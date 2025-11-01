💼 Итоги 52 месяцев инвестиций. Портфель 8 млн рублей. Отрицательная прибыль за октябрь 34 тысячи

💼 Инвестиции

Было на 1 октября 7 848 892 ₽

Депозит: 1 269 816 ₽

Биржевой: 6 579 076 ₽

🤿 Плавал на дне Марианской впадины вместе с акциями и под ракушкой нашёл 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Облигации, дивидендные акции и недвигозпифы — всё по плану.

Облигации: ОФЗ 26230, МСП Факторинг 1Р1, Р-Вижн 1Р2, ГТЛК 2Р8, АФ Банк 1Р16

Акции: Совкомбанк, Интер РАО, ИКС 5, Роснефть, Лукойл, Т-Банк

Фонды: САБ 3, СКН, РД ПРО

📉 Результат отрицательный, спасибо отменённому Будапешт-ралли, твитам Трампа, санкциям, отсутствию прогресса по урегулированию конфликта и медленному смягчению ДКП. Ключ снизили незначительно, геополитика продолжает править. Доходность портфеля около 8,4% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9%.

Портфель недвижки потихоньку приходит к целевой доле в 10% от биржевого портфеля. Решил повышать долю до 15% в следующем году, а начать можно уже в ноябре. Ну и напоминаю про мою таблицу ЗПИФов, которая помогает видеть железобетонную картину на бирже.

Октябрь детально так:

Депозит: 1 269 816 ₽ + 18 528 (проценты) = 1 288 344 ₽

Биржевой: 6 579 076 + 200 000 (пополнение) — 53 388 (отрицательный рост) = 6 725 688 ₽

💰Суммарно: 7 848 892 + 200 000 (пополнение) — 34 860 (отрицательный рост) = 8 014 032 ₽

В октябре аж дважды на дно сходили, проверили, как там дела. Портфель перевалил за 8 млн, приятно. Но он уже был выше 8 млн в августе и в сентябре, но по итогам месяца откатывался. Может быть, теперь закрепится. В любом случае, на распродажах прикупил немного акций недорого — тоже приятно.

Период турбулентности с нами ещё надолго, так что волатильность повышенная. Благодаря тому, что акций у меня примерно треть с учётом депозита, волатильность не так сильно чувствуется, но когда индекс валится на 10%+, это не проходит бесследно.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 288 344 ₽ (+468 344 или +57,12%)

Биржевой: 6 127 000 → 6 725 688 ₽ (+598 688 или +9,77%)

💰 Суммарно: 6 947 000 → 8 014 032 ₽ (+1 067 032 или +15,36%)

Доходность XIRR: 8,4%

Средняя сумма пополнения: 133 596 ₽ в месяц

Уже 19 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность октября получилась -0,44% или -5,33% в переводе на годовые. Если бы не отскок, могло быть намного хуже. Но в любом случае я покупаю хорошее и не покупаю плохое — ведь даже рыбкам на глубине нужен хороший и вкусный корм.