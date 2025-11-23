🚀 Горы новых дивидендов, укрепившийся рубль. 28 пунктов Трампа отправили акции вверх. Облигации, недвижка, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Ссылка внизу.
🏆 Рубль укрепился
Эксперты опять ошиблись! Изменение за неделю: 80,85 → 79,10 ₽ за доллар (курс ЦБ 81,12 → 79,02). Юань 11,37 → 11,09 (ЦБ 11,40 → 11,05). Укрепление произошло на фоне новостей о прекращении конфликта.
Что говорят эксперты?
В Альфа-Капитал ждут ослабления рубля на 5%
В БКС в декабре видят ₽85 за доллар
В Газпромбанк-Инвестициях ждут ₽85 за доллар к концу года, а в январе-феврале ₽80
🎢 Акции и мирный трек
После попытки пробить дно акции узнали о возобновлении мирного трека и полетели немного вверх. Итоговое изменение IMOEX с 2 514 до 2 685. Снова позитивные ожидания по урегулированию конфликта, но пока нельзя сказать, что инвесторы воспринимают это очень серьёзно.
РТС: 995→ 1 070. Недолго плавали ниже 1 000!
Трамп натвитил 28 пунктов, 28 из которых сложные, а 0 из которых лёгкие, а если что, может принять очень серьёзные меры, которые будут иметь последствия. Рынок отреагировал с недоверием, но подрос.
Горы дивидендов
Объявились: Татнефть (ао 1,3%, ап 1,38), ММЦБ (2,74%), Евротранс (7%), Т-технологии (1,17%), Роснефть (2,83%), Лукойл (7,21%) и взорвал рынок ЭсЭфАй (59,66%). ЭсЭфАй в планке, так что не только лишь все смогут купить его по цене до анонса. Наконец-то нефтяники рекомендовали, особенно хорош Лукойл.
Ближайшие дивиденды:
🎅 Ралли Санта Клауса
Скоро декабрь, а значит есть возможность увидеть ралли Санта Клауса, которое происходит в последние дни декабря. В 18 случаях из последних 22 рынок рос, примерно в половине случаев рост был более 4%. Как будет в этот раз? Узнаем совсем скоро.
💼 Облигации
Разместились/собрали заявки: ДельтаЛизинг, Автобан-Финанс, ПКТ, Эталон-Финанс, Нижегородская обл., ЛК Адванстрак, НПП Моторные Технологии, ПР-Лизинг USD, Совкомфлот USD, Борец Капитал, ГазпромКапитал, ПКО СЗА, Аквилон-Лизинг, ИКС 5 Финанс. Дельту взял.
На очереди: СлавПроект, Магнит, Балтийский лизинг, ХМАО-Югра, Россети, Лид Капитал, Соби-Лизинг, реСтор, ЯНАО, ГТЛК, Камаз, Реиннольц, Система, Село Зелёное. Участвую в Селе и Камазе.
RGBI опять вверх: 117,55 → 117,94. Рост почти остановился.
🏙 Недвижка подорожала
Ну сколько можно-то. Индекс MREDC 320,2к → 322,3к за м². Признавайтесь, кто покупает? Зачем цены разгоняете?
🎠 АЙПЕО фром май харт
Дом РФ провёл IPO, теперь его акции можно купить дешевле, если вдруг кто-то хотел. Доверие к IPO у инвесторов максимальное, так что ничего удивительного.
Мутко прокомментировал итоги: «Айпео из вэри гуд. Ноу криминалити. Онли туземун, онли хардкор».
📈 Инфляция замедляется
Рост цен за неделю составил 0,11% после 0,09% неделей ранее. С начала года рост цен составил 5,08%. Годовая инфляция снизилась с 7,47% до 7,20% — ну и славно.
Дорожают овощи, дешевеет сахар. Ну и в целом выходит так, что ЦБ почти задушил инфляцию. В этом году ожидается менее 6%? Ну успех же. При этом инфляционные ожидания россиян в ноябре резко выросли до 13,3%! Да как так-то!
🗞 Что ещё?
Подешевел газ
Т-Банк объявил планы по байбэку до 10% от фрифлота
ПИК не будет делать антисплит
Вы топовые
