💸 Топ-15 дивидендов на ближайший год от аналитиков БКС: кто больше всех заплатит? Доходность до 25%
Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Итак, от кого ждать самые большие дивиденды? А от кого не ждать 😦 Я взял у БКС 15 компаний, дальше уже дивиденды совсем скромные идут. ⚠️ — низкая уверенность в прогнозе. 💼 — есть у меня в портфеле.
ЕвроТранс
Дивдоходность: 25,0%
Взгляд: позитивный
Фикс Прайс
Дивдоходность: 18,8%
Взгляд: позитивный
Диасофт 💼
Дивдоходность: 18,1%
Взгляд: позитивный
Х5 💼
Дивдоходность: 18,0%
Взгляд: позитивный
ВТБ
Дивдоходность: 16,9%
Взгляд: позитивный
Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе
MTC 💼
Дивдоходность: 16,7%
Взгляд: нейтральный
Транснефть-ап
Дивдоходность: 12,4%
Взгляд: позитивный
Хэдхантер
Дивдоходность: 12,2%
Взгляд: позитивный
Примечание: ⚠️ низкая уверенность в прогнозе
Интер РАО 💼
Дивдоходность: 12,1%
Взгляд: позитивный
Сбер ап и ао 💼
Дивдоходность: 12,0%/11,9%
Взгляд: нейтральный
Мосбиржа 💼
Дивдоходность: 10,6%
Взгляд: негативный
Лукойл 💼
Дивдоходность: 10,5%
Взгляд: позитивный
ЛСР
Дивдоходность: 10,4%
Взгляд: нейтральный
Газпром нефть 💼
Дивдоходность: 9,6%
Взгляд: позитивный
Аэрофлот
Дивдоходность: 8,4%
Взгляд: негативный
БКС вечно ждёт от ЕвроТранса чего-то фантастического, видимо, сами там заправляются. От фиксов аналитики хотят получить разовый мегадив, а от Диасофта я даже боюсь предположить, что они ждут… По нефтянке доходность ожидаемо снижается, так что ждём, когда восстановится. В моём портфеле 8 акций из топа, но уверенность не по всем.
💬 Как считаете, справедливые ожидания?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию