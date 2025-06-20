Оприходование запасов и принятие НДС к вычету

Имеем ли мы право учесть стоимость этих материалов при расчете налогооблагаемой прибыли в I квартале?

Было еще и ещё несколько примерно таких же вопросов.

Так вот хочу сразу же заявить.

В этом тысячелетии (с 2001 года) такой взаимосвязи в исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, какая была в прошлом (до 2000 года включительно), нет.

В прошедшем (XX) веке налог на добавленную стоимость начислялся в соответствии с Законом РФ от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».

И, согласно п. 2 ст. 7 этого закона НДС по приобретенным активам (в частности, материалам, работам, услугам) принимался к вычету только после того, как они были списаны на издержки (как там было сказано) производства и обращения.

И предъявленный поставщиком НДС, допустим, по приобретенным материалам (или товарам) подлежал учету на счете 19 вплоть до списания этих материалов в производство (или продажи этих товаров)*.

И только после списания материалов со счета 10 (товаров со счета 41) организация имела право принять НДС по ним к вычету*.

*Там ещё, в свое время, было право выбора исчисления НДС по отгрузке, или по оплате, но это отдельная тема.

То есть приобрели материалы:

Дебет счета 10 Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.

И если материалы эти лежали на складе несколько месяцев, то и входной НДС висел на 19 счете весь этот срок.

И только после отпуска материалов в производство (Дебет счета 20, 25, 26 и пр. Кредит счета 10), организация имела право на вычет НДС по ним:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

И ситуация, что по итогам налогового периода (для большинства организаций он составлял месяц) НДС был к возмещению, а не к уплате, возникала крайне и крайне редко.

Но вот в наступившем третьем тысячелетии (XXI веке) вступила в силу 21 глава Налогового нашего Кодекса и концепция поменялась.

Для принятия предъявленного поставщиками налога к вычету дожидаться использования этих материалов в производственных, управленческих и других целях стало необязательным.

Достаточно того, что, по мнению покупателя, приобретенные запасы предназначены для использования в производственных (управленческих) целях (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Есть первичные документы, подтверждающие их приобретение, есть счет-фактура (или УПД — первичный документ и счет-фактура в одном флаконе) — предъявленный НДС к вычету можно принять (п. 1 ст. 172 НК РФ).

А то, что приобретенные запасы ещё не один месяц будут лежать на складе — никакого значения не имеет.

Может быть, что часть их позже будет утилизирована (списана, выкинута, пропадет и пр.).