Проценты по инвестиционному кредиту

В публикации от 29 октября https://www.klerk.ru/user/209610/667027/ я поделился своими размышлениями о непонятной логике наших чиновников при запрещении ими делить на несколько частей предъявленную продавцом основного средства сумму налога на добавленную стоимость.

Есть еще одна проблема, где финансовое ведомство точно так же, поперёк здравого смысла и интересов бюджета (на мой взгляд, только ради того, чтобы усложнить жизнь налогоплательщикам) требует особого порядка для признания расходов в налоговом учете*.

*И мне тут приходит на память цитата из М. Задорнова. Но не его самое известное: — Ну, тупыыыые, а другое (из более раннего): — Я не могу понять, как это конвейер по производству правых башмаков вызывает на социалистическое соревнование конвейер по производству левых?

Речь идет о процентах, которые должна будет банку организация, взявшая кредит на приобретение (или возведение) объекта основных средств (по так называемым инвестиционным кредитам).

В подавляющем большинстве случаев кредит этот берется на несколько (а то и гораздо) долгий срок, чем будет длиться сам процесс этих капитальных вложений.

И в регистрах бухгалтерского учета подлежащие уплаты проценты, начисленные за период приобретения, доставки и монтажа объекта (а, тем более, возведения) включаются в его первоначальную стоимость:

Дебет счета 08 Кредит счета 66 (67).

Далее эти проценты признаются расходами (или сначала затратами, а потом расходами) в составе амортизации, являющейся неотъемлемой частью себестоимости производимой продукции (выполняемых работ или оказываемых услуг).

С месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства, приобретенного (или построенного) за счет кредита, начисленные проценты признаются (еще полгода, а то и все три-четыре, а тот дольше) прочими расходами:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 66 (67).

Так было и 30 лет назад, и 50, и вероятнее всего, и 90-100 (про бухучет до 1975 года, когда я начал его изучать на 3-ем курсе КИНХа – сказать ничего не могу).

А вот в налоговом учете с 2002 года, когда в силу вступила 25 глава НК РФ, и только по мнению чиновников, всё совсем не так.

Во втором абзаце подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ сказано, что расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного).

Из этого чиновники пришли (еще тогда, в 2002 году) к довольно парадоксальному и невыгодному для бюджета выводу: все начисленные по такому кредиту проценты сразу же, начиная с даты его получения, подлежат списанию в налоговом учете на внереализационные расходы.

Писем по этому поводу много, ссылок на них давать не буду, кому надо, сами найдете.