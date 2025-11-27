🅰️ Топ-17 дивидендов на год от Альфа-Банка. Дивиденды до 28%!
Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
В Альфе считают, что многие компании снова сократят или отменят выплаты, но есть ещё настоящие дивидендные бриллианты на рынке. Вот на них и посмотрим. Точнее на топ. Только те акции, дивдоходность по которым прогнозируется выше 10%. Их 17 штук.
Циан
• Прогноз дивидендов: 190,00 руб. (28,5%)
ВТБ
• Прогноз дивидендов: 19,16 руб. (27,7%)
X5 💼
• Прогноз дивидендов: 556,09 руб. (20,2%)
МТС 💼
• Прогноз дивидендов: 36,00 руб. (17,6%)
HeadHunter
• Прогноз дивидендов: 454,00 руб. (16,3%)
Совкомфлот 💼
• Прогноз дивидендов: 9,60 руб. (13,5%)
Транснефть-ап
• Прогноз дивидендов: 187,70 руб. (14,9%)
Сургутнефтегаз-ап 💼
• Прогноз дивидендов: 5,64 руб. (14,8%)
Лукойл 💼
• Прогноз дивидендов: 1 061,57 руб. (14,4%)
Банк Санкт-Петербург-ао
• Прогноз дивидендов: 47,27 руб. (13,7%)
Мосбиржа 💼
• Прогноз дивидендов: 20,28 руб. (12,4%)
Интер РАО 💼
• Прогноз дивидендов: 0,35 руб. (12,4%)
Сбер 💼
• Прогноз дивидендов: 37,00 руб. (12,4%)
НМТП
• Прогноз дивидендов: 0,98 руб. (11,8%)
Роснефть 💼
• Прогноз дивидендов: 44,48 руб. (11,6%)
Ренессанс
• Прогноз дивидендов: 11,44 руб. (11,3%)
Аэрофлот
• Прогноз дивидендов: 5,10 руб. (10%)
У меня в портфеле 9 акций из топа, но я решил посмотреть прогнозы и по остальным, которые есть у меня в портфеле, их ещё 9 штук: Татнефть-ап (9,7%), ФосАгро (8,6%), Новатэк (8,5%), Алроса (8,5%), ГПН (6,4%), Т (5,6%), Совкомбанк (5,1%), Яндекс (4%), НЛМК (3,3%). А вот по Северстали и Магниту, например, прогнозов нет. Они у меня 10% портфеля акций занимают. Не ужасно, но и не отлично.
В любом случае, буду с удовольствием получать дивиденды и реинвестировать их. Кстати, X5 аффилирован с Альфа-Банком, так что либо они что-то знают, либо есть какая-то другая цель показать высокий дивиденд.
❓А вы от кого ждёте самых больших дивидендов? И обратили внимание, что на картинке эксперт Альфа-Банка — Альфа-Панк?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию