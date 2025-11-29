Вот тебе, бабушка, и c’est la vie (или такого мы не ждали).

Изменения, внесенные в Налоговый Кодекс (в обе его части) Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, вступающие в силу с 01.01.2026 (возможно, что часть их подлежит применению и с других дат, но так внимательно я документ изучить еще не успел) большей степенью были ожидаемы.

Но вот того, что внесут очень невыгодные для нас изменения в третий абзац п. 1 ст. 54, я лично от чиновников финансового ведомства (они же этот законопроект готовили) - сюрприз.

Теперь он (абзац, а не сюрприз) будет звучать вот так.

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, за исключением случаев, если размеры налоговых ставок по соответствующему налогу, действующие в налоговом (отчетном) периоде, в котором выявлены ошибки (искажения), превышают размеры налоговых ставок по соответствующему налогу, действовавшие в отчетном (налоговом) периоде, к которому относятся указанные ошибки (искажения).

Для тех, кто с первого (или с пятого) прочтения не врубился, объясняю.

Речь идет, в первую очередь, о расходах прошлых лет, которые в году их осуществления не были по какой-то причине признаны расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

В 2024 и предыдущих годах организации, плательщики налога на прибыль, признавали их убытками прошлых налоговых периодов, выявленными в текущем отчетном (налоговом) периоде, либо выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога

О разнице формулировок рассуждать сейчас не будем.

В регистрах бухгалтерского учета (ежели до этого они не были списаны на расходы) их учитывали, как:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 60 (62,76 и др.).

В Декларации по налогу на прибыль они в Листе 02 отражались в строке 040 «Внереализационные расходы», а в приложении № 2 к этому листу по строкам, соответственно, 301, либо 400.

И организация избегала необходимости подавать налоговикам уточненную декларацию в сторону уменьшения за прошлый (или там позапрошлый) год*.

*У налоговиков, правда, эти строки Приложения № 2 тоже вызывают «личный неприязнь», но не такой, как уточненка на уменьшение (там вообще: — Такой испытываю — кушать не могу**)

**Для миллениалов и зумеров — Это из фильма Г. Данелия «Мимино» 1977 года. Кто не знаком – советую посмотреть.

Ходим в школу, ходим, учимся, учимся. Тут, бац, - вторая смена* и с 01.01.2025 ставку налога на прибыль повысили с 20% до 25%.

*Это уже и для поколения Х — телесериала 1972 года «Большая перемена»

И этот алгоритм перестал работать.

Ведь отнесение расходов 2024 года и предыдущих лет на уменьшение прибыли 2025 года (или последующих лет) ведет к тому (и это не привычная всем демагогия чиновников, а действительно так), что мы занижаем базу (и, соответственно, налог) текущего года.

То, что налога в 2024 году было уплачено несколько (или намного) больше — наши проблемы.

А вот недоимку в текущем периоде допустить никак не можно.

Следовательно, в декларациях за 2025 год отразить расходы прошлых лет (действительно выявленные в связи с поздно пришедшими документами, либо которые организация, чтобы не показывать убытки, решила пока отнести на непринимаемые — без разницы) нельзя.

Подавайте уточненную декларацию за 2024 или там за 2023 год и готовьтесь к письмам, звонкам и т. д. налоговиков с просьбой (или наездом) эту уточненку отозвать либо расходы уменьшить раз в несколько, либо представить им, в рамках проводимой камеральной проверки 100500 дополнительных документов, включая нотариально заверенную копию вкладыша к диплому о высшем образовании бывшей жены генерального директора.

Минфин еще в первом полугодии опубликовал письмо на эту тему (от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786).

Я разобрал его в публикации от 22 мая (https://www.klerk.ru/user/209610/648555/).

Там, правда, я высказал надежду (дедушка наивный и доверчивый), что до конца года в форму декларации внесут изменения и нам позволят обойтись без таких уточненных деклараций.

Затем уже в сентябре (письмо от 09.09.2025 № 03-03-06/1/88064) чиновники вновь повторили свои доводы: — или уточненка за прошлый год или спишите окончательно эти расходы на непринимаемые и забудьте про них.

Изменений в форму декларации мы не дождались, а вот изменение в п. 1 ст. 54 НК РФ — на первой странице моего опуса.

Кстати, в Консультациях было штук несколько вопросов как раз на эту тему: — Как отразить в 2025 году расходы прошлых лет, которые тогда решили не показывать?

Отвечал я всем, что подождите до конца года, может и внесут изменения в Декларацию. Ждали-ждали, пока не дождались*.

*Это уже сами догадайтесь, из какого фильма.

Так что остается только один вариант — уточненная Декларация по налогу на прибыль в сторону уменьшения.

И теперь уже не на основании мнения чиновников — а в соответствии с законодательством.

Или простите бюджету его долги.

Но тут в одном из таких вопросов коллега пришла к выводу: – Подать уточненку - будут недовольны налоговики, признать эти расходы непринимаемыми – будут недовольны собственники. А кто и там и там виноват? Бухгалтер.