ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Проценты по инвестиционному кредиту

И опять без смысла и против логики.

В публикации от 29 октября  https://www.klerk.ru/user/209610/667027/ я поделился своими размышлениями о непонятной логике наших чиновников при запрещении ими делить на несколько частей предъявленную продавцом основного средства сумму налога на добавленную стоимость.

Просмотров уже достаточно, лайки тоже есть (донатов, правда, нет) — то есть большинство согласно с моими доводами.

Есть еще одна проблема, где финансовое ведомство точно так же, поперёк здравого смысла и интересов бюджета (на мой взгляд, только ради того, чтобы усложнить жизнь налогоплательщикам) требует особого порядка для признания расходов в налоговом учете*.

*И мне тут приходит на память цитата из М. Задорнова. Но не его самое известное: — Ну, тупыыыые, а другое (из более раннего): — Я не могу понять, как это конвейер по производству правых башмаков вызывает на социалистическое соревнование конвейер по производству левых?

Речь идет о процентах, которые должна будет банку организация, взявшая кредит на приобретение (или возведение) объекта основных средств (по так называемым инвестиционным кредитам).

В подавляющем большинстве случаев кредит этот берется на несколько (а то и гораздо) долгий срок, чем будет длиться сам процесс этих капитальных вложений.

И в регистрах бухгалтерского учета подлежащие уплаты проценты, начисленные за период приобретения, доставки и монтажа объекта (а, тем более, возведения) включаются в его первоначальную стоимость:

  • Дебет счета 08  Кредит счета 66 (67).

Далее эти проценты признаются расходами (или сначала затратами, а потом расходами) в составе амортизации, являющейся неотъемлемой частью себестоимости производимой продукции (выполняемых работ или оказываемых услуг).

С месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства, приобретенного (или построенного) за счет кредита, начисленные проценты признаются (еще полгода, а то и все три-четыре, а тот дольше) прочими расходами:

  • Дебет счета 91.02 Кредит счета 66 (67).

Так было и 30 лет назад, и 50, и вероятнее всего, и 90-100 (про бухучет до 1975 года, когда я начал его изучать на 3-ем курсе КИНХа – сказать ничего не могу).

А вот в налоговом учете с 2002 года, когда в силу вступила 25 глава НК РФ, и только по мнению чиновников, всё совсем не так.

Во втором абзаце подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ сказано, что расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного).

 Из этого чиновники пришли (еще тогда, в 2002 году) к довольно парадоксальному и невыгодному для бюджета выводу: все начисленные по такому кредиту проценты сразу же, начиная с даты его получения, подлежат списанию в налоговом учете на внереализационные расходы.

Писем по этому поводу много, ссылок на них давать не буду, кому надо, сами найдете.

И опять дедушка расскажет, с чего все это началось

До вступления в силу в 2002 году этой самой 25-й главы НК РФ порядок исчисления и уплаты налога на прибыль регулировался Законом Российской Федерации от 27.12.91 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и, принятым на основании ст. 4 указанного Закона, Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.92 № 552.

И вначале мы тогда определяли прибыль (точнее, доходы и расходы) по правилам бухгалтерского учета, а затем корректировали их (в первую очередь — расходы) согласно требованиям Постановления № 552 (точнее — Положения, утвержденного этим Постановлением)

Так как раз по подп. «с» п. 2 данного Положения проценты по кредитам, связанным с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов, не включенные по правилам бухгалтерского учета в их первоначальную стоимость, то есть уплачиваемые после начала эксплуатации этого объекта, налогооблагаемую прибыль не уменьшали.

Почему руководство страны в те годы ставило препятствия модернизации производства и техническому перевооружению — нам сие не ведомо. Краткосрочные кредиты на покупку бананов или мебели для перепродажи были более выгодны предпринимателям, чем займы на новое строительство или приобретение оборудования*.

*НДС по капвложениям (как я писал 29 числа) тоже к вычету не принимался.

И вот когда с 2002 года такую практику признали неверной, то законодатели и особо подчеркнули это в подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Ведь 25 глава — это не набор не связанных между собой статей, а достаточно стройная (пусть и не всегда) и более-менее взаимоувязанная (но не во всём) система.

И как считаются расходы по этой системе, уменьшающие прибыль

1. Все документально подтвержденные затраты, понесенные организацией в отчетном периоде (а лучше - текущем месяце), надо разделить на не признаваемые расходами, уменьшающими прибыль, и признаваемые таковыми (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Перечень затрат, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль, приведен в ст. 270 НК РФ.

2. Затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

3. Характеристика расходов, связанных с производством и реализацией, приведена в ст. ст. 254-264 НК РФ, внереализационных — в ст. 265 НК РФ.

Дата признания расходов, равно как и порядок их отражения в регистрах налогового учета приведены в ст. 272 НК РФ.

Итак, за текущий период (месяц) начислены проценты по целевому кредиту, взятому на строительство объекта основных средств.

И при определении налоговой базы не учитываются расходы по приобретению либо созданию амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК РФ).

Перечень таких затрат указанным пунктом не установлен.

Если обратиться к п. 1 ст. 257 НК РФ, то там сказано, что первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.

И здесь не указан исчерпывающий перечень затрат и порядок их включения в стоимость объекта.

Следовательно (п. 1 ст. 11 НК РФ) мы обязаны (не имеем право, а ОБЯЗАНЫ) руководствоваться нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ПБУ 15/2008), где определено, как проценты по целевым (инвестиционным) кредитам включаются в первоначальную стоимость приобретаемых или строящихся за их счет объектов основных средств.

Следовательно, и в налоговом учете проценты за период с даты его получения и по дату ввода объекта в эксплуатацию подлежит включению в затраты по созданию амортизируемого имущества.

А уже далее, впредь до полного погашения кредита что специально подчеркнули в подп. 2 п. 1 ст. 265 (в отличие от предыдущего, установленного Постановления № 552 порядка) тоже уменьшают налогооблагаемую прибыль, но уже как внереализационные расходы.

Но кто-то из высокопоставленных чиновников, в том самом далеком уже 2002 году (может с похмела, а может настроение было лирическое) решил понимать это по-другому.

А признавать свои ошибки там у них считается крайне неприличным.

Вот и держатся до сих пор за это высочайшее мнение. Хотя ничего это, кроме потерь для бюджета, не приносит.

Организация, ведущая какое-то крупное строительство, поневоле снижает обороты по своей основной деятельности.

И признание в этом периоде процентов по инвестиционному  кредиту внереализационными расходами значительно уменьшает ее налогооблагаемую прибыль, а то и вовсе дает убытки (при отсутствии таковых в бухгалтерском учете).

Кому это выгодно?

Никому.

Как-то перед ковидом в ТПП РФ собралась тусовка, на которой этот вопрос тоже рассматривался.

Я к сожалению, посетить ее не смог (о чем потом пожелал).

Так там кто-то из выступавших чуть ли не со слезами умолял внести в 25 главу поправку, по которой как раз можно было бы включать проценты по инвестиционным кредитам в первоначальную стоимость амортизируемого имущества.

Хотя можно обойтись и без поправок, а достаточно признать мнение чиновников не соответствующим действующему законодательству. Этого будет вполне достаточно.    

Информации об авторе

Сергей Верещагин

Сергей Верещагин

самозанятый

168 подписчиков133 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы