🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в ноябре. Мощно закупился акциями под пассивный доход! Что купил? Часть 2

Зима не просто близко, а прям на пороге! Ноябрь подходит к концу, геополитическая неопределенность имеет шансы смениться на определенность, а покупки идут по плану. И вот пришло время посмотреть, что удалось прикупить во второй половине ноября. Кроме пополнения также пришли купончики с облигаций и рента с ЗПИФов.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля более 8,3 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

Во второй половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это и к новогодним подарочкам тоже относится.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 2 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 91%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

То ли 28, то ли 22, то ли 19, то ли 14 пунктов мирного урегулирования. Трамп снова взорвал информационное пространство, наблюдаем, ждём. Сменится ли неопределёность на определённость? Не берусь сказать, а вы?

🫣 1495 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Беру ОФЗ 26230. Этот выпуск активно реагирует на ДКП. Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 Что по недвижке?

Недвижка остаётся на целевой доле в биржевой части портфеля около 10% (10,13% в моменте), пока что не увеличиваю её, хотя планирую сделать это позже — в следующем году до 15–20%. Сейчас цены на акции остаются привлекательными, больше сосредоточен на них.

Тем не менее, немного ЗПИФов купил: СКН, САБ 3 и Красноярск.

Моя таблица с ЗПИФами показывает основные параметры всех основных фондов, так что просто смотрю по ней, что стоит покупать, а что нет. Ну и по плану у меня в любом случае увеличение долей именно этих фондов.

✅ Акции остаются дешёвыми, но не очень

Уже не так круто, как 2 500 по индексу, но 2 700 тоже довольно низко. РТС до 1 100 не добрался, но от 1 000 уверенно отскочил.

В прошлый раз покупал много нефти, на этот раз получилось всего понемногу. И нефть, и супермаркеты, и удобрения, и айтишка. Если вдруг мирные трек начнёт реализовываться, что-то попрёт вверх сильнее всего, но нюансов слишком много, так что стараюсь об этом не думать.

🏆 Пассивный доход в ноябре

Это один из грустных месяцев по пассивному доходу, но он будет не хуже, чем февраль, март, апрель и май. Без дивидендов будет просадка относительно октября, когда вышло 82 тысячи. Даже до полтинника не дотяну, что-то на уровне чуть ниже сентября наверно получится (было 49 тысяч, ожидаю около 45 тысяч).

Пока что 23 000 в ноябре:

Скрин из сервиса учёта инвестиций

Нужно будет посчитать, что получается в среднем за год, а потом и фактический пассивный доход за 2025. Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.

🛒 Покупки второй половины ноября

ОФЗ 26230 — 70 облигаций

ДельтаЛизинг 1Р3 — 10 облигаций

Инарктика 2Р4 — 1 облигация (аллокация жесть😬)

НЛМК — 100 акций

Яндекс — 2 акции

X5 — 5 акций

Сургутнефтегаз-ап — 200 акций

ФосАгро — 1 акция

СКН — 10 паёв

САБ 3 — 10 паёв

Парус-Красноярск — 10 паёв

По Инарктике подавался на 15 штук! 😱🙈 Получил 1. По Дельте всё выдали.

И ещё заявочки пока висят: Село Зелёное 1Р2 (15 штук), Камаз БО-Р18 (15 штук), РеСтор 1Р2 (5 штук). Они все на начало декабря.

Что-то у нас в Москве со снегом проблемы, может быть, надо было снег покупать? Как у вас с погодой, капризничает или зима уже в деле? Хочется уже разминаться на горнолыжке, а не смотреть на зелёную траву за окном. Ёлку наряжать пора, а Дед Мороз переименовался в Деда Тепло.

В планах на декабрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в ноябре?

