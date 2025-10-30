Проценты по инвестиционному кредиту

В публикации от 29 октября https://www.klerk.ru/user/209610/667027/ я поделился своими размышлениями о непонятной логике наших чиновников при запрещении ими делить на несколько частей предъявленную продавцом основного средства сумму налога на добавленную стоимость.
Просмотров уже достаточно, лайки тоже есть (донатов, правда, нет) — то есть большинство согласно с моими доводами.
Есть еще одна проблема, где финансовое ведомство точно так же, поперёк здравого смысла и интересов бюджета (на мой взгляд, только ради того, чтобы усложнить жизнь налогоплательщикам) требует особого порядка для признания расходов в налоговом учете*.
*И мне тут приходит на память цитата из М. Задорнова. Но не его самое известное: — Ну, тупыыыые, а другое (из более раннего): — Я не могу понять, как это конвейер по производству правых башмаков вызывает на социалистическое соревнование конвейер по производству левых?
Речь идет о процентах, которые должна будет банку организация, взявшая кредит на приобретение (или возведение) объекта основных средств (по так называемым инвестиционным кредитам).
В подавляющем большинстве случаев кредит этот берется на несколько (а то и гораздо) долгий срок, чем будет длиться сам процесс этих капитальных вложений.
И в регистрах бухгалтерского учета подлежащие уплаты проценты, начисленные за период приобретения, доставки и монтажа объекта (а, тем более, возведения) включаются в его первоначальную стоимость:
Дебет счета 08 Кредит счета 66 (67).
Далее эти проценты признаются расходами (или сначала затратами, а потом расходами) в составе амортизации, являющейся неотъемлемой частью себестоимости производимой продукции (выполняемых работ или оказываемых услуг).
С месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства, приобретенного (или построенного) за счет кредита, начисленные проценты признаются (еще полгода, а то и все три-четыре, а тот дольше) прочими расходами:
Дебет счета 91.02 Кредит счета 66 (67).
Так было и 30 лет назад, и 50, и вероятнее всего, и 90-100 (про бухучет до 1975 года, когда я начал его изучать на 3-ем курсе КИНХа – сказать ничего не могу).
А вот в налоговом учете с 2002 года, когда в силу вступила 25 глава НК РФ, и только по мнению чиновников, всё совсем не так.
Во втором абзаце подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ сказано, что расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного).
Из этого чиновники пришли (еще тогда, в 2002 году) к довольно парадоксальному и невыгодному для бюджета выводу: все начисленные по такому кредиту проценты сразу же, начиная с даты его получения, подлежат списанию в налоговом учете на внереализационные расходы.
Писем по этому поводу много, ссылок на них давать не буду, кому надо, сами найдете.
И опять дедушка расскажет, с чего все это началось
До вступления в силу в 2002 году этой самой 25-й главы НК РФ порядок исчисления и уплаты налога на прибыль регулировался Законом Российской Федерации от 27.12.91 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и, принятым на основании ст. 4 указанного Закона, Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.92 № 552.
И вначале мы тогда определяли прибыль (точнее, доходы и расходы) по правилам бухгалтерского учета, а затем корректировали их (в первую очередь — расходы) согласно требованиям Постановления № 552 (точнее — Положения, утвержденного этим Постановлением)
Так как раз по подп. «с» п. 2 данного Положения проценты по кредитам, связанным с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов, не включенные по правилам бухгалтерского учета в их первоначальную стоимость, то есть уплачиваемые после начала эксплуатации этого объекта, налогооблагаемую прибыль не уменьшали.
Почему руководство страны в те годы ставило препятствия модернизации производства и техническому перевооружению — нам сие не ведомо. Краткосрочные кредиты на покупку бананов или мебели для перепродажи были более выгодны предпринимателям, чем займы на новое строительство или приобретение оборудования*.
*НДС по капвложениям (как я писал 29 числа) тоже к вычету не принимался.
И вот когда с 2002 года такую практику признали неверной, то законодатели и особо подчеркнули это в подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Ведь 25 глава — это не набор не связанных между собой статей, а достаточно стройная (пусть и не всегда) и более-менее взаимоувязанная (но не во всём) система.
И как считаются расходы по этой системе, уменьшающие прибыль
1. Все документально подтвержденные затраты, понесенные организацией в отчетном периоде (а лучше - текущем месяце), надо разделить на не признаваемые расходами, уменьшающими прибыль, и признаваемые таковыми (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Перечень затрат, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль, приведен в ст. 270 НК РФ.
2. Затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).
3. Характеристика расходов, связанных с производством и реализацией, приведена в ст. ст. 254-264 НК РФ, внереализационных — в ст. 265 НК РФ.
Дата признания расходов, равно как и порядок их отражения в регистрах налогового учета приведены в ст. 272 НК РФ.
Итак, за текущий период (месяц) начислены проценты по целевому кредиту, взятому на строительство объекта основных средств.
И при определении налоговой базы не учитываются расходы по приобретению либо созданию амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК РФ).
Перечень таких затрат указанным пунктом не установлен.
Если обратиться к п. 1 ст. 257 НК РФ, то там сказано, что первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.
И здесь не указан исчерпывающий перечень затрат и порядок их включения в стоимость объекта.
Следовательно (п. 1 ст. 11 НК РФ) мы обязаны (не имеем право, а ОБЯЗАНЫ) руководствоваться нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ПБУ 15/2008), где определено, как проценты по целевым (инвестиционным) кредитам включаются в первоначальную стоимость приобретаемых или строящихся за их счет объектов основных средств.
Следовательно, и в налоговом учете проценты за период с даты его получения и по дату ввода объекта в эксплуатацию подлежит включению в затраты по созданию амортизируемого имущества.
А уже далее, впредь до полного погашения кредита что специально подчеркнули в подп. 2 п. 1 ст. 265 (в отличие от предыдущего, установленного Постановления № 552 порядка) тоже уменьшают налогооблагаемую прибыль, но уже как внереализационные расходы.
Но кто-то из высокопоставленных чиновников, в том самом далеком уже 2002 году (может с похмела, а может настроение было лирическое) решил понимать это по-другому.
А признавать свои ошибки там у них считается крайне неприличным.
Вот и держатся до сих пор за это высочайшее мнение. Хотя ничего это, кроме потерь для бюджета, не приносит.
Организация, ведущая какое-то крупное строительство, поневоле снижает обороты по своей основной деятельности.
И признание в этом периоде процентов по инвестиционному кредиту внереализационными расходами значительно уменьшает ее налогооблагаемую прибыль, а то и вовсе дает убытки (при отсутствии таковых в бухгалтерском учете).
Кому это выгодно?
Никому.
Как-то перед ковидом в ТПП РФ собралась тусовка, на которой этот вопрос тоже рассматривался.
Я к сожалению, посетить ее не смог (о чем потом пожелал).
Так там кто-то из выступавших чуть ли не со слезами умолял внести в 25 главу поправку, по которой как раз можно было бы включать проценты по инвестиционным кредитам в первоначальную стоимость амортизируемого имущества.
Хотя можно обойтись и без поправок, а достаточно признать мнение чиновников не соответствующим действующему законодательству. Этого будет вполне достаточно.
