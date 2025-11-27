🅰️ Топ-17 дивидендов на год от Альфа-Банка. Дивиденды до 28%!

Чем ближе окончание года, тем больше прогнозов от аналитиков. Вот и в красном банке посчитали дивиденды на следующий год. Совокупный объём выплат за 2025 год по расчётам экспертов — 3,5 трлн рублей, это меньше, чем за 2024 (4,2 трлн), а среднюю дивдоходность рынка за 12 месяцев они видят на уровне 10%. Такие цифры за счёт низкого значения IMOEX.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

В Альфе считают, что многие компании снова сократят или отменят выплаты, но есть ещё настоящие дивидендные бриллианты на рынке. Вот на них и посмотрим. Точнее на топ. Только те акции, дивдоходность по которым прогнозируется выше 10%. Их 17 штук.

Циан

• Прогноз дивидендов: 190,00 руб. (28,5%)

ВТБ

• Прогноз дивидендов: 19,16 руб. (27,7%)

X5 💼

• Прогноз дивидендов: 556,09 руб. (20,2%)

МТС 💼

• Прогноз дивидендов: 36,00 руб. (17,6%)

HeadHunter

• Прогноз дивидендов: 454,00 руб. (16,3%)

Совкомфлот 💼

• Прогноз дивидендов: 9,60 руб. (13,5%)

Транснефть-ап

• Прогноз дивидендов: 187,70 руб. (14,9%)

Сургутнефтегаз-ап 💼

• Прогноз дивидендов: 5,64 руб. (14,8%)

Лукойл 💼

• Прогноз дивидендов: 1 061,57 руб. (14,4%)

Банк Санкт-Петербург-ао

• Прогноз дивидендов: 47,27 руб. (13,7%)

Мосбиржа 💼

• Прогноз дивидендов: 20,28 руб. (12,4%)

Интер РАО 💼

• Прогноз дивидендов: 0,35 руб. (12,4%)

Сбер 💼

• Прогноз дивидендов: 37,00 руб. (12,4%)

НМТП

• Прогноз дивидендов: 0,98 руб. (11,8%)

Роснефть 💼

• Прогноз дивидендов: 44,48 руб. (11,6%)

Ренессанс

• Прогноз дивидендов: 11,44 руб. (11,3%)

Аэрофлот

• Прогноз дивидендов: 5,10 руб. (10%)

У меня в портфеле 9 акций из топа, но я решил посмотреть прогнозы и по остальным, которые есть у меня в портфеле, их ещё 9 штук: Татнефть-ап (9,7%), ФосАгро (8,6%), Новатэк (8,5%), Алроса (8,5%), ГПН (6,4%), Т (5,6%), Совкомбанк (5,1%), Яндекс (4%), НЛМК (3,3%). А вот по Северстали и Магниту, например, прогнозов нет. Они у меня 10% портфеля акций занимают. Не ужасно, но и не отлично.

В любом случае, буду с удовольствием получать дивиденды и реинвестировать их. Кстати, X5 аффилирован с Альфа-Банком, так что либо они что-то знают, либо есть какая-то другая цель показать высокий дивиденд.

❓А вы от кого ждёте самых больших дивидендов? И обратили внимание, что на картинке эксперт Альфа-Банка — Альфа-Панк?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.