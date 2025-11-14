💥 Дивидендные фавориты: топ дивидендных акций прямо сейчас от «Цифра брокер»

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Стоит иметь в виду, что в списках — лучшие компании по выбору аналитиков на текущий момент (и почти все — прогноз), а что будет дальше — будем посмотреть. 💼 — есть у меня в портфеле.
Дивидендные фавориты по выплатам за 9 месяцев 2025
Первый список состоит всего лишь из трёх акций, оно и неудивительно, ведь мало мало кто готов делиться щедрыми промежуточными дивидендами. Две компании из трёх уже рекомендовали. Лукойл — непонятно.
Лукойл 💼
дивиденд за 9м2025: ₽402 на акцию (прогноз)
дивдоходность: 7,2%
X5 💼
дивиденд за 9м2025: ₽368 на акцию
дивдоходность: 13,69%
Европлан 💼
дивиденд за 9м2025: ₽58 на акцию
дивдоходность: 9,95%
Дивидендные фавориты по выплатам за 2025 год
Тут списочек уже побольше, правда в нём повторяется супермаркет. Не, ну это отлично, когда компания настолько крутая, что и промежуточные, и годовые дивиденды в топе. Эксперты из Цифры отмечают, что сами же в своём прогнозе по X5 сомневаются. Классные ребята, зачем тогда прогнозировать?
Транснефть
дивиденд за 2025: ₽192 на акцию (прогноз)
дивдоходность: 15,6%
Интер РАО 💼
дивиденд за 2025: ₽0,38 (прогноз)
дивдоходность: 13,8%
X5 💼
дивиденд за 2025: ₽340 (прогноз)
дивдоходность: 13,6%
Ленэнерго
дивиденд за 2025: ₽33 (прогноз)
дивдоходность: 13,2%
Сбербанк 💼
дивиденд за 2025: ₽37 (прогноз)
дивдоходность: 12,5%
У меня в портфеле 5 из 7 акций есть. Особенно приятно, что аналитики не забывают зелёную кэш машину и Красного Лукича, известного также под псевдонимом Лукойл, правда у него сейчас всё сложно. А нет в портфеле Транснефти и Ленэнерго. Просто и так достаточно разных акций, ничего против них не имею. Боязно за Интер РАО и интересно, как дальше будут платить иксы и лизинг. Как считаете, все компании достойные или есть кто получше?
