💼 Итоги 52 месяцев инвестиций. Портфель 8 млн рублей. Отрицательная прибыль за октябрь 34 тысячи

💼 Инвестиции
Было на 1 октября 7 848 892 ₽
Депозит: 1 269 816 ₽
Биржевой: 6 579 076 ₽
🤿 Плавал на дне Марианской впадины вместе с акциями и под ракушкой нашёл 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Облигации, дивидендные акции и недвигозпифы — всё по плану.
Облигации: ОФЗ 26230, МСП Факторинг 1Р1, Р-Вижн 1Р2, ГТЛК 2Р8, АФ Банк 1Р16
Акции: Совкомбанк, Интер РАО, ИКС 5, Роснефть, Лукойл, Т-Банк
Фонды: САБ 3, СКН, РД ПРО
📉 Результат отрицательный, спасибо отменённому Будапешт-ралли, твитам Трампа, санкциям, отсутствию прогресса по урегулированию конфликта и медленному смягчению ДКП. Ключ снизили незначительно, геополитика продолжает править. Доходность портфеля около 8,4% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9%.
Портфель недвижки потихоньку приходит к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Решил повышать долю до 15% в следующем году, а начать можно уже в ноябре. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже.
Октябрь детально так:
Депозит: 1 269 816 ₽ + 18 528 (проценты) = 1 288 344 ₽
Биржевой: 6 579 076 + 200 000 (пополнение) — 53 388 (отрицательный рост) = 6 725 688 ₽
💰Суммарно: 7 848 892 + 200 000 (пополнение) — 34 860 (отрицательный рост) = 8 014 032 ₽
В октябре аж дважды на дно сходили, проверили, как там дела. Портфель перевалил за 8 млн, приятно. Но он уже был выше 8 млн в августе и в сентябре, но по итогам месяца откатывался. Может быть, теперь закрепится. В любом случае, на распродажах прикупил немного акций недорого — тоже приятно.
Период турбулентности с нами ещё надолго, так что волатильность повышенная. Благодаря тому, что акций у меня примерно треть с учётом депозита, волатильность не так сильно чувствуется, но когда индекс валится на 10%+, это не проходит бесследно.
Итого (за всё время):
Депозит: 820 000 → 1 288 344 ₽ (+468 344 или +57,12%)
Биржевой: 6 127 000 → 6 725 688 ₽ (+598 688 или +9,77%)
💰 Суммарно: 6 947 000 → 8 014 032 ₽ (+1 067 032 или +15,36%)
Доходность XIRR: 8,4%
Средняя сумма пополнения: 133 596 ₽ в месяц
Уже 19 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.
А вот так это выглядит на графике:
Доходность октября получилась -0,44% или -5,33% в переводе на годовые. Если бы не отскок, могло быть намного хуже. Но в любом случае я покупаю хорошее и не покупаю плохое — ведь даже рыбкам на глубине нужен хороший и вкусный корм.
🗺 Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В октябре удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, десятый шаг сделан. План выполнен на 83%, ещё 2 месяца, и можно будет новый план выполнять.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
💰 Дивидендное межсезонье
Малый осенний дивидендный сезон закончился, в ноябре тишина, так что будем ждать малый зимний сезон, когда будут платить за три квартала. Благодаря дивидендам в октябре получилось около 80 000, позже в отдельном посте точно посчитаю. Ноябрь будет только на ренте и купонах, около 50 000 выйдет. Ну и верим в декабрь;)
Акции в моём портфеле занимают 33,9% портфеля. Ну и немного скриншотов.
Вот такие акции в портфеле.
Вот ЗПИФы:
📋 Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 19 100 до 19 900 подписчиков (+800, хорошо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, что ставки по ипотеке ещё не снизились
Сделал разборы Сургутнефтегаза, СКН, САБ 3, новых бондов и прогнозов
Посмотрел, как платят дивиденды банки
Посчитал пассивный доход за сентябрь
Сделал бэктест с Фиксославом Минфиновым
Купил лыжи, буду не только на сноуборде уметь кататься
Планы на ноябрь: снова богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока осень.
