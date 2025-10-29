⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
⚙️ Параметры: недавно смотрели надёжную подборку, а теперь — повышаем градус. Рейтинг от BBB-, от 1 года и только фиксы с ежемесячными купонами. 💼 — есть в моём портфеле.
Ребята опасные, так что с голыми руками на них идти не стоит, как и связываться при более высоком риск-профиле.
ТД РКС 002Р-06, BBB-
ISIN: RU000A10C758
Погашение: 13.07.2028
Доходность: 28,03%
Цена: 100,07%
Купон: 25%
ТКД: 24,99%
Купонов в год: 12
АПРИ БО-002Р-11, BBB-
ISIN: RU000A10CM06
Погашение: 13.08.2028
Доходность: 27,54%
Цена: 100,87%
Купон: 25%
ТКД: 24,79%
Купонов в год: 12
Лизинг-Трейд 001P-04, BBB-
ISIN: RU000A104XE0
Погашение: 09.06.2027
Доходность: 25,48%
Цена: 89,43%
Купон: 15%
ТКД: 16,77%
Купонов в год: 12
Каршеринг Руссия 001P-03, A 💼
ISIN: RU000A106UW3
Погашение: 18.08.2027
Доходность: 25,58%
Цена: 86,39%
Купон: 13,7%
ТКД: 15,86%
Купонов в год: 12
Электрорешения 001Р-02, BBB
ISIN: RU000A10D1J9
Погашение: 27.09.2027
Доходность: 25,26%
Цена: 99,63%
Купон: 22,5%
ТКД: 22,58%
Купонов в год: 12
Миррико БО-П05, BBB-
ISIN: RU000A10CTG1
Погашение: 09.09.2028
Доходность: 24,97%
Цена: 100%
Купон: 22,5%
ТКД: 22,5%
Купонов в год: 12
Патриот Групп 001Р-01, BBB
ISIN: RU000A10B2D2
Погашение: 26.02.2028
Доходность: 24,83%
Цена: 108,31%
Купон: 27%
ТКД: 24,93%
Купонов в год: 12
РСТ (РегионСпецТранс) 01, BBB-
ISIN: RU000A109NM3
Погашение: 15.09.2027
Доходность: 24,43%
Цена: 102,21%
Купон: 23,51%
ТКД: 23%
Купонов в год: 12
ЭкономЛизинг 001Р-08, BBB-
ISIN: RU000A10B081
Погашение: 18.02.2028
Доходность: 23,74%
Цена: 109,95%
Купон: 27%
ТКД: 24,55%
Купонов в год: 12
МВ ФИНАНС 001Р-06, BBB+
ISIN: RU000A10BFP3
Погашение: 11.04.2027
Доходность: 23,13%
Цена: 106,22%
Купон: 26%
ТКД: 24,48%
Купонов в год: 12
Брусника 002Р-04, A-
ISIN: RU000A10C8F3
Погашение: 23.07.2028
Доходность: 22,89%
Цена: 101,47%
Купон: 21,5%
ТКД: 21,19%
Купонов в год: 12
Рольф БО 001Р-07, A
ISIN: RU000A10ASE2
Погашение: 21.01.2027
Доходность: 21,69%
Цена: 106,73%
Купон: 26%
ТКД: 24,36%
Купонов в год: 12
АйДи Коллект 001P-01, BBB-
ISIN: RU000A10B2P6
Погашение: 27.02.2028
Доходность: 23,14%
Цена: 109,17%
Купон: 26%
ТКД: 23,82%
Купонов в год: 12
Среди этих облигаций безопасных вариантов нет. Высокая долговая нагрузка, а если не она, то низкое покрытие платежей или отраслевые риски. Лично мне более-менее адекватными кажутся АйДи, РСТ, Патриот, Миррико и в какой-то степени М Видео и Делимобиль (единственный выпуск в моём портфеле из списка), но это не означает, что я сейчас горю желанием покупать их облигации. Если и покупать, то диверсифицированно и взвешивая риски.
💬 Вы что себе присмотрели? Или и так всё есть?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию