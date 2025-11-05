📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
⚙️ Идея: дождаться снижения ключа. Как все мы прекрасно помним, чувствительность длинных ОФЗ к изменению ключевой ставки коррелирует с дюрацией. Ну и не нужно объяснять, что заводится и едет всё это дело только на длинных фиксах — ОФЗ-ПД, а дюрация сильно зависит от размера купона.
Но аналитики считают, что важнее смотреть на доходность к погашению, и чем она выше, тем лучше. За два года можно получить доходность до 60–70% на купонах и переоценке (но можно и не получить). Собственно, вот что они выбрали:
ОФЗ 26230 💼
ISIN: SU26230RMFS1
Цена: 61,46%
Доходность: 14,72%
Погашение: 16.03.2039
Купон: 7,7%
ТКД: 12,53%
Дюрация: 7,11
ОФЗ 26240
ISIN: SU26240RMFS0
Цена: 60,66%
Доходность: 14,77%
Погашение: 30.07.2036
Купон: 7%
ТКД: 11,54%
Дюрация: 6,59
ОФЗ 26233
ISIN: SU26233RMFS5
Цена: 57,79%
Доходность: 14,77%
Погашение: 18.07.2035
Купон: 6,1%
ТКД: 10,56%
Дюрация: 6,46
ОФЗ 26243 💼
ISIN: SU26243RMFS4
Цена: 73,99%
Доходность: 14,83%
Погашение: 19.05.2038
Купон: 9,8%
ТКД: 13,24%
Дюрация: 6,31
ОФЗ 26250
ISIN: SU26250RMFS9
Цена: 86,87%
Доходность: 14,86%
Погашение: 10.06.2037
Купон: 12%
ТКД: 13,81%
Дюрация: 5,91
Оба выпуска, которые есть в моём портфеле, попали и в этот список: 26243 и 26230. Мелочь, а приятно. 26243 я выбирал за самую высокую доходность, а 26230 — за дюрацию и потому что купоны попадают на периоды, когда мало дивидендов. Кто не согласен, выбирает 26248 — дюрация самая длинная. Не забываем, что потенциал роста — это потенциал, а не гарантия.
💬 А вы какие длинные ОФЗ покупаете? Что есть, что хотите добавить в портфели?
пугает (настораживает) дата, срок 10 лет