💼 Мой портфель акций на 3 ноября 2025. 2,681 млн рублей. Покупки на обвале, увеличение пассивного дохода

Начался последний месяц осени, зима близко. Снега еще нет, но есть новые покупки;) Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,681 млн рублей.

Акции занимают 34% от всего портфеля (актуальный отчет 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, вот это да, всё чётко по плану. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине октября такие:

Совкомбанк — 500 акций

Интер РАО — 1 500 акций

ИКС 5 — 7 акций

Роснефть — 20 акций

Лукойл — 2 акции

Т-Банк — 3 акции

Потратил на акции около 80 тысяч рублей. Про все покупки второй половины октября писал в отдельном посте.

По плану у меня была покупка четырёх акций: X5, Татнефть-ап, Интер РАО и Совкомбанк. Как оно часто бывает, рынок скорректировал планы. Вместо Татки купил Роснефть, Лукойл и Т-Банк. Цены были хорошие. Точнее, был снова обвал.

Очередной виток геополитической напряжённости давит на акции, а санкции помогают. Но покупка акций по расписанию, и в зелёной зоне Сбер, Лукойл, Яндекс, Новатэк, ФосАгро, Икс 5 и Т-Банк — много! В красной только Татнефть-ап и Северсталь. Остальные жёлтые как осенняя листва.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине октября: Татнефть-ап и Северсталь, а также Роснефть, Магнит и Газпром нефть.

Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (а там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

💬 Как ваши акции себя чувствуют?

