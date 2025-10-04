🚀 Как 3,5 млн инвесторов в сентябре инвестировали. Рекордно вложились в акции, и они тут же рухнули

🤔 Что в итоге?

Сентябрь получился обманчивым. Только инвесторы поверили в рост и всё хорошее, как случились обвал и всё плохое. Переговоры, НДС, риторика ЦБ, санкции — спасибо вот им.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в плюсе на +6%. IMOEX показывает -8% за год. Хотели выйти из боковика? Вышли, правда не вверх, а вниз. IMOEX закрыл месяц на 2684, а RTS на 1023. Торпеду дождались, теперь ждём ракету. А инвесторы молодцы. Как только рекордно вложились в акции, сразу обвал. Отличная чуйка.

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В сентябре сидели без дивидендов, зато в октябре осенний сезон начинается. Дефляция закончилась, ЦБ притаился со злобным ястребиным оскалом, НДС повысится, переговоры откладываются, новые санкции вводятся. Но инвесторы не унывают. Ведь за обвалом обязательно наступит рост. Только неизвестно, когда закончится обвал. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и снова вниз. Как считаете, что может случиться в октябре?

