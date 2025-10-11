ЦОК КПП МП 11.10 Мобильный моно
🦸‍♂️ Где кроется доходность 30%? 10 высокорискованных облигаций

Были же времена, когда в облигациях легко можно было найти доходность 30% и даже больше. Сейчас сделать это намного сложнее, и ради такой доходности придётся принять на себя очень большие риски. Посмотрим, где и какие.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: облигации от 1 года с фиксированным купоном, без оферты и амортизации. Рейтинг от B+ до BBB. Этот список не про то, что надо покупать, а про то, что покупать не надо.

💎 АПРИ 2Р11, BBB-

  • ISIN: RU000A10CM06

  • Погашение: 13.08.2028

  • Цена: 100%

  • Доходность: 28,06%

  • ТКД: 25%

  • Купон: 25%

  • Купонов в год: 12

  • Высокий долг, низкая доля собственного капитала в источниках фондирования

💎 РКС 2Р5, BBB-

  • ISIN: RU000A10BQM7

  • Погашение: 20.05.2028

  • Цена: 102,92%

  • Доходность: 29,88%

  • ТКД: 27,2%

  • Купон: 28%

  • Купонов в год: 12

  • Высокий долг, низкая доля собственного капитала в источниках фондирования

💎 Антерра 03, BB-

  • ISIN: RU000A10A3Q3

  • Погашение: 16.11.2027

  • Цена: 105,21%

  • Доходность: 29,42%

  • ТКД: 28,51%

  • Купон: 30%

  • Купонов в год: 4

  • Низкой обеспеченность собственными оборотными средствами

💎 Хромос Инжениринг Б3, BB

  • ISIN: RU000A10AXX2

  • Погашение: 05.02.2028

  • Цена: 106,43%

  • Доходность: 20,07%

  • ТКД: 27,72%

  • Купон: 29,5%

  • Купонов в год: 12

  • Высокие корпоративные риски, маленький размер компании, но долг низкий

💎 Урожай БО04, BB-

  • ISIN: RU000A108FE8

  • Погашение: 11.11.2027

  • Цена: 87,69%

  • Доходность: 31,06%

  • ТКД: 22,81%

  • Купон: 20%

  • Купонов в год: 4

  • Низкое покрытие платежей, большой долг

💎 Эффективные технологии 1P2, BB-

  • ISIN: RU000A10B354

  • Погашение: 13.03.2028

  • Цена: 99,39%

  • Доходность: 29,65%

  • ТКД: 26,66%

  • Купон: 26,5%

  • Купонов в год: 4

  • Высокая нагрузка, слабые рыночные позиции

💎 Остров Машин 01, B+

  • ISIN: RU000A109SJ8

  • Погашение: 30.09.2027

  • Цена: 100,1%

  • Доходность: 29,25%

  • ТКД: 25,97%

  • Купон: 26%

  • Купонов в год: 12

  • Низкая рентабельность, низкое покрытие платежей, высокий долг

💎 Оил Ресурс 1P2, BBB-

  • ISIN: RU000A10C8H9

  • Погашение: 06.07.2030

  • Цена: 100,02%

  • Доходность: 31,87%

  • ТКД: 27,99%

  • Купон: 28%

  • Купонов в год: 12

  • Высокая долговая нагрузка, отрицательная прибыль

Бонус. Есть такая контора — Бизнес Лэнд, она уже на днях дефолтнулась, рейтинг был BB. Не судьба. А ведь такая участь ждёт всех этих ребят. На очереди Монополия. Просто в качестве напоминания.

📛 Бизнес Лэнд 01, BB

  • ISIN: RU000A108WJ2

  • Погашение: 30.12.2027

  • Цена: 64,34%

  • Доходность: 61,16%

  • ТКД: 35,75%

  • Купон: 23%

  • Купонов в год: 4

  • Высокая долговая нагрузка, низкое обслуживание долга, допущен дефолт

📛 Монополия 1P07, BBB

  • ISIN: RU000A10CFH8

  • Погашение: 05.08.2027

  • Цена: 83,95%

  • Доходность: 41,33%

  • ТКД: 27,39%

  • Купон: 23%

  • Купонов в год: 12

  • Низкий уровень покрытия платежей, слабый денежный поток, отрицательный FCF, все ждут дефолт

Что тут можно добавить? Разве что пожелания удачи всем этим компаниям, которые ходят по тонкому льду, а также инвесторам, которые покупают их облигации. У меня в портфеле есть пара эмитентов из этого списка, но на крайне низкие доли. Вы как, высокодоходные облигационеры, на что из этого ваши фаберже достаточно стальные?

