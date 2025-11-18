🎄 Дивиденды под елку: топ-7 зимних дивидендов до 16%

Пока Красный Лукич по прозвищу Лукойл заставляет инвесторов гадать, будут ли хоть какие-то дивиденды, посмотрим, что готовят нам компании, которые уважают Деда Мороза, Снегурочку и новогоднее настроение.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Зима близко. => Зимние дивиденды близко.

ЦИАН

Дивиденд: 104 руб.

Дивдоходность: 15,6%

Купить до: 11.12.2025

Светофор-ап

Дивиденд: 4,22 руб.

Дивдоходность: 13,3%

Купить до: 29.12.2025

Мордовэнергосбыт

Дивиденд: 0,104087 руб.

Дивдоходность: 11,5%

Купить до: 11.12.2025

Европлан 💼

Дивиденд: 58 руб.

Дивдоходность: 10%

Купить до: 15.12.2025

Пермэнергосбыт-ао

Дивиденд: 26 руб.

Дивдоходность: 7,11%

Купить до: 18.12.2025

Пермэнергосбыт-ап

Дивиденд: 26 руб.

Дивдоходность: 6,82%

Купить до: 18.12.2025

Займер

Дивиденд: 6,88 руб.

Дивдоходность: 4,6%

Купить до: 12.12.2025

Бонус. Сразу после Нового года.

X5 💼

Дивиденд: 368 руб.

Дивдоходность: 14%

Купить до: 5 января 2026

Так получается, что очень мало кто любит новогоднее настроение. Лишь ЦИАН, Светофор, Мордовэнергосбыт и Европлан. Ну, в X5 любят опохмеляться после на праздниках. Остальные плевать хотели на то, что инвесторам нужны дивиденды, чтобы купить подарки, и под ёлку положат ветку.

