💼 Мой портфель акций на 3 ноября 2025. 2,681 млн рублей. Покупки на обвале, увеличение пассивного дохода
Акции занимают 34% от всего портфеля (актуальный отчет 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, вот это да, всё чётко по плану. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.
🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине октября такие:
Совкомбанк — 500 акций
Интер РАО — 1 500 акций
ИКС 5 — 7 акций
Роснефть — 20 акций
Лукойл — 2 акции
Т-Банк — 3 акции
Потратил на акции около 80 тысяч рублей. Про все покупки второй половины октября писал в отдельном посте.
По плану у меня была покупка четырёх акций: X5, Татнефть-ап, Интер РАО и Совкомбанк. Как оно часто бывает, рынок скорректировал планы. Вместо Татки купил Роснефть, Лукойл и Т-Банк. Цены были хорошие. Точнее, был снова обвал.
Очередной виток геополитической напряжённости давит на акции, а санкции помогают. Но покупка акций по расписанию, и в зелёной зоне Сбер, Лукойл, Яндекс, Новатэк, ФосАгро, Икс 5 и Т-Банк — много! В красной только Татнефть-ап и Северсталь. Остальные жёлтые как осенняя листва.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку во второй половине октября: Татнефть-ап и Северсталь, а также Роснефть, Магнит и Газпром нефть.
Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (а там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.
🗺 Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
💬 Как ваши акции себя чувствуют?
