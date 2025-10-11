🦸‍♂️ Где кроется доходность 30%? 10 высокорискованных облигаций

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: облигации от 1 года с фиксированным купоном, без оферты и амортизации. Рейтинг от B+ до BBB. Этот список не про то, что надо покупать, а про то, что покупать не надо.