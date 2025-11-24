⚡️ Где дивиденды, Интер РАО? Стоит ли покупать акции Интер РАО под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, занимает в нём долю около 3%. По капитализации Интер РАО занимает 24 место на Бирже, а по весу в индексе — 18.
⚡️ Интер РАО — российская энергетическая компания. В сферу деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.
💸 Дивидендная политика
Дивполитика компании предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО. Так она в общем-то и делает, дивиденды выплачиваются раз в год. Пока что изменений дивполитики не предполагается.
💸 История дивидендов
Последние 10 лет Интер РАО не просто платит дивиденды без единого разрыва, но и постепенно наращивает выплаты. Например, в 2017 году дивиденд был ₽0,1468, а в 2025 уже ₽0,3538 — рост более чем вдвое. И доходность тоже растёт.
Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025): 0,72%, 3,99%, 3,2%, 4,19%, 3,84%, 3,49%, 7,31%, 6,5%, 8,03%, 9,69%
Средняя доходность за 8 лет: 5,1%
💸 Сколько акций нужно, чтобы жить на дивиденды?
Интер РАО платит лишь 25% прибыли по МСФО, так что акций нужно много;) Посчитаем 3 сценария: 1) скромный (8%), 2) оптимистичный (10%) и 3) очень оптимистичный (12%). Аналитики в среднем ждут до 9–10% в ближайшие годы, но кто мы такие, чтобы верить аналитиками?
Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь в первом сценарии примерно 5,4 млн акций на 15 млн (по ₽2,8 за штуку). Во втором и третьем сценариях нужно соответственно 4,3 млн и 3,6 млн штук на 12,5 и на ₽10 млн.
А вдруг Интер РАО станет платить по 50% чистой прибыли? Тогда туземун;) Но я бы на это не надеялся, поскольку все электрики очень любят тратить деньги на CAPEX. Но мечтать никто не запрещает, главное помнить, что дивидендов может и вовсе не быть.
💸 Ближайшие дивиденды
Традиционно Интер платит дивиденды раз в год летом, так что в июне 2026 года будем подставлять вёдра под выплаты.
📈 Последний отчёт
Посмотрим кратко финансовые результаты по МСФО за 1П2025 — это последняя отчётность.
✅ Выручка — 818,1 млрд, рост на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль — 82,9 млрд рублей, рост на 4,3%. EBITDA — 93,3 млрд рублей, увеличение на 17%.
📛 Операционные расходы — 757,65 млрд рублей, увеличение на 12,9%. CAPEX — 69,16 млрд рублей, значительно выше прошлогодних 43,05 млрд.
У Интера стабильный растущий денежный поток и есть кубышка (на нее рассчитывать не надо), но высокие капзатраты и низкий процент отправляемых денег на дивиденды.
🛍 Такое мы берём?
Лично я беру, но немного. При этом очевидно, что компания — не ракета. У Интер РАО растут мощности, она стабильно выплачивает весомые дивиденды даже в размере 25% прибыли, а тарифы на электричество растут. Довольно консервативная история, ну и в моём портфеле это единственные электрики. 💬 Вы как считаете, достойны акции Интер РАО быть в портфелях?
