🏦 10 самых длинных ОФЗ с переменным купоном — лучшие флоатеры Минфина для пассивного дохода
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке. В портфеле более 1200 длинных ОФЗ.
3 оптимальных выпуска с выплатами ежемесячно
Самый простой способ — выбрать 3 самых длинных выпуска, у которых квартальные купоны приходят в разные месяцы и они не смещаются на предыдущие до погашения.
Формула купона:
а) RUONIA средн. — среднее значение RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
б) RUONIA срочн. — срочная версия RUONIA на срок 3 месяца за 7-й день до даты купона
ОФЗ 29024
ISIN: SU29024RMFS5
Погашение: 18.04.2035
Цена: 96%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Январь/апрель/июль/октябрь
ОФЗ 29025
ISIN: SU29025RMFS2
Погашение: 12.08.2037
Цена: 95,07%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Февраль, май, август, ноябрь
ОФЗ 29026
ISIN: SU29026RMFS0
Погашение: 04.09.2038
Цена: 97,02%
Купон: RUONIA срочн.
Купонов в год: 4
Март/июнь/сентябрь/декабрь
Альтернативные выпуски
Если по каким-то причинам хочется выбрать другие, то есть ещё несколько выпусков. ⚠️Тут стоит обратить внимание на то, что по ОФЗ 29010 (июнь/декабрь) и ОФЗ 29009 (май/ноябрь) купоны дважды в год, а также другая формула.
Формула купона:
в) RUONIA за 6м + премия — среднее арифметическое значение ставок RUONIA за 6 месяцев до даты купона + премия. То есть, следующий купон известен сразу после выплаты предыдущего. Это удобно, но неудобно. В день отсечки резко могут измениться и купон, и цена, если RUONIA сильно менялась.
ОФЗ 29027
ISIN: SU29027RMFS8
Погашение: 11.09.2036
Цена: 95,67%
Купон: RUONIA срочн.
Купонов в год: 4
Март/июнь/сентябрь/декабрь
ОФЗ 29010
ISIN: SU29010RMFS4
Погашение: 06.12.2034
Цена: 109,01%
Купон: RUONIA ⚠️за 6м + 1,6%
Купонов в год: ⚠️2
Июнь/декабрь
ОФЗ 29023
ISIN: SU29023RMFS7
Погашение: 23.08.2034
Цена: 96,2%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь
ОФЗ 29022
ISIN: SU29022RMFS9
Погашение: 20.07.2033
Цена: 96,92%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Январь/апрель/июль/октябрь
ОФЗ 29017
ISIN: SU29017RMFS9
Погашение: 25.08.2032
Цена: 97,1%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь
ОФЗ 29009
ISIN: SU29009RMFS6
Погашение: 05.05.2032
Цена: 107,97%
Купон: RUONIA ⚠️за 6м + 1,5%
Купонов в год: ⚠️2
Май/ноябрь
ОФЗ 29018
ISIN: SU29018RMFS7
Погашение: 26.11.2031
Цена: 97,03%
Купон: RUONIA средн.
Купонов в год: 4
Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь
Все значения RUONIA можно посмотреть тут https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/ и тут https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/. А вы как, предпочитаете фиксы или флоатеры?
Прямо капибаропад какой-то)