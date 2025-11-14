ЦОК КПП БСН 14.11 Мобильная
💥 Дивидендные фавориты: топ дивидендных акций прямо сейчас от «Цифра брокер»

Дивиденды — это не просто цифры, но еще и радостный звук эсэмэски;) А Цифра — вообще брокер, который любит считать, кто сколько заплатит. Посмотрим, кого аналитики считают лучшими за 9 и за 12 месяцев 2025 года.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Стоит иметь в виду, что в списках — лучшие компании по выбору аналитиков на текущий момент (и почти все — прогноз), а что будет дальше — будем посмотреть. 💼 — есть у меня в портфеле.

Дивидендные фавориты по выплатам за 9 месяцев 2025

Первый список состоит всего лишь из трёх акций, оно и неудивительно, ведь мало мало кто готов делиться щедрыми промежуточными дивидендами. Две компании из трёх уже рекомендовали. Лукойл — непонятно.

Лукойл 💼

  • дивиденд за 9м2025: ₽402 на акцию (прогноз)

  • дивдоходность: 7,2%

X5 💼

  • дивиденд за 9м2025: ₽368 на акцию

  • дивдоходность: 13,69%

Европлан 💼

  • дивиденд за 9м2025: ₽58 на акцию

  • дивдоходность: 9,95%

Дивидендные фавориты по выплатам за 2025 год

Тут списочек уже побольше, правда в нём повторяется супермаркет. Не, ну это отлично, когда компания настолько крутая, что и промежуточные, и годовые дивиденды в топе. Эксперты из Цифры отмечают, что сами же в своём прогнозе по X5 сомневаются. Классные ребята, зачем тогда прогнозировать?

Транснефть

  • дивиденд за 2025: ₽192 на акцию (прогноз)

  • дивдоходность: 15,6%

Интер РАО 💼

  • дивиденд за 2025: ₽0,38 (прогноз)

  • дивдоходность: 13,8%

X5 💼

  • дивиденд за 2025: ₽340 (прогноз)

  • дивдоходность: 13,6%

Ленэнерго

  • дивиденд за 2025: ₽33 (прогноз)

  • дивдоходность: 13,2%

Сбербанк 💼

  • дивиденд за 2025: ₽37 (прогноз)

  • дивдоходность: 12,5%

У меня в портфеле 5 из 7 акций есть. Особенно приятно, что аналитики не забывают зелёную кэш машину и Красного Лукича, известного также под псевдонимом Лукойл, правда у него сейчас всё сложно. А нет в портфеле Транснефти и Ленэнерго. Просто и так достаточно разных акций, ничего против них не имею. Боязно за Интер РАО и интересно, как дальше будут платить иксы и лизинг. Как считаете, все компании достойные или есть кто получше?

