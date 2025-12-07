💰 Пассивный доход за ноябрь: получил 44 088 рублей. В полтора раза больше, чем год назад!

Продолжаю подсчитывать пассивный доход — зарплату, которая капает с акций, облигаций и депозита. За ноябрь вышло совсем немного, потому что вообще не было дивидендов. По сравнению с октябрём почти вдвое меньше, но по сравнению с прошлогодним ноябрем в полтора раза больше!

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8,3 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 уже больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 2,5% в биржевых фондах, 8,6% в ЗПИФах недвижимости и 16% на депозите.

Получение пассивного дохода — это осознанный выбор, а не лотерея. Её основа простая.

Регулярность: систематическое направление свободных средств в инвестиции, и чем больше, тем лучше.

Дисциплина: реинвест полученного дохода, чтобы капитал рос как снежный ком.

Время: даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в мощный финансовый актив, который обеспечит финансовую свободу и уверенность в завтрашнем дне даже когда рынок на дне.

Если пропустили пассивный доход за октябрь — вышло 82 099 ₽.

💰 Капитал ноября

Портфель на 1 ноября: 8 014 032 ₽

Портфель на 1 декабря: 8 370 557 ₽

В ноябре я пополнил портфель на 200 000 ₽

Всё идёт по плану — ежемесячно пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В ноябре снова 200 000. Уже 2,21 млн в этом году есть. Покупал я ЗПИФы, акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал. Получается, опять богатеть.

💰 Пассивный доход ноября

Дивиденды по акциям: 0 ₽

Выплаты по ЗПИФам: 2 983 ₽

Купоны по облигациям: 22 913 ₽

Проценты по депозиту: 18 192 ₽

Всего: 44 088 ₽

Все полученные выплаты:

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты

В ноябре не было дивидендов от слова совсем. Довольствовался лишь купонами и рентой. Но квартальных выплат по ЗПИФам не было, только небольшие, но ежемесячные. По ОФЗ полугодовых купонов тоже не было, довольствовался корпоративными. Так что результат слабый.

Ноябрь стал седьмым по доходу в текущем году за 11 месяцев и также седьмым за последние 12 месяцев. Примерно как в апреле, мае и сентябре.

Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты

Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.

📈 Динамика

ноябрь 2025: 44 088 ₽

ноябрь 2024: 29 398 ₽

по сравнению с ноябрём 2024 (год к году): +14 690 ₽ (+49,96%)

октябрь 2025: 82 099 ₽

по сравнению с октябрём 2025 (месяц к месяцу): -38 011 ₽ (-46,29%)

Хороший рост практически на 50% год к году. А ведь в ноябре прошлого года даже микродивиденды от Алросы были. А в этом году ноябрь бездивидендный, да ещё и декабрь будет ничем не лучше. Но хотя бы по ОФЗ выплата приличная.

📈 Текущий год

Сумма за 11 месяцев: 655 325 ₽

В среднем за месяц: 59 575 ₽

В декабре такие дела:

1️⃣ Во-первых, дивиденды от Европлана и Диасофта. Даже если успеют выплатить в декабре, это около 1 000.

2️⃣ Во-вторых, купоны — около 75 000. Из них львиная доля от 1 000 штук ОФЗ 26243.

3️⃣ В-третьих, недвижка. Около 5 000. РД ПРО квартальные будут, так что чуть больше ноября.

4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, около 18 000.

Почти 100 000 в декабре должно получиться. Хорошее завершение года.

Интрига: а в этом году интриг уже и не осталось. Так что пусть будет такая: получился ли в январе получить больше, чем в декабре? Там дивиденды от Лукойла, Роснефти, Татнефти, X5, квартальные по ЗПИФам.

Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 655 тысяч рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске декабрь.

