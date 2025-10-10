🎈 5 акций под дивиденды на ближайший год от Альфа-Банка

Для долгосрочных инвесторов дивиденды являются ключевым элементом инвестиционной стратегии. А для экспертов из Альфа-Банка выбрать 5 лучших акций, готовых в течение года порадовать своих владельцев щедрыми выплатами, проще, чем два шара в одну лузу закатить.

Вот они и подобрали устойчивых эмитентов, чьи акции могут принести высокую доходность в ближайший год.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Хорошо, когда аналитики думают не только о том, что даст иксы (особенно вниз), но и об инвесторах, которые ценят пассивный доход и инвестируют вдолгую. Итак, смотрим, кого выбрали. Тут без третьего и четырнадцатого эшелонов.

Транснефть-ап

Прогнозная дивдоходность: 13%

Стабильная нефтетранспортная компания платит хорошие дивиденды по своим префам. Её бизнес защищён от колебаний нефтяных цен, а финансовое положение крепкое. Возможный рост добычи в рамках ОПЕК+ может увеличить доходы компании. Не забываем про отрицательный чистый долг, кубышку на 541 млрд рублей и положительный FCF.

ИКС 5 💼

Прогнозная дивдоходность: 15%

Иксы как-то раз уже выплатили крупный спецдивиденд, а теперь планируют перейти на полугодовые выплаты (9 месяцев и год). Аналитики ждут, что до конца 2025 года регулярный дивиденд составит около 300 рублей, а годовая доходность может превысить 15%. Интерес к акциям высокий за счёт лидерства в продуктовой рознице и стабильного роста выручки благодаря развитию мультиформатной модели. Пятёрочка есть не только в этой пятёрке, но и в моём портфеле.

Интер РАО 💼

Прогнозная дивдоходность: 11%

Деньги есть. Интер РАО обладает кубышкой на 336 млрд рублей, а рост тарифов поддерживает положительную динамику выручки и прибыли. При этом пик капитальных затрат, как считают эксперты, уже позади. Несмотря на скромную норму выплат в 25% от прибыли, дивдоходность довольно высокая. Только представьте, сколько было бы, если бы платили 50% от прибыли… Электрики у меня в портфеле тоже есть.

Хэдхантер

Прогнозная дивдоходность: 11%

Охотники за головами — единственные айтишники с высокой дивдоходностью. ХХ сохраняет высокую маржинальность и прибыльность даже на турбулентном рынке труда. Согласно новой дивполитике, выплаты производятся дважды в год. При доходности за первое полугодие в 6,4%, форвардная дивидендная доходность в ближайший год может достичь 11% по мнению аналитиков Альфы.

Лукойл 💼

Прогнозная дивдоходность: 11%

Красный Лукич отличается крепким финансовым положением и привлекательными мультипликаторами. Тут пара слов про погашение квазиказначеек, а ещё нет никого щедрее среди нефтянки, и любой дивидендный топ без Лукойла — ненастоящий. У меня в портфеле, конечно же, есть, и много.

Как видим, никаких супер огромных дивидендов аналитики ни у кого из авангарда российских дивидендных королей не видят. А в мутные истории типа ВТБ или на компании поменьше не смотрят. Имеют право. Но Сбер-то где, ну камон? Те же 11% заплатит ведь зелёная кэш машина.

Ну а из этой пятёрочки у меня только троечка зашла в портфель. Зато какая: Иксы, Красный Лукич и великолепный Интер! ХХ и Транснефти нет, но компании весьма уважаемые. Как у вас, дивидендные котлетеры и туземунщики? Кто есть, кого не хватает в портфеле и в топе?

