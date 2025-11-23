🚀 Горы новых дивидендов, укрепившийся рубль. 28 пунктов Трампа отправили акции вверх. Облигации, недвижка, инфляция. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции и мирный трек

После попытки пробить дно акции узнали о возобновлении мирного трека и полетели немного вверх. Итоговое изменение IMOEX с 2 514 до 2 685. Снова позитивные ожидания по урегулированию конфликта, но пока нельзя сказать, что инвесторы воспринимают это очень серьёзно.

РТС: 995→ 1 070. Недолго плавали ниже 1 000!

Трамп натвитил 28 пунктов, 28 из которых сложные, а 0 из которых лёгкие, а если что, может принять очень серьёзные меры, которые будут иметь последствия. Рынок отреагировал с недоверием, но подрос.