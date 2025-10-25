🕋 ЗПИФ Современный Арендный Бизнес 3 (САБ 3) от СФН — крепкий середнячок для пассивного дохода
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Целевая доля недвижки в биржевом портфеле 10%.
САБ 3 я добавил в свой портфель недвижимости совсем недавно по двум причинам: диверсификация и высокая рентная доходность. Вместе с ним добавил и СКН. Я в этом посте постараюсь поразмышлять и пофантазировать, надеюсь, вам будет, что добавить или поправить, если вы что-то слышали.
Крепкий середнячок
Моя таблица ЗПИФов показывает доходность по последним известным выплатам, так что в первую очередь на эти показатели смотрю, и вот САБ 3 не является лидером, но показывает доходность выше большинства, в том числе большинства Парусов, но меньше СКН. А вот дисконт к СЧА больше, чем у СКН.
Зато история фонда намного длиннее, и ретроспективно легко просматривается рост выплат. Стараюсь в таблице их регулярно проверять и обновлять ежемесячно. Это хорошо, что хотя бы выплаты пишут, потому что по составу фонда есть вопросы)))
Объектов то ли 5, то ли 6
На сайте указаны 5 объектов:
ТЦ «Речной» — 26 488,00 м²
БЦ «Даймонд Холл» — 50 528,00 м²
СК «Косулино» — 15 352,00 м²
СК «Шушары» — 59 477,00 м²
СК «Дорожный» — 168 131,00 м²
А в отчёте за 2024 год есть ещё один:
СК «Обухово-Парк» — 151 741 м²
Какой-то склад Шрёдингера, а также на конец 2024 года в фонде было 20% денежных средств и эквивалентов. Но также есть новость, что СФН владеет 110 тыс. м², а планирует купить весь логопарк Обухово. 110 и 151 тыс. м² — цифры явно разные.
Ну а каждый раз, когда смотрю самые бессмысленные с точки зрения информативности видео от СФН, они там только и рассказывают о том, что покупают, покупают и покупают всё больше и больше объектов. Вероятно, большие инвесторы получают больше информации, а для всех — ну вот так вот.
Как и в СКН, много денег на депозитах (или в эквивалентах), непонятно, что с ними произошло или произойдёт. Но радует, что заметен рост выплат на пай. Но состав отличается. Тут есть ТЦ и БЦ, а там есть ЦОД. Склады в обоих ЗПИФах являются фондообразующими.
Параметры
ISIN: RU000A0ZZ5R2
Площадь: 317 976 м² (или 469 717 м², если СК «Обухово-Парк» существует)
СЧА: 52,2 млрд ₽
РСП: 1 245,21 ₽
Пай на бирже: ~920–930 ₽, дисконт к РСП 26%
Выплаты: ежеквартальные
Рента на пай: 29–30 ₽ (12–13%) по последним трём кварталам
Индексация ренты: да
Только для квалов: да
Фонд может использовать плечо, покупать новые объекты и особо ни перед кем не отчитываться, потому что он для квалов.
Комиссии
Комиссия за управление: 1% от среднегодовой СЧА фонда в год
Вознаграждение за успех: не более 5% от начисленного инвестиционного дохода по паям в год
Инфраструктурные расходы: не более 0,5% от среднегодовой СЧА в год
Выплаты
Последняя выплата составила около 13%, но для фонда характерна волатильность, и видно, как в периоды кризисов выплаты снижаются, вероятно, из-за увеличения вакансии площадей, а в фонде есть ТЦ и БЦ.
Рентная доходность примерно на уровне Парусов (даже в среднем чуть выше), РД ПРО, Современного 7 и РД. Минус, что выплаты не ежемесячные, но у СФН все квартальные.
Выводы
Как и в случае с СКН, вопросов больше, чем ответов. К сожалению, СФН даёт мало информации, нет ежеквартальной отчётности, как у ВИМ, нет финмодели, как у Паруса, нет даже ключевого информационного документа. Вот они прелести быть квалом;) Я думаю, что доли 7% в портфеле недвижимости вполне достаточно для этого фонда, он мне нравится чуть меньше, чем СКН. Пока что около 3%.
У меня почему-то нет ощущения, что этот фонд может выстрелить, но кто знает, как оно будет. Но даже если не выстрелит, то всё равно довольно низкорискованная история с хорошей текущей рентной доходностью. Как считаете?
Если что-то ещё про этот фонд знаете, добавляйте!
