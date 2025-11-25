🎅 Дивиденды под ёлку: топ-8 дивидендов декабря до 60%!
Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Зима близко => пора покупать икру и мандарины. А самый крутой подарок придумал ЭсЭфАй — дивдоходность 60%. Вот так вот, продали Европлан Альфа-Банку и решили акционеров побаловать. У меня в 💼портфеле почти никого)))
ЭсЭфАй
Дивиденд: 902 руб.
Дивдоходность: 59,66%
Купить до: 24.12.2025
ЦИАН
Дивиденд: 104 руб.
Дивдоходность: 15,27%
Купить до: 11.12.2025
Светофор-ап
Дивиденд: 4,22 руб.
Дивдоходность: 11,94%
Купить до: 29.12.2025
Мордовэнергосбыт
Дивиденд: 0,104087 руб.
Дивдоходность: 11,07%
Купить до: 11.12.2025
Европлан 💼
Дивиденд: 58 руб.
Дивдоходность: 10,25%
Купить до: 15.12.2025
Пермэнергосбыт-ао
Дивиденд: 26 руб.
Дивдоходность: 6,47%
Купить до: 18.12.2025
Пермэнергосбыт-ап
Дивиденд: 26 руб.
Дивдоходность: 5,81%
Купить до: 18.12.2025
Займер
Дивиденд: 6,88 руб.
Дивдоходность: 4,52%
Купить до: 12.12.2025
Бонус. Сразу после Нового года.
X5 💼
Дивиденд: 368 руб.
Дивдоходность: 13,57%
Купить до: 5 января 2026
Лукойл 💼
Дивиденд: 397 руб.
Дивдоходность: 7,21%
Купить до: 9 января 2026
Надеюсь, не надо объяснять что дивиденды от ЭсЭфАй с дополнительным сюрпризом;) Но подгон под ёлку всё равно крайне мощный. Кроме них лишь ЦИАН, Светофор, Мордовэнергосбыт и Европлан фанатеют от Нового Года. А в X5 и Лукойле любят опохмеляться на праздниках. Остальные плевать хотели на то, что инвесторам нужны дивиденды, чтобы купить подарки, и под ёлку положат ветку.
