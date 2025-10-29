ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Инвестиции
⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском

Ключевая ставка потихоньку снижается, а вместе с ней и доходности фиксов. Некоторые инвесторы считают, что уже пора посмотреть, что есть в рейтинге ниже A, и к тому же с ежемесячными купонами, чтобы денежный поток был регулярным как эсэмэска о зарплате.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

⚙️ Параметры: недавно смотрели надёжную подборку, а теперь — повышаем градус. Рейтинг от BBB-, от 1 года и только фиксы с ежемесячными купонами. 💼 — есть в моём портфеле.

Ребята опасные, так что с голыми руками на них идти не стоит, как и связываться при более высоком риск-профиле.

ТД РКС 002Р-06, BBB-

  • ISIN: RU000A10C758

  • Погашение: 13.07.2028

  • Доходность: 28,03%

  • Цена: 100,07%

  • Купон: 25%

  • ТКД: 24,99%

  • Купонов в год: 12

АПРИ БО-002Р-11, BBB-

  • ISIN: RU000A10CM06

  • Погашение: 13.08.2028

  • Доходность: 27,54%

  • Цена: 100,87%

  • Купон: 25%

  • ТКД: 24,79%

  • Купонов в год: 12

Лизинг-Трейд 001P-04, BBB-

  • ISIN: RU000A104XE0

  • Погашение: 09.06.2027

  • Доходность: 25,48%

  • Цена: 89,43%

  • Купон: 15%

  • ТКД: 16,77%

  • Купонов в год: 12

Каршеринг Руссия 001P-03, A 💼

  • ISIN: RU000A106UW3

  • Погашение: 18.08.2027

  • Доходность: 25,58%

  • Цена: 86,39%

  • Купон: 13,7%

  • ТКД: 15,86%

  • Купонов в год: 12

Электрорешения 001Р-02, BBB

  • ISIN: RU000A10D1J9

  • Погашение: 27.09.2027

  • Доходность: 25,26%

  • Цена: 99,63%

  • Купон: 22,5%

  • ТКД: 22,58%

  • Купонов в год: 12

Миррико БО-П05, BBB-

  • ISIN: RU000A10CTG1

  • Погашение: 09.09.2028

  • Доходность: 24,97%

  • Цена: 100%

  • Купон: 22,5%

  • ТКД: 22,5%

  • Купонов в год: 12

Патриот Групп 001Р-01, BBB

  • ISIN: RU000A10B2D2

  • Погашение: 26.02.2028

  • Доходность: 24,83%

  • Цена: 108,31%

  • Купон: 27%

  • ТКД: 24,93%

  • Купонов в год: 12

РСТ (РегионСпецТранс) 01, BBB-

  • ISIN: RU000A109NM3

  • Погашение: 15.09.2027

  • Доходность: 24,43%

  • Цена: 102,21%

  • Купон: 23,51%

  • ТКД: 23%

  • Купонов в год: 12

ЭкономЛизинг 001Р-08, BBB-

  • ISIN: RU000A10B081

  • Погашение: 18.02.2028

  • Доходность: 23,74%

  • Цена: 109,95%

  • Купон: 27%

  • ТКД: 24,55%

  • Купонов в год: 12

МВ ФИНАНС 001Р-06, BBB+

  • ISIN: RU000A10BFP3

  • Погашение: 11.04.2027

  • Доходность: 23,13%

  • Цена: 106,22%

  • Купон: 26%

  • ТКД: 24,48%

  • Купонов в год: 12

Брусника 002Р-04, A-

  • ISIN: RU000A10C8F3

  • Погашение: 23.07.2028

  • Доходность: 22,89%

  • Цена: 101,47%

  • Купон: 21,5%

  • ТКД: 21,19%

  • Купонов в год: 12

Рольф БО 001Р-07, A

  • ISIN: RU000A10ASE2

  • Погашение: 21.01.2027

  • Доходность: 21,69%

  • Цена: 106,73%

  • Купон: 26%

  • ТКД: 24,36%

  • Купонов в год: 12

АйДи Коллект 001P-01, BBB-

  • ISIN: RU000A10B2P6

  • Погашение: 27.02.2028

  • Доходность: 23,14%

  • Цена: 109,17%

  • Купон: 26%

  • ТКД: 23,82%

  • Купонов в год: 12

Среди этих облигаций безопасных вариантов нет. Высокая долговая нагрузка, а если не она, то низкое покрытие платежей или отраслевые риски. Лично мне более-менее адекватными кажутся АйДи, РСТ, Патриот, Миррико и в какой-то степени М Видео и Делимобиль (единственный выпуск в моём портфеле из списка), но это не означает, что я сейчас горю желанием покупать их облигации. Если и покупать, то диверсифицированно и взвешивая риски.

💬 Вы что себе присмотрели? Или и так всё есть?

