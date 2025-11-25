🎅 Дивиденды под ёлку: топ-8 дивидендов декабря до 60%!

Уже даже Красный Лукич по прозвищу Лукойл анонсировал дивиденды, а также добавились дивиденды ЭсЭфАй, так что стоит пересмотреть топ. Посмотрим, что готовят нам компании, которые уважают Йоулупукки, Санта Клауса, Деда Мороза, Снегурочку, оленя Рудольфа, бутеры с икрой и новогоднее настроение.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Зима близко => пора покупать икру и мандарины. А самый крутой подарок придумал ЭсЭфАй — дивдоходность 60%. Вот так вот, продали Европлан Альфа-Банку и решили акционеров побаловать. У меня в 💼портфеле почти никого)))

ЭсЭфАй

Дивиденд: 902 руб.

Дивдоходность: 59,66%

Купить до: 24.12.2025

ЦИАН

Дивиденд: 104 руб.

Дивдоходность: 15,27%

Купить до: 11.12.2025

Светофор-ап

Дивиденд: 4,22 руб.

Дивдоходность: 11,94%

Купить до: 29.12.2025

Мордовэнергосбыт

Дивиденд: 0,104087 руб.

Дивдоходность: 11,07%

Купить до: 11.12.2025

Европлан 💼

Дивиденд: 58 руб.

Дивдоходность: 10,25%

Купить до: 15.12.2025

Пермэнергосбыт-ао

Дивиденд: 26 руб.

Дивдоходность: 6,47%

Купить до: 18.12.2025

Пермэнергосбыт-ап

Дивиденд: 26 руб.

Дивдоходность: 5,81%

Купить до: 18.12.2025

Займер

Дивиденд: 6,88 руб.

Дивдоходность: 4,52%

Купить до: 12.12.2025

Бонус. Сразу после Нового года.

X5 💼

Дивиденд: 368 руб.

Дивдоходность: 13,57%

Купить до: 5 января 2026

Лукойл 💼

Дивиденд: 397 руб.

Дивдоходность: 7,21%

Купить до: 9 января 2026

Надеюсь, не надо объяснять что дивиденды от ЭсЭфАй с дополнительным сюрпризом;) Но подгон под ёлку всё равно крайне мощный. Кроме них лишь ЦИАН, Светофор, Мордовэнергосбыт и Европлан фанатеют от Нового Года. А в X5 и Лукойле любят опохмеляться на праздниках. Остальные плевать хотели на то, что инвесторам нужны дивиденды, чтобы купить подарки, и под ёлку положат ветку.

