🦸‍♂️ Где кроется доходность 30%? 10 высокорискованных облигаций

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Параметры: облигации от 1 года с фиксированным купоном, без оферты и амортизации. Рейтинг от B+ до BBB. Этот список не про то, что надо покупать, а про то, что покупать не надо.
💎 АПРИ 2Р11, BBB-
ISIN: RU000A10CM06
Погашение: 13.08.2028
Цена: 100%
Доходность: 28,06%
ТКД: 25%
Купон: 25%
Купонов в год: 12
Высокий долг, низкая доля собственного капитала в источниках фондирования
💎 РКС 2Р5, BBB-
ISIN: RU000A10BQM7
Погашение: 20.05.2028
Цена: 102,92%
Доходность: 29,88%
ТКД: 27,2%
Купон: 28%
Купонов в год: 12
Высокий долг, низкая доля собственного капитала в источниках фондирования
💎 Антерра 03, BB-
ISIN: RU000A10A3Q3
Погашение: 16.11.2027
Цена: 105,21%
Доходность: 29,42%
ТКД: 28,51%
Купон: 30%
Купонов в год: 4
Низкой обеспеченность собственными оборотными средствами
💎 Хромос Инжениринг Б3, BB
ISIN: RU000A10AXX2
Погашение: 05.02.2028
Цена: 106,43%
Доходность: 20,07%
ТКД: 27,72%
Купон: 29,5%
Купонов в год: 12
Высокие корпоративные риски, маленький размер компании, но долг низкий
💎 Урожай БО04, BB-
ISIN: RU000A108FE8
Погашение: 11.11.2027
Цена: 87,69%
Доходность: 31,06%
ТКД: 22,81%
Купон: 20%
Купонов в год: 4
Низкое покрытие платежей, большой долг
💎 Эффективные технологии 1P2, BB-
ISIN: RU000A10B354
Погашение: 13.03.2028
Цена: 99,39%
Доходность: 29,65%
ТКД: 26,66%
Купон: 26,5%
Купонов в год: 4
Высокая нагрузка, слабые рыночные позиции
💎 Остров Машин 01, B+
ISIN: RU000A109SJ8
Погашение: 30.09.2027
Цена: 100,1%
Доходность: 29,25%
ТКД: 25,97%
Купон: 26%
Купонов в год: 12
Низкая рентабельность, низкое покрытие платежей, высокий долг
💎 Оил Ресурс 1P2, BBB-
ISIN: RU000A10C8H9
Погашение: 06.07.2030
Цена: 100,02%
Доходность: 31,87%
ТКД: 27,99%
Купон: 28%
Купонов в год: 12
Высокая долговая нагрузка, отрицательная прибыль
Бонус. Есть такая контора — Бизнес Лэнд, она уже на днях дефолтнулась, рейтинг был BB. Не судьба. А ведь такая участь ждёт всех этих ребят. На очереди Монополия. Просто в качестве напоминания.
📛 Бизнес Лэнд 01, BB
ISIN: RU000A108WJ2
Погашение: 30.12.2027
Цена: 64,34%
Доходность: 61,16%
ТКД: 35,75%
Купон: 23%
Купонов в год: 4
Высокая долговая нагрузка, низкое обслуживание долга, допущен дефолт
📛 Монополия 1P07, BBB
ISIN: RU000A10CFH8
Погашение: 05.08.2027
Цена: 83,95%
Доходность: 41,33%
ТКД: 27,39%
Купон: 23%
Купонов в год: 12
Низкий уровень покрытия платежей, слабый денежный поток, отрицательный FCF, все ждут дефолт
Что тут можно добавить? Разве что пожелания удачи всем этим компаниям, которые ходят по тонкому льду, а также инвесторам, которые покупают их облигации. У меня в портфеле есть пара эмитентов из этого списка, но на крайне низкие доли. Вы как, высокодоходные облигационеры, на что из этого ваши фаберже достаточно стальные?
