⚡️ Где дивиденды, Интер РАО? Стоит ли покупать акции Интер РАО под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, занимает в нём долю около 3%. По капитализации Интер РАО занимает 24 место на Бирже, а по весу в индексе — 18.

⚡️ Интер РАО — российская энергетическая компания. В сферу деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.