал. Лыжники, какие 🎿лыжи и боты покупать?
Планы на октябрь: снова богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока осень.
