Оприходование запасов и принятие НДС к вычету

Почему-то каждый месяц на сервис «Консультации» приходит по нескольку однотипных вопросов.
Как-то, чуть ли не с перерывом в один-два дня больше месяца, спрашивали о продлении срока полезного использования объектов основных средств.
Затем насупил черед начисления и выплаты дивидендов (но тут понятно — апрель-май, когда годовая отчетность сдана и начался процесс её утверждения).
А вот в последние пару недель регулярно стали приходить вопросы по принятию к вычету НДС по приобретенным ценностям. Причем как в абсолютно рядовых, так, порой, и весьма неоднозначных ситуациях.
Но все их объединяет одно, коллег интересует взаимосвязь налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Вот, например, из недавнего.
Налоговики на основании того, что наш поставщик не отразил в своей декларации по НДС за I квартал продажу нам материалов, не приняли у нас вычеты по ним.
Хотя у нас есть и подписанные поставщиком накладные на их отгрузку, и предъявленные им счета-фактуры, и документы транспортной компании на их перевозку.
Имеем ли мы право учесть стоимость этих материалов при расчете налогооблагаемой прибыли в I квартале?
Было еще и ещё несколько примерно таких же вопросов.
Так вот хочу сразу же заявить.
В этом тысячелетии (с 2001 года) такой взаимосвязи в исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, какая была в прошлом (до 2000 года включительно), нет.
В прошедшем (XX) веке налог на добавленную стоимость начислялся в соответствии с Законом РФ от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».
И, согласно п. 2 ст. 7 этого закона НДС по приобретенным активам (в частности, материалам, работам, услугам) принимался к вычету только после того, как они были списаны на издержки (как там было сказано) производства и обращения.
И предъявленный поставщиком НДС, допустим, по приобретенным материалам (или товарам) подлежал учету на счете 19 вплоть до списания этих материалов в производство (или продажи этих товаров)*.
И только после списания материалов со счета 10 (товаров со счета 41) организация имела право принять НДС по ним к вычету*.
*Там ещё, в свое время, было право выбора исчисления НДС по отгрузке, или по оплате, но это отдельная тема.
То есть приобрели материалы:
Дебет счета 10 Кредит счета 60;
Дебет счета 19 Кредит счета 60.
И если материалы эти лежали на складе несколько месяцев, то и входной НДС висел на 19 счете весь этот срок.
И только после отпуска материалов в производство (Дебет счета 20, 25, 26 и пр. Кредит счета 10), организация имела право на вычет НДС по ним:
Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.
И ситуация, что по итогам налогового периода (для большинства организаций он составлял месяц) НДС был к возмещению, а не к уплате, возникала крайне и крайне редко.
Но вот в наступившем третьем тысячелетии (XXI веке) вступила в силу 21 глава Налогового нашего Кодекса и концепция поменялась.
Для принятия предъявленного поставщиками налога к вычету дожидаться использования этих материалов в производственных, управленческих и других целях стало необязательным.
Достаточно того, что, по мнению покупателя, приобретенные запасы предназначены для использования в производственных (управленческих) целях (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Есть первичные документы, подтверждающие их приобретение, есть счет-фактура (или УПД — первичный документ и счет-фактура в одном флаконе) — предъявленный НДС к вычету можно принять (п. 1 ст. 172 НК РФ).
А то, что приобретенные запасы ещё не один месяц будут лежать на складе — никакого значения не имеет.
Может быть, что часть их позже будет утилизирована (списана, выкинута, пропадет и пр.).
Принятый ранее к вычету НДС восстановлению не подлежит
То есть НДС (21 глава) сам по себе, учет затрат и расходов на производство (25 глава) сам по себе.
Возможна также ситуация, что налоговикам, объективно или придравшись к мелочам, не понравятся какие-то счета-фактуры (либо УПД) и они не примут указанный там налог к вычету. Бывает. У кого редко, у кого часто.
Вот как в том, упомянутом выше, вопросе. Счет-фактура поставщика в наличии есть, а он (редиска такая) в своей декларации его не отразил, то есть НДС к уплате по этой своей продаже не начислил.
Но это никаким образом не означает, что материалы эти покупателем не были приобретены. И если они списаны на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, то убирать их не требуется.
Ошибки при исчислении НДС не влияют на учет прибыли
Хорошо это или плохо, что каждый из налогов считается по своим правилам, которые между собой далеко не всегда совпадают, однозначно сказать трудно.
Вот лично мне старая (прошлого тысячелетия) система, когда и бухгалтерский учет, и налогообложение (причем по всем налогам) были между собой взаимосвязаны, нравилась больше. Как другим — не знаю.
А вот господа налоговики, хотя большинство из них начали работу уже в нынешнем (XXI) веке, до сих пор зачастую достают налогоплательщиков требованиями разъяснить, почему это выручка (строка 2110) в форме 2 не совпадает с доходами от реализации (строка 010 Листа 02) в декларации по налогу на прибыль. Пытаются также связать данные по форме 2 и с декларациями по НДС.
Да они и не обязаны совпадать. Иногда могут, но далеко не всегда.
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