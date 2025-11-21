🏠 Снижаются ли ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
🏖️ Сочи (объявления)
Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи. Снижение закончилось.
Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/sochi
Первичка подросла, вторичка осталась на месте.
Сочи:
Первичка: 448к → 459к
Вторичка: 288к → 288к
🌇 Москва (объявления)
А теперь в Москву.
Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/moskva
Первичка снова подорожала, ещё сильнее приблизившись к полуляму за метр! Вторичка тоже дорожает, но не такими темпами. На дешёвые квартиры у людей денег нет, только на дорогие.
Москва:
Первичка: 474к → 481к
Вторичка: 375к → 379к
🧮 Рыночная ипотека
По базовым условиям в Сбере, получая зп на Сбер, чтобы купить в ипотеку под 22% (месяц назад было так же) квартиру за 15 млн, нужен первый взнос 3 млн и ежемесячный платёж 224 тысячи (как и месяц назад). Моего пассивного дохода на это пока не хватает. Самая же низкая ставка указана 17% (месяц назад 17,7%).
Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.
💸 Реальные сделки
Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC: 320,9к → 321,8к.
Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/
По другим городам индексов ДомКлик нет.
СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.
Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals
Первичка
РФ: 176к → 177к
Москва: 368к → 373к
МО: 192к → 195к
Краснодарский край: 170к → 170к
Вторичка
РФ: 117к → 118к
Москва: 317к → 319к
МО: 150к → 150к
Краснодарский край: 143к → 144к
Средняя цена метра на рынке элитной недвижимости Сочи достигла исторического максимума — 2,16 млн рублей!
🏦 Доля «квартирных туристов» на рынке жилья Москвы достигла 40%. Скоро спрос восстановится?
Это люди, которые интересуются покупкой жилья, но ничего не покупают. В основном это держатели банковских вкладов. В марте доля «квартирных туристов» была около 15%, сейчас — 40%.
Пока ставки по вкладам ещё высокие, эти люди присматриваются к объектам, но не выходят на сделки. Для этого ставки должны снизиться до 12–13%. Но кто-то реально считает, что деньги из депозитов пойдут не в бетон, а в акции. Как считаете, куда будет переток?
💼 Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела
Всего я накопил пока что около 8,014 млн с июля 2021 (данные за 1 ноября), на 1 декабря может быть около 8,2 млн.
🏆 По ценам от Домклика получается около 28,47 м². Напомню, что 🎯 цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).
Если без ипотеки, с такой суммой уже можно даже купить вторичную трёшку или первичную двушку в Магнитогорске. Ну или в Челябинске. Там есть несколько горнолыжек в тех краях.
