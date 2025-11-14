💥 Дивидендные фавориты: топ дивидендных акций прямо сейчас от «Цифра брокер»

Дивидендные фавориты по выплатам за 2025 год

Тут списочек уже побольше, правда в нём повторяется супермаркет. Не, ну это отлично, когда компания настолько крутая, что и промежуточные, и годовые дивиденды в топе. Эксперты из Цифры отмечают, что сами же в своём прогнозе по X5 сомневаются. Классные ребята, зачем тогда прогнозировать?

Транснефть

Интер РАО 💼

X5 💼

Ленэнерго

Сбербанк 💼

дивиденд за 2025: ₽37 (прогноз)

дивдоходность: 12,5%

У меня в портфеле 5 из 7 акций есть. Особенно приятно, что аналитики не забывают зелёную кэш машину и Красного Лукича, известного также под псевдонимом Лукойл, правда у него сейчас всё сложно. А нет в портфеле Транснефти и Ленэнерго. Просто и так достаточно разных акций, ничего против них не имею. Боязно за Интер РАО и интересно, как дальше будут платить иксы и лизинг. Как считаете, все компании достойные или есть кто получше?

