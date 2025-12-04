🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 31

Очередной криптомесяц позади, он выдался днищенским, потому что крипта решила нырнуть на дно. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров всё ближе;) Смотрим, что произошло за ноябрь.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 8,3 млн рублей. Также я совсем немного инвестирую в крипту.

🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 ноября:

Эквивалент в BTC: 0,024946

Эквивалент в RUB: 221 300 ₽

Эквивалент в USD: 2 742 $

Пополнил на 4 000 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они ведь ждали биток по 200к, теперь многие из них молчат, особенно те, кому Колян позвонил. Выжившие говорят, что всё отрастёт. Но сначала всё ещё сильнее упадёт. Тяжело быть криптоаналитиком, вероятность ошибиться 50%.

💼 Стало на 1 декабря:

Эквивалент в BTC: 0,028255

Эквивалент в RUB: 221 300 + 4 000 (пополнение) - 26 400 (отрицательный рост) = 198 900 ₽

Эквивалент в USD: 2 742 + 50 (пополнение) - 233 (отрицательный рост) = 2 559 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,028255

Эквивалент в RUB: 145 200 → 198 900 ₽ (+53 700 ₽ или +36,98%)

Эквивалент в USD: 1 641 → 2 559 $ (+918 $ или +55,94%)

📈 Биткоин подешевел

И я его наконец-то купил! А заодно и эфир! Напоминаю, что портфель был на 70%+ в USDT, и я ждал биток по 80к. Ну прям по 80 не купил, но ниже 90 покупал. Продавал на уровне около 107к вроде бы в мае. Я бы сказал «Я ЖЕ ГОВОРИЛ!», но не буду, потому что я не эксперт, а только эксперты имеют право так говорить.

Посмотрим, что будет в декабре, если повезёт, то можно будет купить что-нибудь ещё дешевле. Эксперты же говорят, что будет дешевле. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

