🏦 10 самых длинных ОФЗ с переменным купоном — лучшие флоатеры Минфина для пассивного дохода

Недавно смотрели длинные государственные фиксы. А какие длинные ОФЗ-ПК выбрать, чтобы получать актуальные купоны ежемесячно? Выбрал 3 оптимальных длинных выпуска ОФЗ и 7 дополнительных для увлекающихся инвесторов, которые будут приносить купоны ежемесячно.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке. В портфеле более 1200 длинных ОФЗ.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

3 оптимальных выпуска с выплатами ежемесячно

Самый простой способ — выбрать 3 самых длинных выпуска, у которых квартальные купоны приходят в разные месяцы и они не смещаются на предыдущие до погашения.

Формула купона:

а) RUONIA средн. — среднее значение RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней

б) RUONIA срочн. — срочная версия RUONIA на срок 3 месяца за 7-й день до даты купона

ОФЗ 29024

ISIN: SU29024RMFS5

Погашение: 18.04.2035

Цена: 96%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Январь/апрель/июль/октябрь

ОФЗ 29025

ISIN: SU29025RMFS2

Погашение: 12.08.2037

Цена: 95,07%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Февраль, май, август, ноябрь

ОФЗ 29026

ISIN: SU29026RMFS0

Погашение: 04.09.2038

Цена: 97,02%

Купон: RUONIA срочн.

Купонов в год: 4

Март/июнь/сентябрь/декабрь

Альтернативные выпуски

Если по каким-то причинам хочется выбрать другие, то есть ещё несколько выпусков. ⚠️Тут стоит обратить внимание на то, что по ОФЗ 29010 (июнь/декабрь) и ОФЗ 29009 (май/ноябрь) купоны дважды в год, а также другая формула.

Формула купона:

в) RUONIA за 6м + премия — среднее арифметическое значение ставок RUONIA за 6 месяцев до даты купона + премия. То есть, следующий купон известен сразу после выплаты предыдущего. Это удобно, но неудобно. В день отсечки резко могут измениться и купон, и цена, если RUONIA сильно менялась.

ОФЗ 29027

ISIN: SU29027RMFS8

Погашение: 11.09.2036

Цена: 95,67%

Купон: RUONIA срочн.

Купонов в год: 4

Март/июнь/сентябрь/декабрь

ОФЗ 29010

ISIN: SU29010RMFS4

Погашение: 06.12.2034

Цена: 109,01%

Купон: RUONIA ⚠️за 6м + 1,6%

Купонов в год: ⚠️2

Июнь/декабрь

ОФЗ 29023

ISIN: SU29023RMFS7

Погашение: 23.08.2034

Цена: 96,2%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь

ОФЗ 29022

ISIN: SU29022RMFS9

Погашение: 20.07.2033

Цена: 96,92%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Январь/апрель/июль/октябрь

ОФЗ 29017

ISIN: SU29017RMFS9

Погашение: 25.08.2032

Цена: 97,1%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь

ОФЗ 29009

ISIN: SU29009RMFS6

Погашение: 05.05.2032

Цена: 107,97%

Купон: RUONIA ⚠️за 6м + 1,5%

Купонов в год: ⚠️2

Май/ноябрь

ОФЗ 29018

ISIN: SU29018RMFS7

Погашение: 26.11.2031

Цена: 97,03%

Купон: RUONIA средн.

Купонов в год: 4

Март/июнь/сентябрь/декабрь ⚠️с 2028 года февраль, май, август, ноябрь

Все значения RUONIA можно посмотреть тут https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/ и тут https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/. А вы как, предпочитаете фиксы или флоатеры?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.