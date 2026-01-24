Пояснения к финансовой отчетности для малых предприятий

Если они думают, что нам платят, таки пусть себе и думают, что мы им работаем.

Все ближе сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности и в Консультациях резко увеличилось число вопросов, посвященных новым требованиям по её составлению.

Да, если кто еще не в курсе, то бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2025 год должна составляться по правилам, установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Подробный анализ нового Стандарта и его сравнение с утратившим силу приказом того же Минфина России от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в рамках одной публикации провести, естественно, невозможно*.

Отмечу только, что, как и раньше, организации, имеющие право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, также имеют право и на составление упрощенной бухгалтерской отчетности (п. 4 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете, п. 51 ФСБУ 4/2023).

Но если упрощенная отчетность за 2024 год состояла из Баланса и Отчета о финансовых результатах (п. 6 Приказа № 66н), то сейчас нужно еще составить и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

С балансом и формой 2 (я по старинке её так называю) больших проблем возникнуть не должно.

Что раньше (Приложение № 5 к Приказу № 66н), что сейчас (Приложение № 9 к ФСБУ 4/2023), были и есть формы этой отчетности, равно как и правила ее составления.

А вот образца Пояснений для малых предприятий разработчики ФСБУ (это, если что, сотрудники Отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации) почему-то дать нам, грешным, не удосужились.

Почему?

Об этом, как и том, зачем вообще и кому нужны эти Пояснения (да и непонятно, по какой форме) к упрощенному Балансу и ОФР знает только тот самый мудрый овощ, который знает вообще всё (это, если кто не в курсе — хрен).

В общем случае Пояснения нужны для того, чтобы в них дать заинтересованным пользователям дополнительную информацию, необходимую им для принятия экономических решений, но не раскрытую в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств.

Отчет о движении капитала, равно как и Отчет о движении денежных средств малые предприятия составлять не обязаны. Отчет о финансовых результатах, состоящий из семи строк, дает представление о динамике организации (доходах и расходах, а также об итоге, то есть чистой прибыли) за текущий и предыдущий годы.

Заинтересованный пользователь тут, чаще всего, один — налоговая инспекция, которая требует его только потому, что он входит в список отчетности.

Какую информацию они из него ещё смогут почерпнуть?

В очередной раз, например, прицепиться к тому, что сумма доходов по нему не совпадает с суммой доходов, отраженной в Декларации по УСН? Или в Декларациях по налогу на добавленную стоимость?

Так, как мне кажется, в однобортном уже никто не воюет , такие тупые наезды давно закончились.

Баланс (пять строк в активе, и шесть — в пассиве) тоже чаще всего нужен налоговикам и тоже больше для Танечки галочки.

В принципе, если что, по нему они смогут определить, имела ли организация право на принятии решения о начислении дивидендов по итогам года, или нет.

И прихожу к выводу, что эти Пояснения организации, имеющие право на составление упрощенной отчетности, оптимально составлять по тому же принципу: Нате и отстаньте.

И вполне достаточно будет ограничиться первым и вторым разделами.

В первом разделе, именуемом «Основные виды экономической деятельности» можно будет поведать о полном и сокращенном названии организации, дате ее регистрации, адресе регистрации и среднесписочной численности.

Во втором разделе — «Учетная политика», на мой взгляд, текст может быть примерно следующим:

ООО «ХХХХХ» отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации, утвержденной приказом генерального директора от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХХ.

Как мне кажется, этого должно хватить, чтобы инспектрисса (или инспекторка? или инспекториня?) (или программа) в соответствующей графе поставила ту самую галочку, что Пояснения (никому по большому счету не нужные) представлены.

А ежели налоговикам что-то не понравится, или они посчитают, что этого мало, то пусть в установленном порядке направят вам требование (или запрос) в котором (со ссылкой на законодательные и нормативные акты) запросят соответствующую информацию, которой, по ихнему мнению, в этих самых Пояснениях не хватает.