📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков

Длинные ОФЗ — классный инструмент, когда понимаешь, что с ним делать. А поскольку ЦБ замедлил темпы снижения ключевой ставки, они откатились вниз и снова стали давать неплохую доходность, при этом увеличив потенциал роста. Аналитики Альфы выбрали несколько выпусков, которые имеют самый высокий потенциал. Такое мы смотрим.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

⚙️ Идея: дождаться снижения ключа. Как все мы прекрасно помним, чувствительность длинных ОФЗ к изменению ключевой ставки коррелирует с дюрацией. Ну и не нужно объяснять, что заводится и едет всё это дело только на длинных фиксах — ОФЗ-ПД, а дюрация сильно зависит от размера купона.

Но аналитики считают, что важнее смотреть на доходность к погашению, и чем она выше, тем лучше. За два года можно получить доходность до 60–70% на купонах и переоценке (но можно и не получить). Собственно, вот что они выбрали:

ОФЗ 26230 💼

  • ISIN: SU26230RMFS1

  • Цена: 61,46%

  • Доходность: 14,72%

  • Погашение: 16.03.2039

  • Купон: 7,7%

  • ТКД: 12,53%

  • Дюрация: 7,11

ОФЗ 26240

  • ISIN: SU26240RMFS0

  • Цена: 60,66%

  • Доходность: 14,77%

  • Погашение: 30.07.2036

  • Купон: 7%

  • ТКД: 11,54%

  • Дюрация: 6,59

ОФЗ 26233

  • ISIN: SU26233RMFS5

  • Цена: 57,79%

  • Доходность: 14,77%

  • Погашение: 18.07.2035

  • Купон: 6,1%

  • ТКД: 10,56%

  • Дюрация: 6,46

ОФЗ 26243 💼

  • ISIN: SU26243RMFS4

  • Цена: 73,99%

  • Доходность: 14,83%

  • Погашение: 19.05.2038

  • Купон: 9,8%

  • ТКД: 13,24%

  • Дюрация: 6,31

ОФЗ 26250

  • ISIN: SU26250RMFS9

  • Цена: 86,87%

  • Доходность: 14,86%

  • Погашение: 10.06.2037

  • Купон: 12%

  • ТКД: 13,81%

  • Дюрация: 5,91

Оба выпуска, которые есть в моём портфеле, попали и в этот список: 26243 и 26230. Мелочь, а приятно. 26243 я выбирал за самую высокую доходность, а 26230 — за дюрацию и потому что купоны попадают на периоды, когда мало дивидендов. Кто не согласен, выбирает 26248 — дюрация самая длинная. Не забываем, что потенциал роста — это потенциал, а не гарантия.

💬 А вы какие длинные ОФЗ покупаете? Что есть, что хотите добавить в портфели?

