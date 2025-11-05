📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

⚙️ Идея: дождаться снижения ключа. Как все мы прекрасно помним, чувствительность длинных ОФЗ к изменению ключевой ставки коррелирует с дюрацией. Ну и не нужно объяснять, что заводится и едет всё это дело только на длинных фиксах — ОФЗ-ПД, а дюрация сильно зависит от размера купона.

Но аналитики считают, что важнее смотреть на доходность к погашению, и чем она выше, тем лучше. За два года можно получить доходность до 60–70% на купонах и переоценке (но можно и не получить). Собственно, вот что они выбрали: