🚀 Как 3,5 млн инвесторов в сентябре инвестировали. Рекордно вложились в акции, и они тут же рухнули

Мосбиржа поделилась итогами сентября 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Всем залечь на дно, или смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель сентября и другие интересные данные.
🩸 Свежая кровь
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за сентябрь увеличилось на 244 тысячи и достигло 38,6 млн, ими открыто более 73,1 млн счетов. В сентябре было 3,5 млн активных инвесторов (3,4 млн в августе), из них 339 тыс. квалы. Приток в сентябре сильно снизился и установил антирекорд.
Я, один из этих 3,5 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь. Ссылка внизу.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 65%, в объёме торгов облигациями — 14%. Зря физики сделали упор на акции.
🛍 Общий объём
Общий объём торгов в сентябре составил 162,7 трлн рублей (143,5 трлн в августе).
Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации рекордные 317 млрд рублей. Из них в акции вложено рекордные 75,2 млрд рублей; в облигации — 236,5 млрд рублей; в паи фондов – 5,3 млрд рублей. Ну снова физиков обломали, акции-то обвалились.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
Подавляющее большинство денег ушло в облигации и акции, в фонды стали вкладываться намного меньше, а в акции намного больше.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
🛍 Акции и фонды
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,7 трлн рублей (3 трлн рублей в августе). Объёмы остаются небольшими.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 28% и ап 6,9%), Лукойла (14,7%), Газпрома (13,3%), ВТБ (7,8%), Т (7%), Яндекса (5,9%), Полюса (5,9%), Роснефти (5,5%) и X5 (5,4%). Иксы вытеснили Новатэк.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
💼 Народный портфель Индекса IPO: SVCB, IVAT, UGLD, ASTR, EUTR, SOFL, LEAS, OZPH, DATA и VSEH. Совкомбанк остался первым.
💼 Народный портфель фондов: фонды денежного рынка LQDT (37%), SBMM (18,3%) и AKMM (17,3%), фонды облигаций AKMB (2,8%) и AKFB (2,4%). Большинство денег в фондах денежного рынка, но в топе уже два фонда облигаций.
🛍 Облигации
Объём торгов облигациями составил 2,7 трлн рублей (4,2 трлн рублей в августе).
Общий объём размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн рублей, включая объём размещений однодневных облигаций на 297 млрд.
Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Атомэнергопром 1Р8, АФК Система 2Р4, Селектел 1Р6, Новые технологии 1Р8. Ну я больше длинные ОФЗ покупал.
🛍 Другие рынки
Срочный рынок — 14,1 трлн рублей
Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Денежный рынок — 124,5 трлн рублей
Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные
🤔 Что в итоге?
Сентябрь получился обманчивым. Только инвесторы поверили в рост и всё хорошее, как случились обвал и всё плохое. Переговоры, НДС, риторика ЦБ, санкции — спасибо вот им.
Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в плюсе на +6%. IMOEX показывает -8% за год. Хотели выйти из боковика? Вышли, правда не вверх, а вниз. IMOEX закрыл месяц на 2684, а RTS на 1023. Торпеду дождались, теперь ждём ракету. А инвесторы молодцы. Как только рекордно вложились в акции, сразу обвал. Отличная чуйка.
Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:
В сентябре сидели без дивидендов, зато в октябре осенний сезон начинается. Дефляция закончилась, ЦБ притаился со злобным ястребиным оскалом, НДС повысится, переговоры откладываются, новые санкции вводятся. Но инвесторы не унывают. Ведь за обвалом обязательно наступит рост. Только неизвестно, когда закончится обвал. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и снова вниз. Как считаете, что может случиться в октябре?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию