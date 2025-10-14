🏔️ Инвестировал только в длинные ОФЗ 10 лет — что из этого вышло?

История, после которой вам захочется, чтобы ДКП уже стала мягкой и пушистой. Фиксослав Минфинов всегда был надёжным человеком и с детства любил фильмы про Джеймса Бонда, поэтому решил инвестировать только в надёжные облигации. Поскольку цель его была накопить капитал к пенсии, он выбрал длинные ОФЗ. Получилось ли у него обогнать рынок?

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Выпуски ОФЗ настоящие.

История началась в ноябре 2015 года, и Фиксослав Минфинов выбрал пару выпусков облигаций, которые были длинными на то время: ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212. Это сейчас они короткие, а тогда были очень даже длинные.

ОФЗ 26207

Дата размещения: 22.02.2012

Дата погашения: 03.02.2027

Купон: 8,15% дважды в год

ОФЗ 26212

Дата размещения: 23.01.2013

Дата погашения: 19.01.2028

Купон: 7,05% дважды в год

Почему именно эти выпуски? Сумма цифр в номерах выпусков 17 и 13, а это простые числа. Фиксослав Минфинов — простой работяга, так что не стоит искать кота Шрёдингера в тёмной комнате.

Покупки Фиксослав Минфинов совершал ежемесячно, стараясь сохранять пропорцию 50/50, это более-менее неплохо получалось, хотя время от времени приходилось покупать больше один выпуск или другой.

Бэктест в сервисе учёта инвестиций Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.

Пополнения составили фантастические 12 млн млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.

Жёстко отстал от MCFTRR

Результат печальный. Но это на данный момент, конечно. Отставание от MCFTRR на 13,48% — очень много. MCFTRR — это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов и налоги.

Получается, что за 10 лет даже акции обошли длинные ОФЗ. Лишь эпизодически портфель Фиксослава Минфинова выглядел лучше, особенно в 2п2022–1п2023. Зато волатильность намного ниже, чем у акций. Но и защита от доходности тоже. Видно, что длинные ОФЗ стоит покупать только на панике и крайне жёсткой ДКП. Как и акции;)

В итоге ОФЗ-портфель через 10 лет дорос до 16,12 млн, прибыль составила 4,12 млн или 34,3%. За это же время портфель индекса MCFTRR прибавил 47,8% или 5,74 млн. То есть, отрыв от ОФЗ-портфеля почти 13,5%! Доходность получилась 5,82%, а доходность MCFTRR составила 7,65%.

😐 Результат так себе, ещё и обе облигации не очень-то сильно разные, так что о диверсификации говорить нельзя.

💰 Вложения в ОФЗ 26207 — 8,507 млн, стоимость — 8,071 млн. Купонов — 2,596 млн.

💰 Вложения в ОФЗ 26212 — 8,469 млн, стоимость — 8,050 млн. Купонов — 2,380 млн.

А если сравнить с RGBITRR?

С RGBITRR никак, только с RGBITR, ну да ладно. Налоги не учитываются. Тут всё хорошо. Портфель Фиксослава Минфинова обошёл RGBITR на 1,02% или почти 123 000 рублей. А отставание от корпоративных облигаций получилось критическим — 19% только за 6 лет (когда появился индекс).

Какой вывод сделал Фиксослав Минфинов?

Как минимум, такой, что совершенно нельзя покупать длинные ОФЗ всегда и по любым ценам. Они интересны только при очень высокой ключевой ставке. Это первый вывод. А второй — нужно диверсифицироваться, например, добавить в портфель акции, корпоративные облигации, быть может, золото или недвижимость. Но хоть не в минус, и то хорошо.

💬 Вы как считаете, когда ОФЗ погасятся, что лучше купить Фиксославу Минфинову, чтобы показать результат лучше рынка?

