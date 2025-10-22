🚗19,5% на автокредитах. Свежие облигации АФ Банк 1Р16 (фикс) и 1Р17 (флоатер) на размещении. Двойной форсаж!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
📖 Об эмитенте
🚙 АФ Банк (Авто Финанс Банк) — российский банк, специализирующийся на автокредитовании. Принадлежит АвтоВАЗу, крупнейшему производителю легковых автомобилей в России. В 2024 году вошёл в рейтинг журнала Forbes 100 надёжных банков РФ.
⭐ Рейтинг: AA от АКРА (октябрь 2025) и Эксперт РА (декабрь 2024)
Финансовые показатели АФ Банка. Много кредитов на Весты выдаёт?
Нормально выдаёт, но больше, полагаю, на Гранты, они подешевле. Стабильно удерживает место в десятке самых популярных марок, да не какое-то, а самое первое. Но это Лада, а что там с банком? Посмотрим предварительный отчёт по МСФО 1П2025.
✅ Процентные доходы Банка за полугодие 19,1 млрд (+85% г/г). Ставочки-то высокие, конечно, выгодно брать автокредиты.
📛 Процентные расходы тоже выросли до 14,4 млрд (+148%). Но меньше, чем процентные доходы — это главное.
✅ Чистая прибыль выросла до 2,341 млрд (+2,54% г/г). Активы выросли до 176,52 млрд (+1,72% г/г).
На самом деле, тут довольно скучно. Банк берёт деньги дешевле и продаёт их дороже, как и положено банку. Кроме автокредитования на сайте АФ Банка есть информация о вкладах — идеальный инструмент привлечения денег. Ну и вот облигации тоже гуд.
⚙️ Параметры выпусков
Выпуск: АФ Банк 1Р16
Объём: 10 млрд ₽ суммарно
Начало размещения: 27 октября (сбор заявок до 22 октября)
Срок: 2 года и 3 месяца
Купонная доходность: 16,3%–17,3% (YTM до 18,74%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Выпуск: АФ Банк 1Р17
Объём: 10 млрд ₽ суммарно
Начало размещения: 27 октября (сбор заявок до 22 октября)
Срок: 3 года
Купонная доходность: до КС+2,5%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Форсаж двойной, а сроки разные. Фикс на 2 года года и 3 месяца, а флоатер на 3 года — ну вот так вот решили. В остальном ничего необычного нет. Купон ежемесячный — такое мы любим.
🤓 В итоге
При вере в автокредитование покупателей отечественного автохлама можно смело рассматривать оба выпуска. Рейтинговые агентства отмечают высокую надёжность (но не Лады Весты или Искры), сильную достаточность капитала и адекватную позицию по фондированию, а также поддержку от Завода. Я возьму немного фиксов.
💬 Как вам эти выпуски? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию