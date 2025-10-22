🚗19,5% на автокредитах. Свежие облигации АФ Банк 1Р16 (фикс) и 1Р17 (флоатер) на размещении. Двойной форсаж!

Финансовые показатели АФ Банка. Много кредитов на Весты выдаёт?

Нормально выдаёт, но больше, полагаю, на Гранты, они подешевле. Стабильно удерживает место в десятке самых популярных марок, да не какое-то, а самое первое. Но это Лада, а что там с банком? Посмотрим предварительный отчёт по МСФО 1П2025.

✅ Процентные доходы Банка за полугодие 19,1 млрд (+85% г/г). Ставочки-то высокие, конечно, выгодно брать автокредиты.

📛 Процентные расходы тоже выросли до 14,4 млрд (+148%). Но меньше, чем процентные доходы — это главное.

✅ Чистая прибыль выросла до 2,341 млрд (+2,54% г/г). Активы выросли до 176,52 млрд (+1,72% г/г).

На самом деле, тут довольно скучно. Банк берёт деньги дешевле и продаёт их дороже, как и положено банку. Кроме автокредитования на сайте АФ Банка есть информация о вкладах — идеальный инструмент привлечения денег. Ну и вот облигации тоже гуд.