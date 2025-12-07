💰 Пассивный доход за ноябрь: получил 44 088 рублей. В полтора раза больше, чем год назад!
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8,3 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 уже больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 2,5% в биржевых фондах, 8,6% в ЗПИФах недвижимости и 16% на депозите.
Получение пассивного дохода — это осознанный выбор, а не лотерея. Её основа простая.
Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше.
Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком.
Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит финансовую свободу и уверенность в завтрашнем дне даже когда рынок на дне.
Если пропустили пассивный доход за октябрь — вышло 82 099 ₽.
💰 Капитал ноября
Портфель на 1 ноября: 8 014 032 ₽
Портфель на 1 декабря: 8 370 557 ₽
В ноябре я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячно пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В ноябре снова 200 000. Уже 2,21 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал. Получается, опять богатеть.
💰 Пассивный доход ноября
Дивиденды по акциям: 0 ₽
Выплаты по ЗПИФам: 2 983 ₽
Купоны по облигациям: 22 913 ₽
Проценты по депозиту: 18 192 ₽
Всего: 44 088 ₽
Все полученные выплаты:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
В ноябре не было дивидендов от слова совсем. Довольствовался лишь купонами и рентой. Но квартальных выплат по ЗПИФам не было, только небольшие, но ежемесячные. По ОФЗ полугодовых купонов тоже не было, довольствовался корпоративными. Так что результат слабый.
Ноябрь стал седьмым по доходу в текущем году за 11 месяцев и также седьмым за последние 12 месяцев. Примерно как в апреле, мае и сентябре.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:
Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты
Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.
📈 Динамика
ноябрь 2025: 44 088 ₽
ноябрь 2024: 29 398 ₽
по сравнению с ноябрём 2024 (год к году): +14 690 ₽ (+49,96%)
октябрь 2025: 82 099 ₽
по сравнению с октябрём 2025 (месяц к месяцу): -38 011 ₽ (-46,29%)
Хороший рост практически на 50% год к году. А ведь в ноябре прошлого года даже микродивиденды от Алросы были. А в этом году ноябрь бездивидендный, да ещё и декабрь будет ничем не лучше. Но хотя бы по ОФЗ выплата приличная.
📈 Текущий год
Сумма за 11 месяцев: 655 325 ₽
В среднем за месяц: 59 575 ₽
В декабре такие дела:
1️⃣ Во-первых, дивиденды от Европлана и Диасофта. Даже если успеют выплатить в декабре, это около 1 000.
2️⃣ Во-вторых, купоны — около 75 000. Из них львиная доля от 1 000 штук ОФЗ 26243.
3️⃣ В-третьих, недвижка. Около 5 000. РД ПРО квартальные будут, так что чуть больше ноября.
4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.
Почти 100 000 в декабре должно получиться. Хорошее завершение года.
Интрига: а в этом году интриг уже и не осталось. Так что пусть будет такая: получился ли в январе получить больше, чем в декабре? Там дивиденды от Лукойла, Роснефти, Татнефти, X5, квартальные по ЗПИФам.
Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 655 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске декабрь.
