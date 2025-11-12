💸 Топ-15 дивидендов на ближайший год от аналитиков БКС: кто больше всех заплатит? Доходность до 25%

Недавно смотрели список дивидендных акций от БКС, где они выбрали только фундаментально сильные компании, но на бирже полно других, которые тоже интересно оценить. Кто же заплатит больше всех? Смотрим прогноз.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Итак, от кого ждать самые большие дивиденды? А от кого не ждать 😦 Я взял у БКС 15 компаний, дальше уже дивиденды совсем скромные идут. ⚠️ — низкая уверенность в прогнозе. 💼 — есть у меня в портфеле.

ЕвроТранс

Дивдоходность: 25,0%

Взгляд: позитивный

Фикс Прайс

Дивдоходность: 18,8%

Взгляд: позитивный

Диасофт 💼

Дивдоходность: 18,1%

Взгляд: позитивный

Х5 💼

Дивдоходность: 18,0%

Взгляд: позитивный

ВТБ

Дивдоходность: 16,9%

Взгляд: позитивный

Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе

MTC 💼

Дивдоходность: 16,7%

Взгляд: нейтральный

Транснефть-ап

Дивдоходность: 12,4%

Взгляд: позитивный

Хэдхантер

Дивдоходность: 12,2%

Взгляд: позитивный

Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе

Интер РАО 💼

Дивдоходность: 12,1%

Взгляд: позитивный

Сбер ап и ао 💼

Дивдоходность: 12,0%/11,9%

Взгляд: нейтральный

Мосбиржа 💼

Дивдоходность: 10,6%

Взгляд: негативный

Лукойл 💼

Дивдоходность: 10,5%

Взгляд: позитивный

ЛСР

Дивдоходность: 10,4%

Взгляд: нейтральный

Газпром нефть 💼

Дивдоходность: 9,6%

Взгляд: позитивный

Аэрофлот

Дивдоходность: 8,4%

Взгляд: негативный

БКС вечно ждёт от ЕвроТранса чего-то фантастического, видимо, сами там заправляются. От фиксов аналитики хотят получить разовый мегадив, а от Диасофта я даже боюсь предположить, что они ждут… По нефтянке доходность ожидаемо снижается, так что ждём, когда восстановится. В моём портфеле 8 акций из топа, но уверенность не по всем.

💬 Как считаете, справедливые ожидания?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.