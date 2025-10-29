⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

⚙️ Параметры: недавно смотрели надёжную подборку, а теперь — повышаем градус. Рейтинг от BBB-, от 1 года и только фиксы с ежемесячными купонами. 💼 — есть в моём портфеле.

Ребята опасные, так что с голыми руками на них идти не стоит, как и связываться при более высоком риск-профиле.